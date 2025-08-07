נשיא לבנון על פירוק חיזבאללה: ידרוש שיתוף פעולה עם ישראל - סרוגים

הנשיא החדש של לבנון, ג'וזף עאון (צילום: Arlington National Cemetery\ויקימדיה)

נשיא לבנון, הגנרל ג'וזף עאון, התייחס לפירוק חיזבאללה מנשקו לקראת ישיבת הממשלה שצפויה לקבל את ההחלטה בנושא מאוחר יותר היום. על פי כל האינדיקציות, לבנון צפויה להחליט מאוחר יותר היום (ה') על פירוקו הרשמי של חיזבאללה כארגון חמוש.

עאון אמר כי "ריכוז הנשק בידי המדינה יאפשר להביא לריבונות של הממשלה והמדינה באופן מלא, בצורה כזו שתאפשר להתגבר על מחסומים עולמיים בתחום הכלכלי והפוליטי", וציין כי ישיבת הממשלה תעסוק בנקיטת ההחלטות הצפויות בנושא זה. לדבריו, מתבצע בימים אלו גיבוש תוכנית להסדרת מסירת הנשק, וכי לבנון מעוניינת לדון בכך ולאשר את המהלך.

עוד אמר עאון כי יישום ההסכם האמריקני, שכולל פירוק חיזבאללה מנשקו, "דורש את אישור סוריה וישראל עם ערבויות אמריקאיות וצרפתיות". בכך הוא רומז לכך שלבנון אינה יכולה לבצע את המהלך לבדה, ללא גיבוי אזורי ובינלאומי.

עוד באותו נושא לקראת הכרעה בלבנון: איראן בפאניקה מפירוק חיזבאללה לכתבה המלאה בסרוגים >

הצהרות אלו מגיעות על רקע לחץ כבד מצד הקהילה הבינלאומית להשיב את הסמכות הביטחונית לידי המדינה הלבנונית בלבד, תוך הפסקת פעילותם של כוחות חמושים שאינם כפופים לצבא – ובראשם חיזבאללה הנתמך על ידי איראן.

אם תתקבל ההחלטה היום – מדובר במהלך דרמטי שעשוי לשנות את מפת הכוחות בלבנון ובאזור כולו.