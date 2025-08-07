הרמטכ"ל במסר לקבינט: "נמשיך להביע את עמדתנו ללא מורא" - סרוגים
חדשות, חדשות צבא ובטחון

הרמטכ"ל במסר לקבינט: "נמשיך להביע את עמדתנו ללא מורא"

לפני דיון הקבינט המדיני ביטחוני, הרמטכ"ל אייל זמיר קיים הערכת מצב ואמר כי "תרבות המחלוקת היא חלק בלתי נפרד מההיסטוריה של עם ישראל. נמשיך להביע את עמדתנו ללא מורא – באופן ענייני, עצמאי ומקצועי"

חדשות סרוגים
חדשות סרוגים07.08.25 14:21  י״ג באב תשפ״ה
הרמטכ"ל במסר לקבינט: "נמשיך להביע את עמדתנו ללא מורא"
  (צילום: דובר צה"ל)

רגע לפני כינוס הקבינט המדיני ביטחוני, הרמטכ״ל אייל זמיר קיים הבוקר (חמישי) הערכת מצב רב-זירתית של פורום המטה הכללי. בהערכת המצב הוצגה תמונת מצב המבצעית בכלל הגזרות והוצגו תוכניות צה״ל להמשך.

בדבריו הרמטכ"ל התייחס לדיווחים הרבים על המחלוקות בינו לבין הדרג המדיני, אשר לוחץ לקדם תכנית לכיבוש הרצועה. "אנחנו ממשיכים להילחם בכל החזיתות. הדי התקיפות שלנו נשמעים כל העת ברחבי המזרח התיכון" אמר. "תרבות המחלוקת היא חלק בלתי נפרד מההיסטוריה של עם ישראל, היא מהווה מרכיב חיוני בתרבות הארגונית של צה"ל – הן פנימה והן כלפי חוץ".

עוד באותו נושא

הרמטכ"ל יתפטר? זה המועמד להחליף אותו


10

זמיר הוסיף ושלח מסר ברור: "נמשיך להביע את עמדתנו ללא מורא – באופן ענייני, עצמאי ומקצועי. כך אנחנו מצפים גם מפקודינו. פה נמצאת האחריות, על השולחן הזה. איננו עוסקים בתיאוריה – אנו עוסקים בדיני נפשות, בהגנה על המדינה, ועושים זאת, כשאנחנו מישירים מבט לעיניהם של חיילינו ואזרחי המדינה. נמשיך לפעול באחריות, ביושרה ובנחישות – רק טובת המדינה וביטחונה לנגד עינינו".

"אנחנו מגיעים בימים אלה לקווי הסיום של מבצע ׳מרכבות גדעון׳. עמדנו ביעדי המבצע ואף מעבר לכך, אנו ממשיכים לפעול על מנת להבטיח ביטחון ארוך טווח ליישובי הדרום והעוטף כמו בטחון ליישובים בכל הגבולות. יש בידינו היכולת כיום לקיים גבול ביטחוני חדש, תוך פגיעה מתמשכת באויב" סיכם. "לא נאפשר יותר הכלה. נסכל איומים בהתהוותם בכל הגזרות ונמשיך לפעול להשגת מטרותינו. אנחנו מתכוונים להכריע ולמוטט את החמאס – נמשיך לפעול כשחטופינו לנגד עינינו, נעשה הכל על מנת להשיבם".

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
אייל זמיר
הקבינט המדיני ביטחוני
הרמטכ"ל
צה"ל
לקבלת עדכונים בווטסאפ
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
16 תגובות - 8 דיונים מיין לפי
1
די לכיבוש.די למלחמה. מצור והגירה מרצון עכשיו
יוסי | 07-08-2025 14:49
בלי לסכן חיילים ועזאתים. הקרבנו כבר 900 חיילים, עבור כל חטוף יותר מ 3 חיילים. הרגנו להם עשרות אלפים. צריך לעבור לשלב ההגירה. שבסופה - אף אחד לא יגור בעזה.
נמאס לי לממן חוקרי משטרה לפדופילים החרדים.
מתעב טפילים | 07-08-2025 17:17
הם לא נגמרים.
נמאס לי לממן לחילונים את בתי הכלא!!!!!!!!!!!!
חרדי שנמאס לו!!!!!!! | 07-08-2025 17:15
חילונים תפסיקו לדקור להטריד לסחור בסמים!!!!!! אין לי כסף לממן את הפשיעה החילונית!!!!!!
זמיר,שמור על החיילים מפני ממשלת נוח'בה משיחית
אבא של שני חיילים | 07-08-2025 16:23
אתה יודע שאם תתפטר - יחליף אותך אוכל מוות משוגע.
המדיניות של ביבי...
עוד משתמט. איך תגרום להם להגר ולאן | 07-08-2025 15:18
המדיניות של ביבי תמשיך להביא הרוגים מיותרים שחיקת הישגי הצבא ללא כל הישג מדיני. והמשך ההפסדים בדם בכסף והפסדים מדיניים קשים מול כל העולם.
המדיניות של ביבי...
עוד משתמט. איך תגרום להם להגר ולאן | 07-08-2025 15:18
המדיניות של ביבי תמשיך להביא הרוגים מיותרים שחיקת הישגי הצבא ללא כל הישג מדיני. והמשך ההפסדים בדם בכסף והפסדים מדיניים קשים מול כל העולם.
2
הממשלה איבדה את הדרך
רותי | 07-08-2025 14:56
יישר כוח לזמיר. הממשלה היום מנותקת מרצון העם והולכת בדרך של קנאות וקיצוניות. לא רק שהיא כשלה כי לא הפעילה מנופי לחץ על חמאס, טירפדה הסכמים שכניתן היה, היא גם איבדה את הערך של חיי אדם! זוהי ממשלה שאיבדה את הערכים היהודיים הבסיסיים ביותר.
3
העם איתך ...
מיקי | 07-08-2025 15:11
העם איתך
לא עם קבינט...
העם עם זמיר הרמטכל | 07-08-2025 15:27
לא עם קבינט המשתמטים והמטורללים חותמת הגומי של מממן החמאס השקרן והבוגד. זמיר העם איתך שמור על אינטרס המדינה שמור על חיילך
4
ביבי לא אוהב...
ככה זה | 07-08-2025 15:37
ביבי לא אוהב שמתווכחים איתו. מי שמתווכח איתו מפוטר. הוא גם לא אוהב אנשי מקצוע, כי הם עוד עלולים להראות לכולם כמה ביבי מתנהל באופן לא מיקצועי בכל תחום (צבאי, בטחוני, כלכלי, חברתי וכו). ביבי צריך לידו שרים טיפשים ואנשי צבא בובות שמיישמים מה שהוא אומר ושאפשר להאשים אותם כשמשהו קורה פה אחרי המדיניות ההרסנית של ביבי.
רק אומות העולם יצילו אותנו מראש ממשלת המוות
רוזמרין | 07-08-2025 16:39
תתפללו לשלום הגוים.
5
אז מדינת ישראל...
ממשלה שחולמת על הגירה מרצון , טרנספר בהתנדבות , כשבמציאות אין מדינה אחת שתקלוט אפילו 100 אלף פלסטינים והאמת גם אין את אותם מתנדבים לטרנספר בהתנדבות ... מה שיש ... זה בידוד בינלאומי, רדיפת ישראלים בכל מקום בעולם , ועוד האשמות ברצח עם , ופשעי מלחמה ... ממשלה של רודן פסיכופת שרוצה הרבה אבטחה לו ולילדיו וסביבו אוסף סמרטוטים מלקקי חור התחת שלו , ואנחנו נשלם בדם את מחיר ההזיות ... | 07-08-2025 16:03
אז מדינת ישראל תיהיה אחראית על החינוך , הבריאות , החיסונים , המזון , של עוד 2.5 מליון אנשים שלא משלמים מסים , מימון הזבל החרדי לא מספיק ? ממשלה מטורפת, מי ישלם את השיקום של כל משפחות החללים ? מי יממן את הטיפול שנמשך שנים של פצועים , קטועי גפיים , הלומי קרב ? מי ? יש לנו עשרות אלפים כאלה ... ועוד לא דברנו על עשרות אלפי האזרחים שהם חסרי דיור כרגע ... רק כיבוש/ניהול עזה חסר לנו , כי מחר הם הרי כולם יתפנו מרצון , יעברו טרנספר מבחירה , לעשרות המדינות שרק מחכות להם ... ממשלה מהגיהנום , וזה כשלכולם ברור שאף חטוף לא יצא חי מהמבצע הזה ...
כל מילה ...
יישר כוח | 07-08-2025 16:17
כל מילה
6
למה אתם לא...
הציונות הדתית מעבירה 3 מיליארד שקל למימון סיוע לעזה | 07-08-2025 17:04
למה אתם לא מדברים על זה? סמוטריץ' השקרן אפילו לא טורח להכחיש
7
חטאו הוא עובד...
אתמול נערי הגבעות הציתו רכב של תושב המאחז צור הראל. | 07-08-2025 17:23
חטאו הוא עובד עם בשיתוף פעולה עם הציונים. אין תחתית שהמתנחבלים לא יגיעו אליה ואז יעמיקו.
8
חבל של הביע...
שילת | 07-08-2025 18:41
חבל של הביע את דעותיו האמיתיות לפני שמונה לרמטכ"ל.