אחרי הירי בכביש: כתב אישום הוגש נגד יוסף חדאד - סרוגים

יוסף חדאד (צילום: יוני מאיר, סרוגים)

פרקליטות המדינה הגישה היום (חמישי) לבית משפט השלום בתל אביב כתב אישום נגד המסבירן יוסף חדאד (39), המייחס לו ביצוע מעשה פזיזות ורשלנות בנשק וכן נגד איברהים שורפי (23), איתו רב חדאד בגין עבירת תקיפה.

על פי כתב האישום שהוגש ע"י פרקליטות מחוז תל אביב, בין חדאד, שנהג ברכב כשהוא נושא באקדח ברישיון, לשורפי, שרכב על גבי קטנוע, התפתח ויכוח קולני בין השניים, לאחר ששורפי עקף את רכבו של חדאד. במהלך הוויכוח עלה שורפי על גבי הקטנוע בעוד חדאד מקלל אותו וצועק לעברו לעזוב את המקום. אז, חזר שורפי לאחור, אל עבר חלון הרכב ועצר מולו.

עוד באותו נושא המשטרה תבקש להאריך את מעצרו של יוסף חדאד לכתבה המלאה בסרוגים >



על רקע חששו משורפי דרך חדאד את האקדח, בלא שנתגלע כל צורך בכך ואחז בו סמוך לרגליו, תוך שהוא צועק לעבר שורפי לעזוב את המקום. השניים החלו בחילופי קללות, ובמהלך האמור, תקף שורפי את חדאד, בכך שירק לעברו דרך חלון הרכב, והחל בנסיעה על גבי הקטנוע. אז, אחז חדאד באקדח, באופן נמהר ורשלני וירה באמצעותו יריה אחת לעבר הרחוב. התיק נחקר בתחנת יפו.

הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להורות על החמרת התנאים המגבילים שנקבעו לנאשמים עד תום ההליכים המשפטיים נגדם. בבקשה נכתב כי לאור נסיבות האירוע – סכסוך דרך שהסלים לתקיפת חדאד על ידי שורפי, ומעשה רשלני מצידו של חדאד שהוביל לירי, התנאים המגבילים הקיימים, אינם הולמים ומבוקש להחמירם על דרך הגדלת סכומי הערבויות. מצ"ב כתב האישום והבקשה להחמרת תנאים מגבילים.