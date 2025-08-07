טראמפ: הגרעין האיראני הושמד - עכשיו לעשות שלום עם ישראל - סרוגים

צילום: אבי אוחיון/ לע״מ

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם היום (חמישי) פוסט ברשתות החברתיות, בו חזר ואישר כי ארסנל הגרעין של איראן "הושמד לחלוטין". לדבריו, מדובר במהלך קריטי לביטחון האזור, המהווה הזדמנות היסטורית לקידום שלום כולל במזרח התיכון.

"מאחר שארסנל הגרעין שנבנה על ידי איראן הושמד לחלוטין," כתב טראמפ, "חשוב לי מאוד שכל מדינות המזרח התיכון יצטרפו להסכמי אברהם. כך נוכל להבטיח שלום אזורי אמיתי ויציב." הוא חתם את דבריו בהבעת תודה והדגיש את חשיבות הרגע.

הפוסט, שזכה לתגובות נרחבות ברשת, מעורר עניין גם בזירה הבינלאומית – הן בשל ההתייחסות הישירה להשמדת תשתיות הגרעין האיראניות, והן בשל הקריאה המחודשת למנהיגי מדינות ערביות נוספות, ובהן סעודיה, להצטרף להסכמים.

לאורך החודשים האחרונים היו מספר דיווחים, על הצטרפות אפשרית של מדינות באזור להסכמי אברהם, אחד השמות הבולטים הייתה סוריה של אחמד א-שרעא. אך מאז פעולות המשטר כנגד הדרוזים, המאמצים להגיע להסכם הצטננו, לפחות באופן פומבי.

מדובר באמירה מפתיעה יחסית מצד הנשיא, במיוחד על רקע היחסים הרעועים בעת הנוכחית בין ישראל ומדינות ערב סביב הלחימה בעזה.