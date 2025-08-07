פריצת דרך: הרב הראשי מציג פתרון יצירתי לבישולי עכו"ם - סרוגים
הלכה ומנהג, יהדות

פריצת דרך: הרב הראשי מציג פתרון יצירתי לבישולי עכו"ם

הרב הראשי לישראל, קלמן בר, הציג פתרון טכנולוגי חדש לבעיית בישולי עכו"ם: אפליקציה להפעלת מקור החום מרחוק על ידי המשגיח – באופן הכשר גם לשיטת הבית יוסף.

חדשות סרוגים
חדשות סרוגים07.08.25 12:10  י״ג באב תשפ״ה
פריצת דרך: הרב הראשי מציג פתרון יצירתי לבישולי עכו"ם
  Photo by Chaim Goldberg/Flash90

בכנס רבני ישראל שנערך אמש בגן יבנה, חשף הרב הראשי לישראל, הרב קלמן בר, פתרון טכנולוגי חדשני שעשוי לחולל שינוי משמעותי בהתמודדות עם סוגיית בישולי עכו"ם במסעדות הכשרות.

הרב בר הדגיש כי הפתרון הנהוג כיום – שימוש ב"נר תמיד" (גוף חימום חשמלי קבוע) – אינו מספק, במיוחד לפי שיטת הבית יוסף, ואף מלווה בליקויים הלכתיים ותקלות תפעוליות.

מכשיר הבישול המופעל מרחוק, צילום: לשכת הרב הראשי.

הפתרון החדש כולל מערכת הפעלה מרחוק באמצעות אפליקציה, שבאמצעותה המשגיח מפעיל את מקור החום לפני הבישול. רק לאחר ההפעלה יוכל העובד שאינו יהודי להניח את התבשיל, ובכך ייחשב הבישול ככשר גם לשיטת הבית יוסף.

עוד באותו נושא

הרב הראשי על טבח הדרוזים בסוריה: "אסור לנו לשתוק"


3

"מרן הרב שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל אמר שהזלזול בחומרת בישולי עכו"ם הוא בין הגורמים להתבוללות בדורנו," ציין הרב בר. "לכן כל פתרון שמסייע לצמצם את המכשול הזה – הוא חיוני".

הכנס התקיים בבית המדרש "תהילה לדוד" בגן יבנה, ביוזמת רבה של העיר הרב דוד הכהן, ובהשתתפות יו"ר ועד רבני הערים הרב דוד אוחיון והרב יוסף שלוש שליט"א. עשרות רבנים מערים ויישובים ברחבי הארץ לקחו חלק בכנס, שעסק באתגרים המרכזיים בתחום הכשרות וההשפעה הרוחנית בעם.

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
בישולי עכו"ם
הרב הראשי
הרב קלמן בר
לקבלת עדכונים בווטסאפ
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
3 תגובות - 3 דיונים מיין לפי
1
איך זה מועיל...
אני | 07-08-2025 16:47
איך זה מועיל לפי הבית יוסף אם עדיין הגוי הוא זה שמניח את הסיר על האש? לפי הבית יוסף יהודי צריך להניח
2
יופי, עכשיו תמצא...
סמי | 07-08-2025 18:30
יופי, עכשיו תמצא פיתרון איך לגייס את החרדים
3
לא קראתי... אבל...
ג'ו | 07-08-2025 20:53
לא קראתי... אבל אני בטוח שה' למעלה ממש מתוסכל מהחטרה הזה...בזה אתם מתעסקים??