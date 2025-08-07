"עטופה בשריון": שיר חדש של הלהקות הצבאיות לכבוד ט"ו באב - סרוגים

"עטופה בשריון" - הלהקות הצבאיות (צילום מסך מתוך יוטיוב)

לרגל חג האהבה היהודי, ט"ו באב, שיחול בשבת הקרובה, משחררות הלהקות הצבאיות את השיר החדש והמרגש "עטופה בשריון". השיר, שנכתב במהלך המלחמה, מוקדש למשפחות אנשי הקבע בצה"ל, שתומכות מהעורף ומהוות עמוד תווך עבור המשרתים בשגרה ובחירום.

צפו בקליפ המרגש של "עטופה בשריון":

השראה מהחיים: סיפורו של השיר

השיר "עטופה בשריון" נכתב על ידי שני צורי, אשתו של אלוף-משנה (מיל') אלעד צורי, מפקד חטיבה 7 לשעבר, שנלחם בחזיתות בעזה ובלבנון מאז השבעה באוקטובר. מילות השיר, בהשראת המשפט "רוצה לחיות פה, עם הכל להתרסק לקום לגדול לרקום ביחד נחמה", משקפות את המציאות המורכבת של חיי משפחות אנשי הקבע – שגרת הדאגה, הגעגוע והחוסן.

השיר נוגע ברגשות עמוקים של מסירות ואהבה, תוך הדגשת הכוח שמשפחות אלו מביאות לעורף הישראלי. הוא מבטא את החיבור העמוק בין המשרתים בשטח לבין אלה שממתינים להם בבית, תוך שהם ממשיכים לטפח תקווה ונחמה.

הקליפ: מחווה לנשות אנשי הקבע

הקליפ המלווה את השיר מציג נשות אנשי קבע מיחידות שונות בצה"ל, שמשתתפות כחלק ממחווה מרגשת לחוסנן ולתמיכתן הבלתי מתפשרת. הצילומים משלבים רגעים אותנטיים שממחישים את החיים לצד משרת קבע – מהגעגוע לשיחת הטלפון היומית ועד לחיבוק המיוחל עם השיבה הביתה.

משמעות השיר בימי מלחמה

"עטופה בשריון" מגיע בתקופה שבה עשרות אלפי משרתי קבע פועלים לילות כימים למען ביטחון המדינה. השיר מהווה לא רק מחווה למשפחות, אלא גם קריאה להכרה בתרומתן הבלתי נראית לעיתים של הנשים והמשפחות שמאפשרות למערכת הביטחון לפעול.