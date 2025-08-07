מכה לחברת הפופולארית: שיין קיבלה קנס של מיליון אירו - סרוגים

צילום: שאטרסטוק

רשות התחרות האיטלקית (AGCM) הטילה השבוע של מיליון אירו על רשת האופנה הסינית הפופולארית שיין, בגין טענות סביבתיות "מטעות" ו"מרמות. כך על פי הפרסום של רויטרס.

הקנס הוטל על חברת Infinite Styles Services Co. Ltd, חברה שבסיסה בדבלין, המנהלת את אתרי האינטרנט של שיין באירופה. בהצהרה, הרשות האיטלקית ציינה כי החברה "פרסמה טענות סביבתיות, שהיו בחלקן מעורפלות, כלליות ו/או מוגזמות, ובמקרים אחרים מטעות או חסרות."

טענות האתר לגבי מערכת "מעגלית" או יכולת המיחזור של מוצרי שיין "נמצאו כשקריות או לפחות מבלבלות," כך לדברי הרשות. הרשות ציינה כי שיין הדגישה שימוש בסיבים "ירוקים" בבגדים בקולקציית evoluSHEIN, מבלי לפרט מהם היתרונות הסביבתיים של סיבים אלה או לציין כי הקולקציה מהווה רק "חלק שולי" ממוצרי שיין.

הטענות "עלולות לגרום לצרכנים להאמין כי קולקציית evoluSHEIN by Design עשויה אך ורק מחומרים 'ברי-קיימא', וכי המוצרים ניתנים למיחזור מלא – דבר שאינו משקף את המציאות, בהתחשב בסיבים המשמשים ובמערכות המיחזור הנוכחיות," כך נאמר. שיין מסרה בתגובה לסוכנות רויטרס כי היא שיתפה פעולה באופן מלא עם הרשות האיטלקית ונקטה פעולות מיידיות לטיפול בדאגות שהועלו.

"חיזקנו את תהליכי הבדיקה הפנימיים שלנו ושיפרנו את האתר שלנו כדי להבטיח שכל הטענות הסביבתיות יהיו ברורות, ניתנות לאימות ועומדות בתקנות," נמסר מהחברה. שיין, קמעונאית מקוונת שבסיסה בסינגפור, מייצרת מוצרי אופנה זולים, בעיקר מסין, ומשווקת אותם לצרכנים ברחבי העולם. החברה נוסדה ב-2008 על ידי המיליארדר הסיני כריס שו.

שיין מנצלים עובדים בכפייה?

במאי, שיין וקמעונאים סיניים אחרים הושפעו מהחלטת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לבטל את הפטור ממכס על חבילות בעלות נמוכה מסין. ב-30 ביולי, וושינגטון הרחיבה את הצו לביטול הפטור ברחבי העולם, דבר שמשפיע על ספקי הקמעונאים במקומות אחרים. האיחוד האירופי הודיע במאי כי חקירה שנערכה לשיין מצאה כי החברה הפרה את חוקי הצרכנות של האיחוד בדרכים שונות, כולל פרסום טענות קיימות מטעות, הצעת הנחות מזויפות, מתן מידע שגוי ומטעה, שימוש בתוויות מוצרים מטעות וטקטיקות מכירה בלחץ.

החברה גם נתקלת בהתנגדות מצד מחוקקים בבריטניה נגד ניסיונה להירשם בבורסה של לונדון. יו"ר ועדת העסקים והמסחר הבריטית, ליאם ביירן, אחד המתנגדים המובילים לרישום של שיין בלונדון, לחץ על החברה בנוגע לשאלה האם הבגדים שלה כרוכים בעבודת כפייה באזור שינג'יאנג בסין, שם המשטר הקומוניסטי כפה זה מכבר עינויים ועבודת כפייה על המוסלמים האויגורים המקומיים. יינאן ז'ו, היועץ המשפטי של שיין באירופה, אמר לוועדה כי שיין אינה אוסרת "שימוש בכותנה סינית" בבגדיה.

החברה מסרה בעבר ל"אפוק טיימס" כי יש לה "מדיניות של אפס סובלנות לעבודת כפייה" והיא מחייבת יצרני חוזים "לרכוש חומרים רק מאזורים מאושרים." אך לפי ניתוח של "אפוק טיימס" של נתונים שפורסמו על ידי הלשכה הלאומית לסטטיסטיקה של סין, בשלוש השנים האחרונות, יותר מ-90% מהכותנה שיוצרה בסין הגיעה משינג'יאנג.