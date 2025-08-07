"אין עדיין חיסון": אלפי נדבקים בנגיף חדש - סרוגים

(צילום: יונתן זינדל / פלאש90)

התפרצות חריגה של נגיף הצ'יקונגוניה בדרום סין מדאיגה את הרשויות: יותר מ-7,000 בני אדם נדבקו בעיר פושאן שבמחוז גואנגדונג – מספר המקרים הגבוה ביותר של הנגיף בסין אי פעם. מדובר בנגיף שמועבר באמצעות עקיצות יתושים, ולא דרך מגע בין בני אדם.

על פ הדיווח באתר 'מאקו', המומחים מזהירים כי האוכלוסייה המקומית אינה מחוסנת לנגיף, מכיוון שמעולם לא היה נפוץ באזור. "זו לא מחלה קשה במיוחד, אבל היא יוצרת נטל כלכלי ובריאותי משמעותי", אמר פרופ' סזאר לופז-קמאצ'ו מאוניברסיטת אוקספורד. לדבריו, ההתפרצות צפויה להתרחב באזורים לחים וצפופי אוכלוסין בדרום סין.

תסמיני הנגיף כוללים חום, כאבי שרירים, עייפות, בחילות ופריחה. במקרים מסוימים – בעיקר בקרב תינוקות, קשישים ובעלי מחלות רקע – התסמינים עלולים להחמיר, לגרום לפגיעות באיברים פנימיים ולכאבי מפרקים מתמשכים.

בתגובה להתפשטות, הרשויות הסיניות פתחו במבצע רחב היקף למיגור היתושים: נעשה שימוש ברחפנים לאיתור מים עומדים, חולקו כילות לתושבים, בוצעו ריסוסים ונעשה שימוש בזחלים טורפים ודגים שניזונים מיתושים. תושבים שלא הסירו מקורות מים עומדים קיבלו קנסות של עד 10,000 יואן (כ-1,400 דולר), ובחלק מהמקרים אף נותקה אספקת החשמל.

בתחילת ההתפרצות הוטלה חובת בידוד של שבועיים על החולים, אך זו בוטלה לאחר שהתברר כי הנגיף לא עובר מאדם לאדם. עם זאת, חולים מחויבים באשפוז של שבוע לפחות.

לנגיף אין טיפול תרופתי ספציפי, אך חיסונים קיימים כבר במספר מדינות – בהן בריטניה, קנדה, ברזיל ומדינות באירופה – בעיקר עבור מטיילים. לפי המרכז האירופי לבקרת מחלות, השנה דווחו בעולם כ-240 אלף מקרים של צ'יקונגוניה, כולל כ-90 מקרי מוות, בעיקר בברזיל, ארגנטינה, בוליביה ופרו.

בארה"ב כבר פרסמו אזהרת מסע למחוז גואנגדונג שבסין וכן למדינות נוספות באסיה ובאוקיינוס ההודי. גורמי בריאות ממליצים להימנע משהייה באזורים עם יתושים, להשתמש בכילות, ולפנות לרופא עם הופעת תסמינים.