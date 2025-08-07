הרמטכ"ל במסר לקבינט: "נמשיך להביע את עמדתנו ללא מורא" - סרוגים

(צילום: דובר צה"ל)

רגע לפני כינוס הקבינט המדיני ביטחוני, הרמטכ״ל אייל זמיר קיים הבוקר (חמישי) הערכת מצב רב-זירתית של פורום המטה הכללי. בהערכת המצב הוצגה תמונת מצב המבצעית בכלל הגזרות והוצגו תוכניות צה״ל להמשך.

בדבריו הרמטכ"ל התייחס לדיווחים הרבים על המחלוקות בינו לבין הדרג המדיני, אשר לוחץ לקדם תכנית לכיבוש הרצועה. "אנחנו ממשיכים להילחם בכל החזיתות. הדי התקיפות שלנו נשמעים כל העת ברחבי המזרח התיכון" אמר. "תרבות המחלוקת היא חלק בלתי נפרד מההיסטוריה של עם ישראל, היא מהווה מרכיב חיוני בתרבות הארגונית של צה"ל – הן פנימה והן כלפי חוץ".

עוד באותו נושא הרמטכ"ל יתפטר? זה המועמד להחליף אותו לכתבה המלאה בסרוגים >



זמיר הוסיף ושלח מסר ברור: "נמשיך להביע את עמדתנו ללא מורא – באופן ענייני, עצמאי ומקצועי. כך אנחנו מצפים גם מפקודינו. פה נמצאת האחריות, על השולחן הזה. איננו עוסקים בתיאוריה – אנו עוסקים בדיני נפשות, בהגנה על המדינה, ועושים זאת, כשאנחנו מישירים מבט לעיניהם של חיילינו ואזרחי המדינה. נמשיך לפעול באחריות, ביושרה ובנחישות – רק טובת המדינה וביטחונה לנגד עינינו".

"אנחנו מגיעים בימים אלה לקווי הסיום של מבצע ׳מרכבות גדעון׳. עמדנו ביעדי המבצע ואף מעבר לכך, אנו ממשיכים לפעול על מנת להבטיח ביטחון ארוך טווח ליישובי הדרום והעוטף כמו בטחון ליישובים בכל הגבולות. יש בידינו היכולת כיום לקיים גבול ביטחוני חדש, תוך פגיעה מתמשכת באויב" סיכם. "לא נאפשר יותר הכלה. נסכל איומים בהתהוותם בכל הגזרות ונמשיך לפעול להשגת מטרותינו. אנחנו מתכוונים להכריע ולמוטט את החמאס – נמשיך לפעול כשחטופינו לנגד עינינו, נעשה הכל על מנת להשיבם".