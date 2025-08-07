יוסף חדאד בעקבות כתב האישום: "בקרוב אפתח את הפה" - סרוגים

פרקליטות המדינה הגישה היום (חמישי) לבית משפט השלום בתל אביב כתב אישום נגד המסבירן יוסף חדאד (39), המייחס לו ביצוע מעשה פזיזות ורשלנות בנשק וכן נגד איברהים שורפי (23), איתו רב חדאד בגין עבירת תקיפה.

וכך הגיב חדאד לכתב האישום: "במלחמת לבנון השניה טיל קורנט של חיזבאללה פצע אותי קשה מאוד וגם השבית אותי לשנה של בתי חילום ושיקום- אבל לא עצר אותי. אינסוף איומים וקללות ותקיפות שעברתי בשנים האחרונות על ידי אנטי ישראלים בארץ ובעולם לא עצרו אותי. כשירקו לעברי כשהלכתי עם מדים בנצרת בגיל 18, כשחטפתי אגרוף לפנים בהפגנה נגד ישראל באוניברסיטת קולומביה בשנה שעברה או כששברו לאמא שלי את היד- כלום לא עצר אותי".

"אז רק חשוב שתדעו שגם עכשיו עם ניסיון משפטי לפגוע בשם שלי ובמי שאני- גם זה לא יעצור אותי. אני יודע שעד עכשיו קראתם כל מיני כותרות עוינות וקיבלתם נרטיב חד צדדי ומוטה נגדי עם הדלפות מגמתיות וסרטונים ערוכים על חשבוני כשאני מנוע מלהגיב כי אני תחת חקירה. אבל בקרוב אני אפתח את הפה ותשמעו הכל, חכו לזה"…

"בינתיים אני רוצה להודות על התמיכה והחיבוק הענק שאני מקבל ממכם ואני מבטיח לכם דבר אחד- אני ממשיך באמונה שלמה בדרך שלי מול כל מכשול וניסיון לעצור אותי, אמשיך להילחם למען המדינה שלי ולמען חיילי צה"ל הגיבורים, ובמקביל אני אלחם גם על שמי ועל האמת.

על פי כתב האישום שהוגש ע"י פרקליטות מחוז תל אביב, בין חדאד, שנהג ברכב כשהוא נושא באקדח ברישיון, לשורפי, שרכב על גבי קטנוע, התפתח ויכוח קולני בין השניים, לאחר ששורפי עקף את רכבו של חדאד. במהלך הוויכוח עלה שורפי על גבי הקטנוע בעוד חדאד מקלל אותו וצועק לעברו לעזוב את המקום. אז, חזר שורפי לאחור, אל עבר חלון הרכב ועצר מולו.

על רקע חששו משורפי דרך חדאד את האקדח, בלא שנתגלע כל צורך בכך ואחז בו סמוך לרגליו, תוך שהוא צועק לעבר שורפי לעזוב את המקום. השניים החלו בחילופי קללות, ובמהלך האמור, תקף שורפי את חדאד, בכך שירק לעברו דרך חלון הרכב, והחל בנסיעה על גבי הקטנוע. אז, אחז חדאד באקדח, באופן נמהר ורשלני וירה באמצעותו יריה אחת לעבר הרחוב. התיק נחקר בתחנת יפו.

הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להורות על החמרת התנאים המגבילים שנקבעו לנאשמים עד תום ההליכים המשפטיים נגדם. בבקשה נכתב כי לאור נסיבות האירוע – סכסוך דרך שהסלים לתקיפת חדאד על ידי שורפי, ומעשה רשלני מצידו של חדאד שהוביל לירי, התנאים המגבילים הקיימים, אינם הולמים ומבוקש להחמירם על דרך הגדלת סכומי הערבויות. מצ"ב כתב האישום והבקשה להחמרת תנאים מגבילים.