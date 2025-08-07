בשיא הקיץ: משרד הבריאות באזהרה חמורה - סרוגים

צילום: אושרי בן דור, איגוד ערים כינרת

משרד הבריאות הודיע הבוקר כי חוף לבנון בכנרת נסגר לרחצה בשל תוצאות מיקרוביאליות. חוף לבנון הוא אחד היעדים הפופולריים בחופשת בין הזמנים ונוהרים אליו עשרות אלפי בני נוער מכל רחבי הארץ.

בהודעת המשרד נכתב: "בשל תוצאות מיקרוביאליות חריגות, מזהיר משרד הבריאות את הציבור מפני רחצה בחוף לבנון בכנרת עד להודעה חדשה המשרד ממשיך במעקב".

מאיגוד ערים כינרת נמסר: "בעקבות קבלת תוצאת דיגום חריגה בחוף לבנון, ייסגר כעת החוף על פי הנחיית משרד הבריאות. היום יערך דיגום נוסף. יש לציין כי בשאר החופים בכינרת הבדיקות תקינות".

באיגוד מבהירים כי "לחריגה בדיגום אין קשר לאצות האדומות המופיעות בכינרת כל קיץ בטמפ' גבוהות, ונעלמות כשהחום יורד. האצות אינן מסוכנות".