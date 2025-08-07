אזעקות הופעלו בעוטף עזה בגלל טיל מצפון הרצועה שיורט - סרוגים

צילום: יונתן זינדל/ פלאש 90

אזעקות נשמעו היום (חמישי) לפני זמן קצר בניר עם שבעוטף עזה, בגלל טיל אחד מצפון רצועת עזה שיורט. מדובר צה"ל נמסר: "בהמשך להתרעות שהופעלו לפני זמן קצר במטווח ניר עם, יורט שיגור אחד שחצה מצפון רצועת עזה".

מוקדם יורת פורסם כי צוות הקרב של חטיבת גבעתי, בפיקוד אוגדה 162, השלים בחודש האחרון פעילות מבצעית משמעותית במרחב בית חאנון שבצפון רצועת עזה, במסגרת מבצע "מרכבות גדעון". הכוחות פגעו בגדוד בית חאנון של ארגון הטרור שחדל להיות כוח צבאי מאורגן. דובר צה"ל מפרסם היום (חמישי) תיעודיים מפעילות הכוחות.

עוד באותו נושא "גדוד בית חאנון כבר לא כוח מאורגן". צפו בפעילות גבעתי לכתבה המלאה בסרוגים >

במהלך הפעילות, לוחמי גבעתי, בשיתוף כוחות הנדסה ושריון, השמידו מאות תשתיות טרור מעל ומתחת לקרקע. בין היתר, הכוחות, בסיוע חיל האוויר, תקפו מטרות רבות, כולל מבנים צבאיים ועמדות תצפית וצליפה שסיכנו את חיילי צה"ל.

בשיתוף פעולה עם לוחמי יחידת יהל"ם, הושמדו עשרות פירי מנהרות וכמה תוואים תת-קרקעיים. כתוצאה מהפעילות הממוקדת, גדוד בית חאנון של חמאס חדל מלתפקד ככוח צבאי מאורגן. דובר צה"ל מסר כי הפלוגות שהרכיבו את הגדוד אינן פעילות עוד, ורובם המוחלט של המחבלים שפעלו במרחב נפגעו.