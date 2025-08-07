אחרי טבח הדרוזים: מנהיג סוריה הוזמן לעצרת האו"ם המרכזית - סרוגים
אחרי טבח הדרוזים: מנהיג סוריה הוזמן לעצרת האו"ם המרכזית

לאחר טבח הדרוזים, נשיא סוריה אחמד אל-שרע הוזמן לעצרת האו"ם בספטמבר. מדובר בביקור ראשון מסוגו מזה שנים של נשיא סוריה

יאיר אמר, חדשות סרוגים
יאיר אמר, חדשות סרוגים07.08.25 12:00  י״ג באב תשפ״ה
  (צילום: אנדריי שיבא\ויקימדיה)

בצל גינויים בינלאומיים לטבח הדרוזים בדרום סוריה, נחשף כי נשיא סוריה, אחמד אל-שרע, קיבל הזמנה רשמית להשתתף בעצרת הכללית של האו"ם שתיערך בחודש ספטמבר הקרוב בניו יורק.

מדובר בביקור תקדימי – נשיאי סוריה השתתפו בעצרת לעיתים נדירות מאז מאז היווסדו של הארגון. כאשר סוריה לא הוזמנה כלל להשתתף מאז פתיחת מלחמת האזרחים.

כעת על פי שורה של פרסומים, הנשיא הזמני אחמד א-שרעא יגיע לשאת דברים בעצרת המרכזית בניו יורק, כאשר לצורך זה, נמצא האו"ם במגעים על פי הפרסומים עם הנשיא טראמפ, למען הסרת עיצומי טיסה אישיים על אשרע שקיימים מאז עברו כטרוריסט.

ההזמנה מעוררת סערה במועצת הביטחון ובקרב הקהילה הבינלאומית, על רקע הדיווחים על מעשי טבח, דיכוי אזרחים ופשעים נגד האנושות המיוחסים למשטרו של אל-שרע.

במיוחד כאשר רק לפני שבועות בודדים כוחות המשטר לקחו חלק בטבח חמור שנעשה ב א-סוודיא כנגד האוכלוסייה הדרוזית של דרום סוריה, כאשר האו"ם אף גינה את ישראל על ככה שהגנה על קבוצת המיעוט.

1
או"ם אנטישמי ...
מה.א. | 07-08-2025 12:06
או"ם אנטישמי
2
לדייק.. הדרוזים טבחו בבודאים...
עחי | 07-08-2025 16:29
לדייק.. הדרוזים טבחו בבודאים
אתה משקר רואים...
רביע | 07-08-2025 18:10
אתה משקר רואים עליך מוסלמי טרורסט
סרטון אחד ונאמים...
עחי | 07-08-2025 18:08
סרטון אחד ונאמים לך,בתקופת מוחמד כשאמר שהוא עלה לשמיים השביעית ונפגש עם כל הנביאים והגיע לירושלים.הגיע יהודי אחד ואמר למוחמד: אם תרים את עצמך 10 סמ מהאדמה כל היהודים יאמינו בך,אז מוחמד ציווה להרגו אך מידהו מהחבורה של מוחמד היודעי דבר אמר; לבדוק אם היהודי שכן למוחמד ואכן כך היה,היהודי היה הבית הרביעי הגר ליד מוחמד וכך הוא ניצל..וצאצאיו כנ"ל: הוכחה אחת שהדרוזים רצחו סורים אם לא הגנה עצמית..אם לשקר כל הזמן זה לא הופך את העניין לאמת.
אתה יודע שאתה...
אני | 07-08-2025 16:51
אתה יודע שאתה שקרן
3
הם מפלנטה אחרת...
ישראל ישראלי | 07-08-2025 16:44
הם מפלנטה אחרת
4
האום נולד לאנטישימים...
גבר טוב | 07-08-2025 18:11
האום נולד לאנטישימים
5
עם ישראל עוד...
אבו בכר אל בגדדי | 07-08-2025 19:47
עם ישראל עוד לא הפנמתם,בעולם תומכים במחבלי דעא"ש,שכורתים ראשים,
6
לא הבנתם. ככל...
מורט | 07-08-2025 19:47
לא הבנתם. ככל שתהייו אכזריים יותר ככה תקבלו מה שאתם רוצים בעולם. ב7/10 שחטו אנסו ערפו והיום העולם רוצה להכיר בהם כמדינה. בסוריה אותו דבר. מה זה אומר. ישראל מחר צריכה להעיף את כל מי שנמצא ברצועה
7
היה דעש ונישאר...
שמואל שמואל | 07-08-2025 20:02
היה דעש ונישאר דעש ופטרונו ארדואן גם הוא דעש
8
למה הוא לא...
עתלית | 07-08-2025 20:05
למה הוא לא בבית סוהר לא הבנתי
9
עולם מטורלל . נותנים...
ע.מ | 07-08-2025 20:26
עולם מטורלל . נותנים לרוצח במה במקום לתלות אותו על עץ במדבר . כנראה במערב נהנים מהרג חפים מפשע ..
10
עדיף שישאלו אותו...
אחד העם | 07-08-2025 21:57
עדיף שישאלו אותו מה שיטות ההרג שלך. וימחאו לו כפיים. הכי טוב
11
הוכחה שהוא באמת...
גבררר | 07-08-2025 22:42
הוכחה שהוא באמת שתול