דגן וסמוטריץ' התחבקו בבכי: "אנחנו חוזרים" | תיעוד - סרוגים

חדשות, חדשות פוליטי מדיני

עם גרעין השיבה לשא-נור שעלה לראשונה לקרקע, הגיע לישוב יוסי דגן ושר האוצר בצלאל סמוטריץ'. כשהשניים דיברו על הגירוש והשיבה, הם פרצו בבכי של התרגשות: "זה לא היה לפני 20 שנה - זה היה היום - אנחנו מתקנים"

חדשות סרוגים
חדשות סרוגים07.08.25 15:36  י״ג באב תשפ״ה
  (צילום: מועצה אזורית שומרון)

תיעוד מטלטל: במהלך עליית משפחות גרעין שא-נור הבוקר (חמישי) לחורבות היישוב בו הם עתידים לשוב ולהתגורר, שיתף בבכי ראש המועצה יוסי דגן עם שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ את החוויות האישיות שלו מאז הגירוש – ועד השיבה למקום, הפעם כראש המועצה.

"קיווינו שזה לא יקרה, בסוף הוא קיים את הפינוי, ועכשיו אנחנו מגיעים לפה", אמר דגן לסמוטריץ׳ תוך שהוא נשנק מבכי. "אנחנו חוזרים", הוסיף דגן בהתרגשות. הוא שיתף את תחושותיו מהגירוש והדגיש כי הוא מרגיש ש"זה היה היום". "אנחנו נתקן את הפשע הזה", הדגיש.

(צילום: מועצה אזורית שומרון)

השר סמוטריץ׳ דמע גם הוא, והשיב כי "אבן פינה, 20 שנה זה הרבה, אבל גם מעט". לאחר מכן המשיכו השניים לסייר ביישוב ולשוחח עם משפחות הגרעין, משפחות וזוגות צעירים שגורשו מהיישוב וצפויים לשוב למקום.

השיח המרגש התקיים כאשר גרעין השיבה לשא-נור המורכב ממשפחות מגורשים מהישוב ומזוגות צעירים, הגיע היום אל הישוב בצפון השומרון, לביקור ראשון כגרעין אחרי החלטת הקבינט.

חברי הגרעין קיימו ישיבת גרעין ראשונה במבנה המצודה העתיק שבמרכז היישוב, ולאחריה החלו בעבודות ניקיון של ערימות פסולת שערביי האיזור השליכו שם בשנים האחרונות. על חורבות היישוב התקיים לאורך הבוקר הפנינג מיוחד בהובלת המועצה האזורית שומרון למשפחות המגורשים, ולאחריו המשפחות נפגשו ושמעו סקירה ודברי ברכה מפי סמוטריץ' ודגן, כאמור חבר בגרעין השיבה בעצמו.

בצלאל סמוטריץ'
יוסי דגן
שא-נור
6 תגובות - 4 דיונים מיין לפי
בוכים על
עראק | 07-08-2025 15:52
גיבורי ישראל והחטופים שנופלים על מזבח המשיחיות המטורפת. נוראאאאא.
מגלגלי העיניים למרומים,...
מי ממן את זה ? מי מאבטח את זה ? אין כסף לשיקום הדרום השרוף ... אין כסף לצפון ההרוס ... אין כסף לשיקום נפשי של הלומי קרב ... אין כסף לעשרות אלפי מחוסרי דיור בעקבות המלחמה ... ובטפשות הזו יש מיליונים להשקיע ? | 07-08-2025 15:54
מגלגלי העיניים למרומים, הטובלים,בדם, ורוחצים בניקיון כפיהם , הנבלים ברשות התורה , העשבים השוטים , הזיבורית בשולי הערוגה , חברי "העליונות היהודית הצעירה" , המורמים מעם , שחושבים שהם נציגי האל ... אתם , ולא הסודנים , ולא האריתראיים... אתם הסרטן מרובה הגרורות , שאוכל את גופת המדינה ...
הם דמעות תנין. במקום...
הדמעות של בצלאל, חמאס חזק הוא נכס, סמוטריץ | 07-08-2025 16:14
הם דמעות תנין. במקום אחריות, נוכל התורתו אומנותו ממשיך לשפוך דם חיילים וחטופים ולזרוע הרס ואסון
המתנחלים מייצרים מלחמות...
כשהאדמה חשובה יותר מחיי אדם | 07-08-2025 16:29
המתנחלים מייצרים מלחמות מיותרות שעלו לנו כעשרות אלפי הרוגים לאורך השנים. הבכי שלך על האדמה שנגזלה זו השמחה שלי על החייל שנותר בחיים. בקרוב נחזור לעזה, ויהיו מתנחלים חדשים ומאושרים שיקימו קהילות וימשיכו להתעלם מהחיילים שיחפשו את חלקי גופות חבריהם באדמה ואימהות ואבות עצובים שקוברים את ילדיהם בני ה 19. הדתיים ניצחו ולעולם נחייה על חרב ונבכה בבתי הקברות.
אסון 7 באוקטובר...
אבי אוכל מוות - טול קורה - פקח עיניים | 07-08-2025 19:12
אסון 7 באוקטובר קרה בראש ובראשונה בגלל חמאס. מי שגידל מימן וטיפח את חמאס מאפס. מי שדרש ועשה - חמאס חזק זה המגזר בדתי לאומי. חיזק את חמאס ותמך יחד עם ביבי במימון מסומן של החמאס חודש אחר חודש. מימון שבנה את כוחו יכולותיו ומינהרות החמאס. מלבד העובדה שסמוטריץ וביבי היו מי שגידלו בכוונת מכוון את החמאס מאפס ועד שהפך למפלצת שהתנפלה עלינו, הרי מה שגרם להתפרצות המתקפה לא היה אלא בן גביר. שים לב זה הדבר האמיתי. המסמכים המקוריים בחתימת סינואר ומוחמד דף שאיתר וחקר צהל מוכיחים חד משמעית כי מה שהדליק את ההאיסלם היה התנהלות בן גביר וממשלת ישראל בהר הבית מה שהאןייב מכנה הפגיעה באל אקצה. זה הדבר שהדליק את השטח ואיחד את שורות החמאס לפעולה. בקיצור ההתנהלות של סמוטריץ ונתניהו היא שהביאה עלינו את האסונות והביאו טבח ושואה לישראל. לא בכדי נתניהו יעשה הכל למנוע וועדת חקירה. כדי להמשיך למרוח את המוח של סתומים כמו אבי.
ההפך המוחלט: מכל...
אבי | 07-08-2025 18:10
ההפך המוחלט: מכל מקום שיצאנו ממנו גרמנו למוות ולעוד גופות. ככל שנעמיק את האחיזה בחבלי מולדתנו נראה לאויבים שלנו שאנחנו חזקים