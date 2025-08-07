העימות בין הרמטכ"ל לממשלה: הנשיא חיזק את זמיר - סרוגים
נשיא המדינה התקשר לרמטכ"ל אייל זמיר וחיזק את ידיו בנוגע לעמדתו המנוגדת לעמדת הממשלה אשר נוקטת בעמדה של כיבוש רצועת עזה לאחר סירוב חמאס לעסקה

הנשיא יצחק הרצוג התקשר לרמטכ"ל אייל זמיר כדי "לחזק את ידיו" ברקע העימות עם הדרג המדיני לגבי התכנית לכיבוש רצועת עזה לאחר סירוב חמאס לכל הצעה לעסקת חטופים, כך מדווח עמית סגל.

מוקדם יותר היום, רגע לפני כינוס הקבינט המדיני ביטחוני, הרמטכ״ל אייל זמיר קיים הערכת מצב רב-זירתית של פורום המטה הכללי. בהערכת המצב הוצגה תמונת מצב המבצעית בכלל הגזרות והוצגו תוכניות צה״ל להמשך.

בדבריו הרמטכ"ל התייחס לדיווחים הרבים על המחלוקות בינו לבין הדרג המדיני, אשר לוחץ לקדם תכנית לכיבוש הרצועה. "אנחנו ממשיכים להילחם בכל החזיתות. הדי התקיפות שלנו נשמעים כל העת ברחבי המזרח התיכון" אמר. "תרבות המחלוקת היא חלק בלתי נפרד מההיסטוריה של עם ישראל, היא מהווה מרכיב חיוני בתרבות הארגונית של צה"ל – הן פנימה והן כלפי חוץ".

זמיר הוסיף ושלח מסר ברור: "נמשיך להביע את עמדתנו ללא מורא – באופן ענייני, עצמאי ומקצועי. כך אנחנו מצפים גם מפקודינו. פה נמצאת האחריות, על השולחן הזה. איננו עוסקים בתיאוריה – אנו עוסקים בדיני נפשות, בהגנה על המדינה, ועושים זאת, כשאנחנו מישירים מבט לעיניהם של חיילינו ואזרחי המדינה. נמשיך לפעול באחריות, ביושרה ובנחישות – רק טובת המדינה וביטחונה לנגד עינינו".

1
מדוע כל פעם,...
יהושע | 07-08-2025 17:49
מדוע כל פעם, במשך שנים, כבוד הנשיא אינו שומר על זכות השתיקה. למעשה שתיקתו הינה זכותנו. שיואיל וישמור את אפו ולא ידחף אותו לכל מקום.
הנשיא למד מחברי...
הנשיא למד | 07-08-2025 18:44
הנשיא למד מחברי ממשלת ההשתמטות וההפקרה. הקשקשנים והמסיתים עבור נתניהו הבוגד. למד מהבוגדים ביותר
2
החילונים שוב רבים??????????????
יעקב | 07-08-2025 18:17
כל הזמן מחלוקות ומריבות במגזר העגלה הריקה.
3
לאף אחד בקבינט...
ה"קבינט הבטחוני" כולו חותמת גומי של מממן הנוחבות הבוגד | 07-08-2025 18:41
לאף אחד בקבינט אין רזומה שעשה או מבין משהו. לכל חברי הקבינט יחד, יש פחות משלוש שנות שירות צבאי, פחות מהסדיר של הבן שלי.
4
נשיא חוצפןן ...
יוסי | 07-08-2025 21:53
נשיא חוצפןן
5
מייתר את ערך...
זכות השתיקה | 07-08-2025 23:32
מייתר את ערך הנשיאות.תמיד ברור הצד הפוליטי המועדף עליו.אין ראוי יותר להוקרה כמו אחים לנזק
6
לפטר את זמיר...
צוציק יצק | 08-08-2025 0:29
לפטר את זמיר מיד ולהביא את עופר וינטר
7
אני רוצה לראות...
יוסף | 08-08-2025 0:43
אני רוצה לראות את הנשיא מגבה את זיני שהוא ימונה לראש השבכ. לי ברור שזה לא יקרה. לצערי הרב