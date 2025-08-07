אחרי טבח הדרוזים: מנהיג סוריה הוזמן לעצרת האו"ם המרכזית - סרוגים

(צילום: אנדריי שיבא\ויקימדיה)

בצל גינויים בינלאומיים לטבח הדרוזים בדרום סוריה, נחשף כי נשיא סוריה, אחמד אל-שרע, קיבל הזמנה רשמית להשתתף בעצרת הכללית של האו"ם שתיערך בחודש ספטמבר הקרוב בניו יורק.

מדובר בביקור תקדימי – נשיאי סוריה השתתפו בעצרת לעיתים נדירות מאז מאז היווסדו של הארגון. כאשר סוריה לא הוזמנה כלל להשתתף מאז פתיחת מלחמת האזרחים.

כעת על פי שורה של פרסומים, הנשיא הזמני אחמד א-שרעא יגיע לשאת דברים בעצרת המרכזית בניו יורק, כאשר לצורך זה, נמצא האו"ם במגעים על פי הפרסומים עם הנשיא טראמפ, למען הסרת עיצומי טיסה אישיים על אשרע שקיימים מאז עברו כטרוריסט.

ההזמנה מעוררת סערה במועצת הביטחון ובקרב הקהילה הבינלאומית, על רקע הדיווחים על מעשי טבח, דיכוי אזרחים ופשעים נגד האנושות המיוחסים למשטרו של אל-שרע.

במיוחד כאשר רק לפני שבועות בודדים כוחות המשטר לקחו חלק בטבח חמור שנעשה ב א-סוודיא כנגד האוכלוסייה הדרוזית של דרום סוריה, כאשר האו"ם אף גינה את ישראל על ככה שהגנה על קבוצת המיעוט.