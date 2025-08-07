20 שנה להתנתקות: פלייליסט הגירוש - סרוגים

20 שנה להתנתקות: פלייליסט הגירוש
זיכרונות כואבים עטופים בשירים, פלייליסט שירי גוש קטיף: "תפילה לעני כי יעטוף" שנזעק מעומק הלב, "לא תירא מהם" שיר שחיזק את הלבבות ו"יהודי לא מגרש יהודי" הזעקה של אריאל זילבר, מה השיר שלכם?
איך אמר שלמה ארצי? "כל שיר הוא זיכרון בלתי נמנע". בזמן ההתנתקות ליוו מספר שירים את התפילות והאירועים הכואבים. הנה כמה שירים שנזעקו בתפילה, בחיזוק, בתחינה או בזעקת כאב.
כיתבו לנו בתגובות מה השיר שליווה אתכם בהתנתקות.
בראש ובראשונה: "תפילה לעני כי יעטוף"
תפילה לעני, מה השאלה בכלל.
אבי | 07-08-2025 18:52
נראה לי שבגלל הגירוש השיר הזה איבד את המקום שלו, כי כבר אף אחד לא יכל לשמוע אותו יותר..
2
שמעו אתם מחורפנים...
יוקיץ' | 08-08-2025 1:36
שמעו אתם מחורפנים על פיסת אדמה. זה הדבר הכי חשוב בחיים? נשמע לכם תקין? באמת תסבירו לי כי אני לא מצליח לקלוט את זה