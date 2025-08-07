נערכים להפגנת החרדים: אלו הכבישים שצפויים להיחסם - סרוגים

נערכים להפגנת החרדים: אלו הכבישים שצפויים להיחסם
במשטרה נערכו להפגנות החרדים הצפויים בעקבות מעצרם של בני הישיבות העריקים, כשכביש 4 צפוי להיחסם לנועה ועומסים צפויים בבני ברק וצומת גהה
(צילום: יהודה חיים\פלאש 90)
לידיעת הנהגים: על רקע הציפייה להפגנות נרחבות של החרדים היום (חמישי) בשל מעצרם של בני הישיבות העריקים, המשטרה הודיעה כי נערכה לשינויים בהסדרי התנועה בכביש 4. בדבריהם הזהירו מהיתכנות לעומסי תנועה וחסימות, וקראו לציבור לנסוע בדרכים חלופיות.
אלו הכבישים שצפויים להיחסם:
- כביש 4 מאלוף שדה עד לאם המושבות ב-2 הכיוונים.
- היתכנות לעומסי תנועה וחסימות על ציר ז׳בוטינסקי בני ברק וצומת גהה.
במשטרה הבהירו כי "שוטרי מרחב דן ימצאו במקום, יבצעו הכוונת תנועה וישמרו על הסדר הציבורי. אנו ממליצים לציבור לנסוע בדרכים חלופיות ולהתעדכן בכל עת – יש להימנע מהגעה למקומות אלו".
עוד נמסר כי "משטרת ישראל רואה בזכות המחאה כאבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת מחאות כל עוד הן מתקיימות במסגרת החוק. יחד עם זאת, המשטרה לא תאפשר הפרות סדר מכל סוג או פגיעה בחופש התנועה וכל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור".מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
11 תגובות - 5 דיונים מיין לפי
1
הנוח'בה החרדית משתוללת בגיבוי ממשלת הנוח'בה
ח"כ סמאל.יהדות התורה | 07-08-2025 15:28
זו נבלה וזו נבלה וטריפה בריבוע
חילונים.אתם לא קולטים פלג זה הסיפור הקטן!!!!!
אבי | 07-08-2025 16:51
מליון חרדים בדרך לרחובות, ועוד דברים שכרגע מדברים עליהם,אני לא מקנא בכם, מה יקרה שמליון חרדים עזבו לא משנה........ קניתם את זה בישר!!!!!
כי הנה משתמטיך יהמיון וטפיליך נשאו ראש
תהילים | 07-08-2025 16:46
רשעים מרושעים.
2
הגיע הזמן, שאזרחי...
ר' יענקל | 07-08-2025 15:32
הגיע הזמן, שאזרחי המדינה, להם זכויות, כמו-גם חובות, שהם, בניגוד לחרדים (!!!), ממלאים (שרות צבאי, תשלום מיסים, יושר וכד'), יקבלו את זכותם לנסוע בכבישים, בלי הפרעות של הבטלנים (עליכ, לומדים ועמלים בתיירה.... ). המשטרה, בהוראת הגועליציה, לא פותרת כראוי, וזכותם של הנוהגים למצוא לזאת את הפתרון ההולם (הברור, אך אסור עלי לציינו, מטעמי "הסתה"). היו בטוחים, כי ה"גיבורים" יפסיקו סו"ס את השתוללותם הפחדנית. ועוד דרך בדוקה : התזת האדום, שמקורו בבהמות "קצרות רגליים". כל נפגע מפרעות החריידים שליט"א, זכאי לרסס עליהם בשפריצר בסיסי....: עבד נהדר אצל הצלבנים, נגד המוסלמים חביבי החרדים.
3
לנצל את ההזדמנות,...
גידגיד | 07-08-2025 16:25
לנצל את ההזדמנות, ולעצור את כל העריקים המשתמטים שם. לא לעצור אחד אחד, אלא אלף אלף. ולהתחיל ברבנים המסיתים. לפי סעיף 109, הם צריכים לקבל 15 שנה בפנים, על הסתה להשתמטות בזמן מלחמה
4
פרזיטים... צריך לפוצץ...
פרזיטים | 07-08-2025 17:11
פרזיטים... צריך לפוצץ אותם בביצים (הייתי אומר בחרא צואה של כלבים וסוסים וכל מה שאפשר להשיג אבל זה קשה להשיג בכמויות גדולות) לא מספיק לחארות הללו לטפילים לגנוב מאיתנו לא לתרום לא להתגייס לשבת על התחת זה לא מספיק הם עוד רוצים להפגין לחסום כבישים לעצבן את הציבור הפרודוקטיבי שממנן אותם
כמו שהשמאל הפגינו...
צבי | 07-08-2025 17:47
כמו שהשמאל הפגינו כמו עבריינים וחסמו כבישים וסרבנים גועל נפש שלהם למה לחרדים אסור להפגין הם בני אדם כמוכם וכמוני
חילונים לא לדקור לא לאנוס לא להטריד לא סמים!!
tch | 07-08-2025 17:41
נמס לממן לחילונים את בתי הכלא נמאס!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
נמאס לנו לממן חוקרי משטרה לפדופילים החרדים
הציבור החילוני | 07-08-2025 17:31
כל יום מתגלה מפלצת חדשה.
חרדי שנמס לו לממן את בתי-הכלא!!!!!!!!!!!!!!!!
חיים | 07-08-2025 17:22
וחילונים צריך לא משנה... יש פתרונות רפואים לזה..... נמאס שכל שבוע אצלכם נגמר בהטרדה או אונס. תפסיקו עם הדקירות תפסיקו עם האלימות נמאס לממן לחילונים את בתי-הכלא פשוט נמאס!!!!!
5
חיים צודק אתם...
צבי | 07-08-2025 17:53
חיים צודק אתם גזענים שונאי יהודים אתם מלאים רשע ושנאה מלא סמים פשע רוצחים אתם בעצמכם משתמטים מהצבא כל בתי הכלא זה רק חילונים ואונסים מותר לכם לסגור כבישים ולחרדים אסור גזענים שכמוכם עכשיו דווקה מי שרצ להתגייס הוא לא ילך לצבא תבואו ברוח של אהבה ולא שנאה