ברוך דיין האמת: נפטר דני קוניק, אביו של ראש עיריית גבעתיים - סרוגים

צילום: עיריית גבעתיים

עיריית גבעתיים הודיעה הבוקר (חמישי) על פטירתו של דני קוניק ז"ל, אביו של ראש העיר רן קוניק, בגיל 84. ראש העיר ספד לאביו וכתב: "אבא שלי, אהוב ליבי והעוגן של חיי, הלך הלילה לעולמו בגיל 84 ונגאל מייסוריי מחלת הריאות הקשה ממנה סבל".

דני קוניק היה בוגר קורס התכנות הראשון של ממר"ם ובהמשך פעל בתפקידים בכירים בחברות המחשוב והטכנולוגיה המובילות בישראל. בתוך כך נחשב לאחד מוותיקי ענף ההייטק.

קוניק הותיר אחריו את רעייתו חיה ושני בניו. הלוויתו תיערך הערב בבית העלמין בקיבוץ גבעת ברנר בחיק המשפחה והחברים הקרובים. השבעה תתקיים באולם בית הכנסת ״גבורת מרדכי״, רחוב הרב צימבר גבעתיים.

