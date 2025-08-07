בעקבות המלחמה: ביטוח לאומי מחלק מענק חדש - סרוגים

(צילום: חיים גולדברג / פלאש90)

המוסד לביטוח לאומי מפרסם מענק מיוחד לבני 67 ומעלה שפוטרו או הוצאו לחל"ת בתקופת מבצע "עם כלביא", שהתקיים בין התאריכים 13 ביוני ל-24 ביוני 2025.

מי זכאי?

המענק מיועד למי שעומד בכל התנאים הבאים:

בני 67 ומעלה

עבדו כשכירים לפחות 3 חודשים רצופים (מרץ, אפריל, מאי 2025)

פוטרו או הוצאו לחל"ת במהלך תקופת הלחימה – 13.06.25 עד 24.06.25

נותרו ללא עבודה לפחות 12 ימים

סכום המענק

גובה המענק הוא 75% מהשכר הממוצע בשלושה מתוך ששת החודשים שקדמו להפסקת העבודה, ועד לסכום של 134 ש"ח ליום. המענק ישולם רק עבור התקופה שבין 13 ביוני ל-24 ביוני 2025.

כיצד מגישים בקשה?

באופן מקוון דרך טופס מקוון באתר הביטוח הלאומי.

או בטופס ידני, באמצעות שירות שליחת מסמכים (בקטגוריה "אזרח ותיק").

הערות חשובות:

המענק אינו מיועד לעצמאים.

מי שמשלב עבודה כעצמאי וכשכיר, נדרש לצרף הצהרת רואה חשבון על ההכנסות כעצמאי בתקופת הלחימה.

לכל הפרטים המלאים ולהגשת בקשה, ניתן להיכנס לדף המידע באתר הביטוח הלאומי.