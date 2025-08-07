העימות בין הרמטכ"ל לממשלה: הנשיא חיזק את זמיר - סרוגים

(צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

הנשיא יצחק הרצוג התקשר לרמטכ"ל אייל זמיר כדי "לחזק את ידיו" ברקע העימות עם הדרג המדיני לגבי התכנית לכיבוש רצועת עזה לאחר סירוב חמאס לכל הצעה לעסקת חטופים, כך מדווח עמית סגל.

מוקדם יותר היום, רגע לפני כינוס הקבינט המדיני ביטחוני, הרמטכ״ל אייל זמיר קיים הערכת מצב רב-זירתית של פורום המטה הכללי. בהערכת המצב הוצגה תמונת מצב המבצעית בכלל הגזרות והוצגו תוכניות צה״ל להמשך.

בדבריו הרמטכ"ל התייחס לדיווחים הרבים על המחלוקות בינו לבין הדרג המדיני, אשר לוחץ לקדם תכנית לכיבוש הרצועה. "אנחנו ממשיכים להילחם בכל החזיתות. הדי התקיפות שלנו נשמעים כל העת ברחבי המזרח התיכון" אמר. "תרבות המחלוקת היא חלק בלתי נפרד מההיסטוריה של עם ישראל, היא מהווה מרכיב חיוני בתרבות הארגונית של צה"ל – הן פנימה והן כלפי חוץ".

זמיר הוסיף ושלח מסר ברור: "נמשיך להביע את עמדתנו ללא מורא – באופן ענייני, עצמאי ומקצועי. כך אנחנו מצפים גם מפקודינו. פה נמצאת האחריות, על השולחן הזה. איננו עוסקים בתיאוריה – אנו עוסקים בדיני נפשות, בהגנה על המדינה, ועושים זאת, כשאנחנו מישירים מבט לעיניהם של חיילינו ואזרחי המדינה. נמשיך לפעול באחריות, ביושרה ובנחישות – רק טובת המדינה וביטחונה לנגד עינינו".