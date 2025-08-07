בשורה לילדים: "שקשוקה" חוזרת לעונה שביעית ואחרונה - סרוגים

(באדיבות כאן חינוכית, שולה שפיגל ודנה עדן)

סדרת הדרמה הקומית האהובה "שקשוקה" של כאן חינוכית תחזור למסכים בעונה שביעית ואחרונה, החל מה-31 באוגוסט. הסדרה, שמיועדת לילדים ולכל המשפחה, תשודר בימים ראשון עד רביעי בשעה 15:30 בערוץ כאן חינוכית ובפלטפורמת כאן BOX. העונה החדשה כוללת 20 פרקים, כל אחד באורך של כ-24 דקות.

צפו בהצצה לעונה האחרונה של "שקשוקה":

עלילת העונה החדשה

העונה האחרונה ממשיכה לעקוב אחר חייהן של הדמויות האהובות בבית הספר, תוך התמקדות בנושאים רלוונטיים לילדים ולנוער. בין הנושאים שיעלו: התמודדות עם פחדים, כמו חשש מחיסונים, סוגיות של מנהיגות ופיקוד, והדילמה האם לעשות דברים רק כדי לרצות חברים. בנוסף, הסדרה תבחן את חשיבות המראה החיצוני ואת השאלה האם "הבגדים עושים את האדם". עלילה מרכזית תעסוק גם בשאלה משעשעת: כיצד ייראו חיינו ללא אימוג'יז?

העונה מציגה דמויות חדשות, בהן משפחה שמצטרפת לקהילה. ליה, גיבורה דעתנית אך חסרת ביטחון, תהיה דמות מרכזית שתאחד את החבורה. לצדה אחיה הבכור תום, חנון חביב שחולם להפוך למגניב, והוריהם – יונית, מדריכת פילאטיס וגורו תזונה, ודניאל המדען. הדמויות החדשות מביאות דינמיקה רעננה לסדרה, תוך שמירה על הקסם המוכר שלה.

צוות השחקנים

הסדרה ממשיכה להציג קאסט מוכר ומרשים, כולל חנה לסלאו בתפקיד תכלת המנהלת, דולב מסיקה כשגיא המורה למתמטיקה, שני קליין כשומרת, ואגם רודברג כגלית המחנכת. אליהם מצטרפת מחדש עדי חבשוש כמורה אילנה, שמחליפה את חיים העוזב. בין השחקנים הנוספים: רבקה מיכאלי, יפתח קליין, יעל לבנטל, איתי תורג'מן, רעות אלוש, ועוד רבים.

הצלחה מסחררת

"שקשוקה", המבוססת על ספרי "שקשוקה" ו"אני מייקי" מאת גליה עוז, זכתה להצלחה רבה במהלך שש העונות הקודמות, עם למעלה מ-250 מיליון צפיות בפלטפורמות הדיגיטליות. הסדרה זכתה בפרס סדרת הדרמה הקומית הטובה ביותר לילדים ונוער בטקס פרסי האקדמיה האחרון. לאחרונה, כל העונות עלו גם בנטפליקס ישראל, מה שמגביר את החשיפה שלה לקהל רחב יותר.

מאחורי הקלעים

הסדרה נוצרה על ידי אבנר ברנהיימר ואסיה לבטוב, בבימויו של אביעד קידר, ובהפקת שולה שפיגל ודנה עדן. העונה החדשה ממשיכה לשלב הומור, רגש וערכים, תוך שיקוף מדויק של עולמם המורכב של ילדים ונוער.