עמית סגל עוקץ את יצחק עמית: "כל הכבוד לו" - סרוגים

לאחר שנשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, קבע היום (חמישי) את הרכב השופטים המורחב שידון בהדחת היועמ"שית גלי בהרב מיארה, הפרשן הפוליטי עמית סגל, עוקץ אותו על קביעת זמן המועד.

"כל הכבוד ליצחק עמית שהצליח למצוא זמן לשבת בעתירה לפני 21.9, כשבעתירה בעניין הנציב לא מצא זמן", כתב סגל. לאחר מכן הוא הוסיף כי "מלשכתו נמסר: היה רק מועד אחד מאלה שהוצעו שבו לא יכול היה לשבת בהרכב".

נדגיש כי הדיון בהדחת היועמ"שית נקבע לתאריך ה-3.9.

