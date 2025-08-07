תפנית מדינית: טראמפ השיג הסכם שלום בין אזרבייג'ן וארמניה - סרוגים

דונלד טראמפ | צילום: שאטרסטוק

בתום מאמצי תיווך אינטנסיביים שנמשכו מספר חודשים, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצליח להוביל להסכם מסגרת לשלום היסטורי בין ארמניה ואזרבייג'ן. ההסכם יחתם על פי הפרסומים בטקס רשמי בבית הלבן, בהשתתפות ראש ממשלת ארמניה ניקול פשיניאן, נשיא אזרבייג'ן אילהם אלייב, והנשיא טראמפ עצמו.

על פי ההסכם, הושגה פריצת דרך באחת הסוגיות הרגישות והנפיצות ביותר – פתיחת מעבר יבשתי בין אזרבייג'ן למובלעת נחצ'יבאן, השייכת לה אך מנותקת ממנה טריטוריאלית. המעבר, שיעבור בשטח ארמניה, ייקרא "נתיב טראמפ לשלום ולשגשוג עולמי" (Trump Route for International Peace and Prosperity – TRIPP), והוא יופעל על ידי קונסורציום אמריקאי תחת ריבונות ארמנית.

הסכם זה מסמן קץ לעשרות שנים של סכסוך עקוב מדם בין המדינות הקווקזיות, לרבות המלחמות על חבל נגורנו-קרבאך.

עוד נמסר כי ההסכם כולל סעיפים לפירוק הדרגתי של מנגנוני התיווך הישנים, כולל הסגת כוחות שמירת שלום רוסיים מהאזור.

ההסכם צפוי לעורר הדים בינלאומיים ולסמן את חזרתה של ארצות הברית כמתווכת משמעותית בזירות גיאופוליטיות מורכבות.