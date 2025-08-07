עמית סגל עוקץ את יצחק עמית: "כל הכבוד לו" - סרוגים

עמית סגל עוקץ את יצחק עמית: "כל הכבוד לו"
לאחר שנקבע התאריך לדיון בבג"ץ בעניין הדחת היועמ"שית, הפרשן הפוליטי עמית סגל, משגר עקיצה לנשיא בית המשפט העליון יצחק עמית
הדס פרוש/פלאש90
לאחר שנשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, קבע היום (חמישי) את הרכב השופטים המורחב שידון בהדחת היועמ"שית גלי בהרב מיארה, הפרשן הפוליטי עמית סגל, עוקץ אותו על קביעת זמן המועד.
"כל הכבוד ליצחק עמית שהצליח למצוא זמן לשבת בעתירה לפני 21.9, כשבעתירה בעניין הנציב לא מצא זמן", כתב סגל. לאחר מכן הוא הוסיף כי "מלשכתו נמסר: היה רק מועד אחד מאלה שהוצעו שבו לא יכול היה לשבת בהרכב".
נדגיש כי הדיון בהדחת היועמ"שית נקבע לתאריך ה-3.9.
1
המתפרה...
יובל | 07-08-2025 11:13
עמית היקר ...חבל לנו עליך... איש יקר והגון שלא פוחד ממתפרות הרשע
2
מה לא מסתדר...
מונגולואיד | 07-08-2025 11:22
מה לא מסתדר לך?
3
חצוף ובער שאוחז...
של נעליך ! | 07-08-2025 11:25
חצוף ובער שאוחז במיקרופון...
4
הכל צבוע מתי...
צבי | 07-08-2025 11:31
הכל צבוע מתי תבינו שהחרדים צודקיים לגבי ערכאות.מה שנשאר זה רק דינה דמלכותה אבל מצד האמת הכל פוליטי
5
. ...
מעניין שזה מה שמפריע לו ... השקרים של ראש ממשלתנו , אותם הוא בולע בלי בעיה ... עוד חתיכת חרא , עט להשכיר של ארגון פשע ... | 07-08-2025 12:21
.
האמת מפריע לשמאלנים.....
שמואל | 07-08-2025 21:42
האמת מפריע לשמאלנים..
6
צודק מחכה לראות...
רמי | 07-08-2025 12:52
צודק מחכה לראות בנפילה של השקר
7
מפרסם "חשיפות בלעדיות"...
עמית סגל זה כלבלבון של הבוס נתניהו | 07-08-2025 16:02
מפרסם "חשיפות בלעדיות" מהיחצ של הבוס. תמיד משרת את האינטרס של הבוס. גם כשלפעמים מפרסם "ביקורת" גם הביקורת משרתת את רצון הבוס. זה העבודה שלו. ללקלק לבוס.
תגובה עניינית ביותר.......
שמואל | 07-08-2025 21:41
תגובה עניינית ביותר....
8
ידוע מה התוצאה....
גדי | 07-08-2025 18:15
ידוע מה התוצאה. זה בית משפט זה מפלגת שמאל.
9
חחח הוא עוקץ...
גיורא | 07-08-2025 18:21
חחח הוא עוקץ את כולנו.. האיש נוכל ולא ישר בעליל. מזג שיפוטי?? נראה לי יותר מזג של ראש משפחת פשע.
10
לשקר אין רגלים...
רונית | 07-08-2025 19:16
לשקר אין רגלים היא תפוטר ולא יעזור לו כלום
11
עמית נ' עמית כל...
פרופסור | 07-08-2025 21:39
עמית נ' עמית כל הסגל יצחק כאשר שר המשפטים מכיר בו כשופט ולא כנשיא, כל הכותרות להדהד את נשיאותו- הן מופרכות.
12
מזכיר את הבדיחה...
תלאביבית | 07-08-2025 22:58
מזכיר את הבדיחה על הנמלה שרוכבת על גב פיל ונאנחת שהם עובדים קשה.