בוגי יעלון משתלח במפקדי צה"ל: "יהפכו לפושעי מלחמה" - סרוגים

בוגי יעלון | צילום: אבשלום ששוני/ פלאש 90

הרמטכ"ל לשעבר בוגי יעלון, תקף היום (חמישי) את ההחלטה ללכת לכיבוש רצועת עזה. בדבריו הוא כתב: "מפקדי צה"ל שישלחו את חייליהם ליישם את המדיניות המוצהרת על-ידי חברי הקבינט המשיחיים: טיהור רצועת עזה מתושביה, דחיקתם לדרום הרצועה, כדי לאפשר להם "הגירה מרצון" ויישובה ביהודים – יהפכו את עצמם ואת חייליהם לפושעי מלחמה".

עוד הוא הוסיף: "הביעו את עמדתכם המקצועית באומץ וביושרה!‏ממשלה, שגם אחרי 22 חודשי לחימה (מלחמה ארוכה ממלחמת העצמאות), זורה חול בעיני הציבור עם סיסמת "הניצחון המוחלט", כדי להאחז בשלטון – היא ממשלה עבריינית, שמפקירה חטופים,

מקריבה חיילים ומסכנת את מדינת ישראל ועתידה.‏ממשלת המשיחיים, המשתמטים והמושחתים חייבת לחלוף מן העולם בהקדם, כדי למנוע חורבן".