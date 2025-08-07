רעב בעזה? מעל מיליון מנות חולקו תוך 24 שעות - סרוגים

(צילום: GHF)

מבצע הסיוע ההומניטרי: הקרן ההומניטרית לעזה (GHF) ממשיכה את פעילותה לספק סיוע מזון חיוני לתושבי רצועת עזה, כשביממה האחרונה סופקו יותר מ-1.1 מיליון מנות בשני אתרי חלוקה. לדבריהם, מאז תחילת המבצע חולקו יותר מ-110 מיליון מנות בסך הכל.

על פי הנתונים, אתמול חולקו 18,144 קופסאות סיוע בשני האתרים: באזור חלוקה 2 (השכונה הסעודית) חולקו 7,776 קופסאות, ובאזור חלוקה 3 (ח׳אן יונס) חולקו 10,368 קופסאות. בנוסף, חולקו שבע משאיות תפוחי אדמה ומשאית בצל באזור חלוקה 3 (ח׳אן יונס) כחלק מתוכנית הפיילוט של הארגון.

ב-GHF ציינו גם כי "החלוקה התבצעה בצורה חלקה בכל האתרים, תוך שמירה על ביטחונם של כלל האזרחים שנכחו". "GHF ממשיכה להיות ספקית הסיוע התזונתי האמינה היחידה בעזה, אבל לקהילה ההומניטרית יש פוטנציאל לעשות הרבה יותר יחד – ולכן אנו ממשיכים לקרוא לארגוני סיוע נוספים לשתף איתנו פעולה, כדי שנוכל להאכיל יותר אנשים בעזה" אמר מנכ"ל הקרן ג'ון אקרי. "הצרכים שם נעשים דחופים יותר מיום ליום, ואיננו יכולים לעשות זאת לבד. זה הזמן לשיתוף פעולה".