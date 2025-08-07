דגן וסמוטריץ' התחבקו בבכי: "אנחנו חוזרים" | תיעוד - סרוגים

(צילום: מועצה אזורית שומרון)

תיעוד מטלטל: במהלך עליית משפחות גרעין שא-נור הבוקר (חמישי) לחורבות היישוב בו הם עתידים לשוב ולהתגורר, שיתף בבכי ראש המועצה יוסי דגן עם שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ את החוויות האישיות שלו מאז הגירוש – ועד השיבה למקום, הפעם כראש המועצה.

"קיווינו שזה לא יקרה, בסוף הוא קיים את הפינוי, ועכשיו אנחנו מגיעים לפה", אמר דגן לסמוטריץ׳ תוך שהוא נשנק מבכי. "אנחנו חוזרים", הוסיף דגן בהתרגשות. הוא שיתף את תחושותיו מהגירוש והדגיש כי הוא מרגיש ש"זה היה היום". "אנחנו נתקן את הפשע הזה", הדגיש.

(צילום: מועצה אזורית שומרון)

השר סמוטריץ׳ דמע גם הוא, והשיב כי "אבן פינה, 20 שנה זה הרבה, אבל גם מעט". לאחר מכן המשיכו השניים לסייר ביישוב ולשוחח עם משפחות הגרעין, משפחות וזוגות צעירים שגורשו מהיישוב וצפויים לשוב למקום.

השיח המרגש התקיים כאשר גרעין השיבה לשא-נור המורכב ממשפחות מגורשים מהישוב ומזוגות צעירים, הגיע היום אל הישוב בצפון השומרון, לביקור ראשון כגרעין אחרי החלטת הקבינט.

חברי הגרעין קיימו ישיבת גרעין ראשונה במבנה המצודה העתיק שבמרכז היישוב, ולאחריה החלו בעבודות ניקיון של ערימות פסולת שערביי האיזור השליכו שם בשנים האחרונות. על חורבות היישוב התקיים לאורך הבוקר הפנינג מיוחד בהובלת המועצה האזורית שומרון למשפחות המגורשים, ולאחריו המשפחות נפגשו ושמעו סקירה ודברי ברכה מפי סמוטריץ' ודגן, כאמור חבר בגרעין השיבה בעצמו.