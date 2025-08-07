תקרית אנטישמית: משרדי אל על בפריז הושחתו - סרוגים

אנטישמיות בצרפת: משרדי חברת אל על בפריז הושחתו הבוקר (חמישי), כאשר התוקפים ריססו צבע אדום על חלונות המבנה וכתבו כי מדובר ב"חברת תעופה לרצח עם". עוד נכתבו מסרים פרו-פלסטינים על הקירות של בניין המשרד.

מאל על נמסר כי "המקרה החמור התגלה הבוקר ואירע בעת שהמבנה היה ריק מאדם, ולא נשקפה סכנה לעובדי החברה. חברת אל על רואה את המקרה בחומרה, ופועלת לטיפול בנושא מול הרשויות ובהתאם להנחיות הגורמים המוסמכים בצרפת ובישראל. אל על נושאת את דגל ישראל על זנב מטוסיה בגאווה, ומגנה כל סוג של אלימות, בפרט כזו על רקע אנטישמי".

אזרחי צרפת תתעוררו! היום זו אלעל מחר זו אייר פרנס.

שרת התחבורה מירי רגב גינתה את האירוע, ותקפה את נשיא צרפת עמנואל מקרון בעקבות התקרית. "אזרחי צרפת תתעוררו. היום זו אל על, מחר זו אייר פרנס" כתבה ברשת X. "כשנשיא צרפת מקרון יוצא בהכרזות שנותנות מתנות לחמאס זו התוצאה. אני מגנה את המעשה הברברי והאלים נגד אל על, ומצפה מרשויות החוק בצרפת לאתר את הפושעים ולנקוט נגדם ביד קשה".