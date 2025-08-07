20 שנה להתנתקות: פלייליסט הגירוש - סרוגים

(צילום: פלאש 90)

איך אמר שלמה ארצי? "כל שיר הוא זיכרון בלתי נמנע". בזמן ההתנתקות ליוו מספר שירים את התפילות והאירועים הכואבים. הנה כמה שירים שנזעקו בתפילה, בחיזוק, בתחינה או בזעקת כאב.

כיתבו לנו בתגובות מה השיר שליווה אתכם בהתנתקות.

בראש ובראשונה: "תפילה לעני כי יעטוף"

