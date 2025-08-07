לקראת הכרעה בלבנון: איראן בפאניקה מפירוק חיזבאללה - סרוגים

מנהיג איראן עלי חמינאי (צילום: שאטרסטוק)

רגע לפני עוד ישיבת ממשלה מכריעה של ממשלת לבנון בנושא פירוק חיזבאללה מנשקו, איראן מנסה להפעיל לחצים אחרונים, במה שנראה כניסיון נואש לשמור על שלוחה הלבנוני המוכה מפירוק סופי.

בצל הלחצים הבינלאומיים הגוברים והסערה הפוליטית הפנימית בלבנון, צפויה ממשלת לבנון להתכנס בקרוב לדיון מכריע באשר לעתידו של ארגון חיזבאללה ולשאלת פירוקו מנשק. לקראת הישיבה, גוברת התחושה שמדובר ברגע היסטורי – כזה שעלול להוביל לפירוק הכוח החמוש המשמעותי האחרון הפועל מחוץ למסגרת הצבא הלבנוני, והסכנה לא נעלמה ממבטו של המשטר האיראני.

הפטרונית האזורית של חיזבאללה, לא נשארת אדישה: שר החוץ האיראני, עבאס ערקצ’י, הצהיר כי "כל החלטה בעניין תתקבל על ידי חיזבאללה בלבד", אך הוסיף כי איראן "תומכת בו מרחוק". מאחורי ההצהרה המרוסנת מסתתרת דאגה גוברת בטהראן, שמבינה כי היא עלולה לאבד את אחד ממוקדי ההשפעה האסטרטגיים שלה במרחב.

צריך לזכור שחיזבאללה הוקם בהשקעה של יותר מ-40 שנה מצד האיראנים, ונחשב בעבר ל"יהלום בכתר" של הסהר השיעי והציר האיראני. חיזבאללה חבול ומוכה מאז המלחמה מול ישראל אך עדיין קיים כארגון חמוש בעל יכולת כל שהיא לסבך פעולות כנגד איראן. במידה וממשלת לבנון תחליט לפעול לקראת פירוקו הרשמי, יאבדו האיראנים נכנס שלא ניתן לשחזרו.

בתקשורת האיראנית לא נותרו אדישים גם כן. בעיתון טאסנים המקורב למשמרות המהפכה נכתב הבוקר כי: "פירוק חיזבאללה הוא תוצאה של תכנית מושתלת על ידי אמריקה והציונים – היא לא תצליח ותחזור איתם לקבר." דברים אלה מעידים על תחושת מצור בטהראן ועל החשש הגובר שמדובר לא רק בקרב פוליטי, אלא בצעד שישנה את מפת הכוח האזורית.

עוד באותו נושא צבי יחזקאלי: "כך נראית תחילתה של כניעה" לכתבה המלאה בסרוגים >

אם ממשלת לבנון אכן תצליח לקדם את המהלך ולפורק את חיזבאללה מנשקו, מדובר יהיה במכה אסטרטגית אדירה לאיראן – שעלולה לאבד לא רק את אחיזתה הצבאית בלבנון, אלא גם את מנופי ההשפעה האזרחיים, הפוליטיים והכלכליים שנבנו לאורך עשורים של שליטה, השפעה והזרמת מילארדי דולרים כל שנה.

חיזבאללה עצמו ממשיך להציג חזית איתנה, אך מאחורי הקלעים גוברים הדיווחים על מתיחות פנימית, ירידה בגיוס מתנדבים, ובעיות תקציביות גם לפני החלטת ממשלת לבנון. על פי כלל ההערכות במערב, ממשלת לבנון המורכבת ברובה מתומכי מערב ומקורבים לארה"ב תחליט בקרוב לנצל את ההזדמנות החד פעמית ותורה על פירוק הארגון המוחלש והמוכה.

האם ממשלת לבנון תצליח לעשות את הבלתי ייאמן? ימים יגידו. אולם דבר אחד כבר ברור – איראן בלחץ.