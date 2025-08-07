"גדוד בית חאנון כבר לא כוח מאורגן". צפו בפעילות גבעתי - סרוגים

"גדוד בית חאנון כבר לא כוח מאורגן". צפו בפעילות גבעתי
צוות הקרב של חטיבת גבעתי, פועלים ברצועת עזה, הכוחות פגעו בגדוד בית חאנון של ארגון הטרור שחדל להיות כוח צבאי מאורגן
צוות הקרב של חטיבת גבעתי, בפיקוד אוגדה 162, השלים בחודש האחרון פעילות מבצעית משמעותית במרחב בית חאנון שבצפון רצועת עזה, במסגרת מבצע "מרכבות גדעון". הכוחות פגעו בגדוד בית חאנון של ארגון הטרור שחדל להיות כוח צבאי מאורגן. דובר צה"ל מפרסם היום (חמישי) תיעודיים מפעילות הכוחות.
במהלך הפעילות, לוחמי גבעתי, בשיתוף כוחות הנדסה ושריון, השמידו מאות תשתיות טרור מעל ומתחת לקרקע. בין היתר, הכוחות, בסיוע חיל האוויר, תקפו מטרות רבות, כולל מבנים צבאיים ועמדות תצפית וצליפה שסיכנו את חיילי צה"ל.
בשיתוף פעולה עם לוחמי יחידת יהל"ם, הושמדו עשרות פירי מנהרות וכמה תוואים תת-קרקעיים. כתוצאה מהפעילות הממוקדת, גדוד בית חאנון של חמאס חדל מלתפקד ככוח צבאי מאורגן. דובר צה"ל מסר כי הפלוגות שהרכיבו את הגדוד אינן פעילות עוד, ורובם המוחלט של המחבלים שפעלו במרחב נפגעו.