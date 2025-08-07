בוגי יעלון משתלח במפקדי צה"ל: "יהפכו לפושעי מלחמה" - סרוגים

בוגי יעלון משתלח במפקדי צה"ל: "יהפכו לפושעי מלחמה"
הרמטכ"ל לשעבר בוגי יעלון, תוקף היום את מפקדי צה"ל שיסכימו ל"טיהור רצועת עזה", ואומר עליהם כי הם "יהפכו את עצמם ואת חייליהם לפושעי מלחמה"
בוגי יעלון | צילום: אבשלום ששוני/ פלאש 90
הרמטכ"ל לשעבר בוגי יעלון, תקף היום (חמישי) את ההחלטה ללכת לכיבוש רצועת עזה. בדבריו הוא כתב: "מפקדי צה"ל שישלחו את חייליהם ליישם את המדיניות המוצהרת על-ידי חברי הקבינט המשיחיים: טיהור רצועת עזה מתושביה, דחיקתם לדרום הרצועה, כדי לאפשר להם "הגירה מרצון" ויישובה ביהודים – יהפכו את עצמם ואת חייליהם לפושעי מלחמה".
עוד הוא הוסיף: "הביעו את עמדתכם המקצועית באומץ וביושרה!ממשלה, שגם אחרי 22 חודשי לחימה (מלחמה ארוכה ממלחמת העצמאות), זורה חול בעיני הציבור עם סיסמת "הניצחון המוחלט", כדי להאחז בשלטון – היא ממשלה עבריינית, שמפקירה חטופים,
מקריבה חיילים ומסכנת את מדינת ישראל ועתידה.ממשלת המשיחיים, המשתמטים והמושחתים חייבת לחלוף מן העולם בהקדם, כדי למנוע חורבן".מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
14 תגובות - 9 דיונים מיין לפי
1
בוגי
יובל הלא מבולבל | 07-08-2025 11:48
על זה נאמר זקנותו מביישת את בחרותו...הוא בעצם קורא למלחמה באויב המר " טיהור עזה" קורא לכניעה לחמאס ואם לו יצויר שנתניהו שומע לו אח"כ הוא יאשים אותו בתוצאות המרות שתבואנה בעקבות התחזקות ושיקום החמאס... אופוזיציה של הזויים...
לאוב מדינות העולם....
ביבי יביא לכך שחיילי צהל לא יוכלו לצאת מגבולות המדינה | 07-08-2025 14:06
לאוב מדינות העולם.
בוגי,מה עושים מול ממשלה מטורפת ואוכלת מוות ?
פקוד שלך לשבער | 07-08-2025 13:45
הם הרי יעצרו רק לאחר שיביאו עלינו קטסטרופה איומה.
2
בוגי יעלון
סש | 07-08-2025 11:55
בוגי משתלח וכו , רחוק מזה . כול עורך דין מתחיל יגיד לנו דברים דומים . פעילות כזאת תפגע במפקדים ובמשפחות .תפגע בחיילים . אלה יהיו נרדפים ללא יכולת לצאת את הארץ ויתכנו גם סנקציות כלכליות אישיות .
3
לא סתם יש...
כבר עכשיו בית הדין הבינלאומי בהאג מחזיק תיקים על לא מעט מהם ... ועל חיילינו לא צריך לפרט , כל אחד שמע את סיפורי ה"בריחה" מברזיל , בנקוק , אוסטרליה , בלגיה .... | 07-08-2025 12:16
לא סתם יש צווי מעצר כנגד נתניהו... אם יגיע איפעם למשפט , הוא יגמור בכלא בהולנד ...
4
בוגי ממש מכוער...
שא | 07-08-2025 13:09
בוגי ממש מכוער
5
ובינתיים סמוטריץ מצטלם...
רונן | 07-08-2025 13:55
ובינתיים סמוטריץ מצטלם מחייך ליד גרפיטי ''מוות לערבים '' ואז לא מבינים למה העולם חושב שישראל מבצעת פשעי מלחמה
זה נראה אנטישמי...
להצטלם ליד מוות לערבים זה טיפש | 07-08-2025 14:57
זה נראה אנטישמי מזכיר כמו מוות ליהודים של הצוררים לפני 85 שנה
ממשלת אוכלי המוות הופכת אותנו למצורעים בעולם
עם ישראל | 07-08-2025 14:41
ארורים יהיו .
6
צודק צריך לשמור...
יעלון יותר ימני מכל הממשלה והמשתמטים. ומזהיר מתוך דאגה לצהל ולחיילים | 07-08-2025 14:00
צודק צריך לשמור על בנינו הגיבורים ולא להרוס את החיים שלהם בעבור תמיכה בממשלת הבוגד
7
שביבי לא רק...
האמת היא | 07-08-2025 14:02
שביבי לא רק יסבך את החיילים ויביא להרוגים ופצועים מיותרים מאינטרס פוליטי שלו, אלא המתיאות מלמדת שביבי יסבך את החיילים ואז יפקיר אותם.
8
גם לא הבנת...
עמית | 07-08-2025 14:33
גם לא הבנת למה צריך להיכנס לרפיח. יש הרבה דברים שאתה לא מבין בגלל זה אתה פרשן בערוץ 2 ולא בתפקיד כלשהו
רק כלבים משתמטים...
לא, הקבינט של המשתמטים והגנבים מבין למה הם חותמת גומי של מממן הנוחבות הבוגד | 07-08-2025 14:40
רק כלבים משתמטים כמו עמית חושבים שצריך לחזור שוב ושוב לעזה. מי יהיה אחראי על שני מיליון אזרחים? מי ידאג לצרכיהם? מי ישלם על זה? מי יהרג לשוא רק בגלל שנתנחהו רוצה למשוך זמן בכיסא ולדחות את המשפט ואת וועדת החקירה ואת הבחירות ואת פירוק ממשלתו?
9
בוגי מביע דאגה...
כותרת שקרית. בוגי לא משתלח במפקדים. להיפך | 07-08-2025 14:46
בוגי מביע דאגה ומזהיר מהנזק שהחלטות הממשלה המופקרת, יביאו למפקדים ולחיילים.