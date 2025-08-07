דיווח בלבנון: חיסול ממוקד באמצעות כטב"מ סמוך לבעלבכ - סרוגים

צילום: אייל מרגולין/ פלאש 90

על פי דיווחים בלבנון, חיסול ממוקד באמצעות כטמ"מ התרחש היום (חמישי) בכפרדן מערבית לבעלבכ סמוך לקבר הנביא יוסף , מחבל חוסל במקום

מוקדם יותר נשיא לבנון, הגנרל ג'וזף עאון, התייחס לפירוק חיזבאללה מנשקו לקראת ישיבת הממשלה שצפויה לקבל את ההחלטה בנושא מאוחר יותר היום. על פי כל האינדיקציות, לבנון צפויה להחליט מאוחר יותר היום על פירוקו הרשמי של חיזבאללה כארגון חמוש.

עאון אמר כי "ריכוז הנשק בידי המדינה יאפשר להביא לריבונות של הממשלה והמדינה באופן מלא, בצורה כזו שתאפשר להתגבר על מחסומים עולמיים בתחום הכלכלי והפוליטי", וציין כי ישיבת הממשלה תעסוק בנקיטת ההחלטות הצפויות בנושא זה. לדבריו, מתבצע בימים אלו גיבוש תוכנית להסדרת מסירת הנשק, וכי לבנון מעוניינת לדון בכך ולאשר את המהלך.

עוד אמר עאון כי יישום ההסכם האמריקני, שכולל פירוק חיזבאללה מנשקו, "דורש את אישור סוריה וישראל עם ערבויות אמריקאיות וצרפתיות". בכך הוא רומז לכך שלבנון אינה יכולה לבצע את המהלך לבדה, ללא גיבוי אזורי ובינלאומי.

