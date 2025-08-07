נערכים להפגנת החרדים: אלו הכבישים שצפויים להיחסם - סרוגים

(צילום: יהודה חיים\פלאש 90)

לידיעת הנהגים: על רקע הציפייה להפגנות נרחבות של החרדים היום (חמישי) בשל מעצרם של בני הישיבות העריקים, המשטרה הודיעה כי נערכה לשינויים בהסדרי התנועה בכביש 4. בדבריהם הזהירו מהיתכנות לעומסי תנועה וחסימות, וקראו לציבור לנסוע בדרכים חלופיות.

אלו הכבישים שצפויים להיחסם:

כביש 4 מאלוף שדה עד לאם המושבות ב-2 הכיוונים.

היתכנות לעומסי תנועה וחסימות על ציר ז׳בוטינסקי בני ברק וצומת גהה.

במשטרה הבהירו כי "שוטרי מרחב דן ימצאו במקום, יבצעו הכוונת תנועה וישמרו על הסדר הציבורי. אנו ממליצים לציבור לנסוע בדרכים חלופיות ולהתעדכן בכל עת – יש להימנע מהגעה למקומות אלו".

עוד נמסר כי "משטרת ישראל רואה בזכות המחאה כאבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת מחאות כל עוד הן מתקיימות במסגרת החוק. יחד עם זאת, המשטרה לא תאפשר הפרות סדר מכל סוג או פגיעה בחופש התנועה וכל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור".