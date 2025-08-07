פריצת דרך: הרב הראשי מציג פתרון יצירתי לבישולי עכו"ם - סרוגים

Photo by Chaim Goldberg/Flash90

בכנס רבני ישראל שנערך אמש בגן יבנה, חשף הרב הראשי לישראל, הרב קלמן בר, פתרון טכנולוגי חדשני שעשוי לחולל שינוי משמעותי בהתמודדות עם סוגיית בישולי עכו"ם במסעדות הכשרות.

הרב בר הדגיש כי הפתרון הנהוג כיום – שימוש ב"נר תמיד" (גוף חימום חשמלי קבוע) – אינו מספק, במיוחד לפי שיטת הבית יוסף, ואף מלווה בליקויים הלכתיים ותקלות תפעוליות.

הפתרון החדש כולל מערכת הפעלה מרחוק באמצעות אפליקציה, שבאמצעותה המשגיח מפעיל את מקור החום לפני הבישול. רק לאחר ההפעלה יוכל העובד שאינו יהודי להניח את התבשיל, ובכך ייחשב הבישול ככשר גם לשיטת הבית יוסף.

"מרן הרב שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל אמר שהזלזול בחומרת בישולי עכו"ם הוא בין הגורמים להתבוללות בדורנו," ציין הרב בר. "לכן כל פתרון שמסייע לצמצם את המכשול הזה – הוא חיוני".

הכנס התקיים בבית המדרש "תהילה לדוד" בגן יבנה, ביוזמת רבה של העיר הרב דוד הכהן, ובהשתתפות יו"ר ועד רבני הערים הרב דוד אוחיון והרב יוסף שלוש שליט"א. עשרות רבנים מערים ויישובים ברחבי הארץ לקחו חלק בכנס, שעסק באתגרים המרכזיים בתחום הכשרות וההשפעה הרוחנית בעם.