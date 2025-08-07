זריקת אבנים וקריאות "נאצים": צפו בהפגנות בכביש 4 - סרוגים

זריקת אבנים וקריאות "נאצים": צפו בהפגנות בכביש 4
במסגרת הפגנות החרדים נגד הגיוס, המפגינים חוסמים את כביש 4 ומונעים נסיעת כלי רכב תוך קריאות 'נאצים' והשלכת אבנים לעבר השוטרים
הפגנות חרדים נגד הגיוס, למצולמים אין קש לכתבה | צילום: יהודה חיים/ פלאש 90
במסגרת הפגנות החרדים נגד הגיוס, הערב (חמישי) מתקיימת הפגנה בלתי חוקית בכביש 4, סמוך לכניסה לבני ברק. המפגינים חוסמים את הכביש ומונעים נסיעת כלי רכב תוך קריאות 'נאצים' והשלכת אבנים לעבר השוטרים.
קצין משטרה הכריז על הפגנה כבלתי חוקית בטרם יחלו כוחות המשטרה בפיזורה. שוטרי משטרת ישראל נמצאים במקום ומפנים את התנועה לדרכים חלופיות תוך חילוץ כלי רכב.
בעקבות ההפגנה קודם לכן כביש 4 נחסם לתנועה ממחלף אלוף שדה לכיוון צפון – התנועה מופנית לכביש 471. כביש 4 מאם המושבת לכיוון דרום התנועה מופנית לפתח-תקווה. מהמשטרה נמסר: "שוטרי משטרת התנועה הארצית נמצאים במקום ומבצעים הכוונת תנועה. אנו ממליצים לציבור לנסוע בדרכים חלופיות ולהתעדכן כל העת".
נכון לשעה זו המשטרה, לאחר מספר שעות, המשטרה הצליחה לפנות את המפגינים והכביש נפתח לתנועה בשני הכיוונים.מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
1
קדימה מכתזיות ...
מכתזית | 07-08-2025 17:57
קדימה מכתזיות
שוטרים יקרים.תזהרו מהמוני הפדופילים
יהודי מודאג | 07-08-2025 18:38
שמשתוללים ברחובות.
כשמכירים את החרדים - מבינים למה יש אנטישמיות
יהודי בלגי | 07-08-2025 18:24
טפילים חסרי מוסר ומצפון.
2
כיון שאני לא...
עמית | 07-08-2025 18:22
כיון שאני לא מוסת. אני מצדיע להם
3
למה בקפלן מותר?...
99 | 07-08-2025 18:25
למה בקפלן מותר? למה בבלפור מותר?
4
לא נורא חילונים עוד מעט המשיח יבוא ואתם......
אבי | 07-08-2025 18:35
ואתם והמזרחניקים תהיו עבדים שלנו ותקרצפו לנו את הרגליים.................
ועד אז - תתחילו להתרחץ.כל בני ברק מסריחה מכם
איסטניס | 07-08-2025 18:40
אי אפשר להכנס לעיר.
5
נמות ולא נתגייס...
גדליה | 07-08-2025 18:42
נמות ולא נתגייס , מוזמנים לבצע ...אבל עובדי אלילים רגילים לשקר וכזב !!
6
שוטרים תתביישו.כזאת אלימות...
חיים | 07-08-2025 18:45
שוטרים תתביישו.כזאת אלימות מול השמאל אתם מפחדים לעשות.אני הייתי שם פשוט בושה .הכל שנאה שתגרום לנו כעם למכה כמו אחרי כיפור.לא למדנו לקח.
7
גיבורי ישראל, הצלחתכם...
זו הדרך! | 07-08-2025 19:12
גיבורי ישראל, הצלחתכם - הצלחתינו. מסרבים.
8
לשלוח אותם לעזה...
רונן | 07-08-2025 21:02
לשלוח אותם לעזה כי הם בטוח לא של ישראל
9
בואש פלוס צבע,וזה...
דב | 07-08-2025 21:51
בואש פלוס צבע,וזה גם בקטנה על העוול שעושים לעם ישראל