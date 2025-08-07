משרד הבריאות בהנחיות חריגות לציבור - סרוגים

משרד הבריאות (צילום: נתי שוחט / פלאש90)

משרד הבריאות מעדכן כי על פי תחזית של השירות המטאורולוגי, בימים הקרובים צפוי עומס חום כבד עד קיצוני במרבית האזורים ברחבי הארץ.

משרד הבריאות קורא לציבור להקפיד ולהימנע ככל האפשר משהיה בחוץ ומחשיפה לחום ולשמש. יש להקפיד לשתות מים בתדירות גבוהה ללא קשר לרמת הפעילות, ולהימצא, ככל האפשר, במקומות ממוזגים. יש להימנע ממאמץ גופני שאינו הכרחי. המשרד ממליץ לאוכלוסיית הקשישים ולחולים במחלות כרוניות, להימנע משהייה בחוץ בימים אלו.

בכל שהיה תחת כיפת השמיים, מומלץ לחבוש כובע רחב שוליים, ללבוש בגדים בהירים ונוחים ולמרוח קרם הגנה עם SPF 30 לפחות. משרד הבריאות מזכיר כי אין להשאיר תינוקות, ילדים, קשישים, חסרי ישע ובעלי חיים ברכב ללא השגחה. בנוסף, אין להשאיר בעלי חיים בחוץ ובמבנה ללא מים וללא טמפרטורה סבירה.

בנוסף, יש לשים לב כי בעומס חום קיצוני תיתכן אפשרות לפתח מחלות חום כמו מכת חום, המתרחשת כאשר הגוף לא מסוגל לקרר את עצמו בסביבה החמה. הסיכון לפתח תסמיני מחלת חום גבוה יותר בגיל המבוגר, בגילאי 0-4, בנשים בהיריון, בחולים במחלות לב וכלי דם, באנשים הסובלים מהשמנת יתר, בחולים במחלות כרוניות אחרות ובעיקר נשימתיות, במטופלים בתרופות מסוימות, ובעת מחלה חריפה או התייבשות.

עוד נמסר מהמשרד: במקרה של הופעת סימנים כמו טמפרטורת גוף גבוהה מ-39.5 מעלות צלזיוס, עור אדום, חם ויבש (ללא הזעה), דופק מהיר, כאב ראש חזק (ו/או הרגשה של "דפיקות הלב" בראש), סחרחורת, בחילה, כאב בטן, הקאות, בלבול וירידה בהכרה – יש להתקשר למוקד חירום ולקבל טיפול רפואי באופן מיידי.

עד להגעת העזרה יש להישאר באזור קריר ומוצל ולדאוג לקירור הגוף. חשוב ביותר: במכת חום – אסור לתת לנפגע לשתות! הטיפול בנוזלים יעשה על ידי הצוות הרפואי.