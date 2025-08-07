אחרי הירי בכביש: כתב אישום הוגש נגד יוסף חדאד - סרוגים
אחרי הירי בכביש: כתב אישום הוגש נגד יוסף חדאד

פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד יוסף חדאד , המייחס לו ביצוע מעשה פזיזות ורשלנות בנשק וכן נגד איברהים שורפי בגין עבירת תקיפה

07.08.25 13:58  י״ג באב תשפ״ה
אחרי הירי בכביש: כתב אישום הוגש נגד יוסף חדאד
  יוסף חדאד (צילום: יוני מאיר, סרוגים)

פרקליטות המדינה הגישה היום (חמישי) לבית משפט השלום בתל אביב כתב אישום נגד המסבירן יוסף חדאד (39), המייחס לו ביצוע מעשה פזיזות ורשלנות בנשק וכן נגד איברהים שורפי (23), איתו רב חדאד בגין עבירת תקיפה.

על פי כתב האישום שהוגש ע"י פרקליטות מחוז תל אביב, בין חדאד, שנהג ברכב כשהוא נושא באקדח ברישיון, לשורפי, שרכב על גבי קטנוע, התפתח ויכוח קולני בין השניים, לאחר ששורפי עקף את רכבו של חדאד. במהלך הוויכוח עלה שורפי על גבי הקטנוע בעוד חדאד מקלל אותו וצועק לעברו לעזוב את המקום. אז, חזר שורפי לאחור, אל עבר חלון הרכב ועצר מולו.

על רקע חששו משורפי דרך חדאד את האקדח, בלא שנתגלע כל צורך בכך ואחז בו סמוך לרגליו, תוך שהוא צועק לעבר שורפי לעזוב את המקום. השניים החלו בחילופי קללות, ובמהלך האמור, תקף שורפי את חדאד, בכך שירק לעברו דרך חלון הרכב, והחל בנסיעה על גבי הקטנוע. אז, אחז חדאד באקדח, באופן נמהר ורשלני וירה באמצעותו יריה אחת לעבר הרחוב. התיק נחקר בתחנת יפו.

הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להורות על החמרת התנאים המגבילים שנקבעו לנאשמים עד תום ההליכים המשפטיים נגדם. בבקשה נכתב כי לאור נסיבות האירוע – סכסוך דרך שהסלים לתקיפת חדאד על ידי שורפי, ומעשה רשלני מצידו של חדאד שהוביל לירי, התנאים המגבילים הקיימים, אינם הולמים ומבוקש להחמירם על דרך הגדלת סכומי הערבויות. מצ"ב כתב האישום והבקשה להחמרת תנאים מגבילים.

 

 

הפרקליטות
יוסף חדאד
כתב אישום
9 תגובות - 9 דיונים מיין לפי
1
חבל שהוא לא...
אמיר | 07-08-2025 14:07
חבל שהוא לא איש שמאל
2
מסכנה הפרקליטות שגם...
אביב | 07-08-2025 14:31
מסכנה הפרקליטות שגם ערבי השתרבב בסיפור. דמעות...
3
מחבל אידיוט שגם...
מיכלי | 07-08-2025 14:49
מחבל אידיוט שגם פוגע במדינת ישראל. לגרש לסוריה, בבקשה!
4
עזרו לי רבותי
ימני | 07-08-2025 16:50
עזרו לי רבותי האם הוא נחשב ״ערבי טוב״? יש כזה דבר? תודה לפותרים.
5
לפי התיאור מדובר...
ברוך כץ | 07-08-2025 21:30
לפי התיאור מדובר באישיות עבריינית שיש לשפוט אותו לחומרה ולהניח ליוסף חדד שחש מאוים ובצדק. מקסימום נזיפה. לא משפט.
6
פרקליטות בשירות השטן...
Sa | 07-08-2025 22:15
פרקליטות בשירות השטן אם זה היה אחד מהחברים שלהם לא היו מגידים כלום כמו שעושים לקפלן
7
עבריין, תנו לו...
אריאל | 07-08-2025 22:25
עבריין, תנו לו תפקיד הוא מלקק הרבה זמן
8
לא הבנתי, מה...
בן כספית התפקח | 07-08-2025 22:41
לא הבנתי, מה ציפתם? יוסף העם כולו איתך.
9
מגיע לעבריין הזה...
ייוסי | 07-08-2025 23:33
מגיע לעבריין הזה הרבה שנים בכלא על ברינות,בוגד מסריח