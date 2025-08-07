9 שופטים: נקבע ההרכב המורחב לדיון בפיטורי היועמ"שית - סרוגים
9 שופטים: נקבע ההרכב המורחב לדיון בפיטורי היועמ"שית

בג"ץ ידון על העתירות נגד הדחתה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ב-3 בספטמבר, כשהדיון יתקיים בהרכב מורחב של 9 שופטים. כל הפרטים

07.08.25 10:37  י״ג באב תשפ״ה
9 שופטים: נקבע ההרכב המורחב לדיון בפיטורי היועמ"שית
  (צילום: יונתן זינדל\פלאש 90)

נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית הודיע היום (חמישי) על הרכב השופטים שידון בעתירות נגד הדחתה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, שיתקיים ב-3 בספטמבר.

הדיון יתקיים בהרכב מורחב של 9 שופטים, כשלצד הנשיא עמית והמשנה לנשיא נעם סולברג ישתתפו בדיון גם השופטים דוד מינץ, יוסף אלרון, יעל וילנר, עופר גרוסקופף, אלכס שטיין, גילה כנפי-שטייניץ וחאלד כבוב.

כזכור, הממשלה אישרה את המלצת ועדת השרים לפטר את היועמ"שית ביום שני האחרון – אך ההחלטה הוקפאה באותו יום עד לקיום הדיון בבג"ץ. על פי החלטת השופט סולברג, בתקופת הביניים לא יחולו כל שינויים בסמכויות היועצת המשפטית לממשלה ובסדרי העבודה הקיימים בינה לבין הממשלה. בנוסף, נאסר על הממשלה להכריז על מחליף או למנות ממלא מקום ליועצת.

בהחלטתו ציין סולברג במפורש כי מעמדן הנורמטיבי של חוות הדעת של היועצת המשפטית ושל החלטות רשויות התביעה נותר בעינו: "מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי מעמדן הנורמטיבי של חוות הדעת של הייעוץ המשפטי לממשלה והחלטות רשויות התביעה – בעינו עומד, ולא חל בו כל שינוי, לכאן או לכאן."

1
5 שופטי פרוגרס
גגגג | 07-08-2025 11:06
הפסק דין כבר נקבע לפני הדיון. ממש מערכת משפט. מאזני צדק.
בהבל פה ,פה אחד, החליטה הממשלה על הפיטורין
אהרן | 07-08-2025 16:16
בפועל, ראש הממשלה ,לא יודע או מפחד לשלוט, כך, שכל מינוי או פיטורין ,שהחליטה הממשלה, מכוח סמכותה החוקית, נבלם על ידי המערכת המשפטית. ראש הממשלה צריך להחליט, קרי, לשלוט ובמיוחד שיש לך 68 מנדטים או ללכת הביתה ואיש ימין ראוי אחר, יחליף אותו. הממשלה מאז הקמתה, מפחדת או לא יודעת לשלוט.
2
ועדיין זהו דיון לא חוקי שבו בגצ מנכס לעצמו
ליאור | 07-08-2025 11:07
סמכויות שאינן בחוק.
3
. ...
ממשלה של עבריינים ... שמנסה להשתלט גם על הבג"ץ... והטיפשים חושבים שזה לטובתם... שילכו לראות מה קרה לאזרח הקטן בתורכיה, וונצואלה ....בוונצואלה, דרך אגב, שליש מתושבי המדינה ברחו למדינות שכנות | 07-08-2025 11:26
.
כל החלטות בגצ...
בריחי = המוח ברח לי | 07-08-2025 14:27
כל החלטות בגצ הינן על פי החוק ולטובת המדינה. רוב שופטי בגצ 9 מתוך 23 מכהנים נבחרו עי ביבי. כל החלטות בגצ נותנות עדיפות מיידית וחד משמעית לבטחון המדינה ולשיקולי גורמי הבטחון. אתה ביביסט. כל פסרי הדין מפורסמים. אתה מעולם ןא קראת פסק דין אחד או החלטה אחת של בגצ. רק הקשבת לשופרות של הבוגד נתניהו.
תגובה טיפשית בג"ץ פוסק...
בריחי | 07-08-2025 12:35
תגובה טיפשית בג"ץ פוסק ומתענס בשביל אויבים ומחבלים אררורים . מתי ראו בג"ץ פועל למען היהודיהפשוט?! להפך בפסיקותיו פגע באזרח הקטן וחיזק את האויבים ימח שמם.???? יצחר עמית הרשע סחלק בברחונות אזרחים ינודים טובים מבית המשפט. מגעיל ברמות
4
ה..
אני | 07-08-2025 11:56
הרכב של 9 עו"ד...שופטים אלק...חבורת שודדים ששדדו את הדמוקרטיה מהעם והפכו אותה לדיקטטורה שיפוטית...צבועים נמאסתם!!!
5
מושחתים אתם לא...
מירב רזיאל | 07-08-2025 12:18
מושחתים אתם לא קובעים המושחתת חייבת לעוף הביתה וכמה שיותר מהר
6
אני קבר לא...
אפחד | 07-08-2025 12:22
אני קבר לא מאמין בבית משפט המושחת עד היסוד מדינה נהיתה זבל של אשכנזים
7
יצחק עמית וחבר...
דודו | 07-08-2025 12:26
יצחק עמית וחבר מרעיו עם כלל המערכת המשפטית מסואבים ושחצנים, פסק הדין כבר ידוע מראש.
8
תבהירו לבגץ כל פסיקותך ללא סמכות מהווים הפיכה
אאט | 07-08-2025 12:29
ובמדינה אחרת בה לא השתלט השמאל על המערכות היו שולחים יחידה צבאית ללוות את היועמשית והשופטים למעצר שימתינו שם בבידוד מוחלט למשפטם שבסופו יכלאו לשארית ימיהם. מכיוון שכאן אין מי שיבצע זאת בגלל שכל נושאי התפקיד אנשי שמאל במדים מאוד רצוי שהממשלה תקרא לאזרחים לעצור את כולם מעצר אזרחי עד שיוחלפו
9
השיבה שופטייך ...
חיים אלטבך | 07-08-2025 12:50
השיבה שופטייך
10
עמית,למה כשהתמונה שלך...
ליליאנה | 07-08-2025 12:53
עמית,למה כשהתמונה שלך ניבטת עם הפרצוף המאיים הלא מתפשר הארכאי הזה שלך, למה אז אני רואה חרא. מוזר.אתה פשוט הדרייב לptsd לאומי. אולי תעוף כבר מהframe אי אפשר כל הזמן עם הפרצוף הזה שלך.די.
11
השופט עמית בניגוד...
אליהו | 07-08-2025 13:00
השופט עמית בניגוד ענינים בהקשר של היועצת. למה? כי שהתפרסמו השחיטויות לכאורה הקשורות בעניניו ורצו להתחיל בחקירה היועצת לא אישרה זאת. הנה לנו ניגוד ענינים מובהק. עמית היקא. פסול עצמך מלשבת בדין בענינה. ועדיף שתפסול עצמך לגמרי מלהיות שופט. לאור החשדות הקשורות בענינך האישים
12
מהרגע שברק פתח...
עמי | 07-08-2025 13:09
מהרגע שברק פתח את העניין חיות וימית פיתחו את זה עוד כל מוסד בית המשפט נגוע בשחיתות ניגודי עניינים ופוליטקה. מוסד מושחת ובזוי חרפה למדינה עבריינים עם סמכות ללא אחריות
13
הבג"ץ לוקה בעיוורון...
רפאל | 07-08-2025 13:24
הבג"ץ לוקה בעיוורון או שהוא משחק ככזה וכי כל בר דעת לא יודע או מבין שיועמש"ית עם אג׳נדה ודעות שמאלניות לא יכולה לתפקד מול ממשלת ימין. וכאן נכשל הבג"ץ שגרר את הנושא עד להתלהטות יצרים ופגיעה של ממש בתפקיד היועמ"ש לממשלה והורדת אמון הציבור הן ביועמש"ית והן במערכת המשפט. עם ראות וחשיבה נכונה ניתן היה למנוע את המצב שנוצר עד כדי קרע בעם ואיבוד אמון הציבור וכל זה במצבי חירום שבו אנחנו נתונים. נקווה שהשופטים יבינו ויקלטו היטב למה שגרם אהרון ברק עם ההתחכמות המשפטית שלו. והגאווה שהכול שפיט פשוט דחף את האף שלו למקומות שלא היה בהם צורך. וכי אדם שיש לו מעט השכלה אינו יודע שהבג"ץ אמור ליישם ולשמר את החלטות המחוקק (כנסת ישראל). אבל החמור בעניין שישנם שם שופטים שלא הצליחו לפרש נכון את המורכבות של "הכל שפיט" וזה מעיד על מערכת שיפוט עם פגם מלידה שניסוסו לתקן בניתוח קיסרי.
היועמשית בעד החוק...
היועמשית היא ימין וביבי הוא שמאל | 07-08-2025 14:23
היועמשית בעד החוק בעד החיילים העד העם. ביבי הבוגד רק דואג לכיסא ושורף את המדינה. מדתמש במכונת הרעל לשייף את המוחות של עבדיו הסתומים שמאשימים עבורו את כל העולם. יש נאשם בוגד עבריין מממן ומגדל האוייב. והדואג לצרכי האוייב גם היום, אבל ביבי מאשים את כל העולם. והסתומים סתומים
14
גועל הבגצ הזה תוצאה...
הרכב שיבטל ההדחה | 07-08-2025 13:38
גועל הבגצ הזה תוצאה ידועה מראש
15
חוצפה שכזו מצד...
נורית ג. | 07-08-2025 13:39
חוצפה שכזו מצד הרשות השופטת!. פקידה בכירה מפוטרת. זהו עניינה של הממשלה , ע"פ החוק! הרשות השופטת חטפה והשתלטה! לא די בכך, מתכנסת ועדה בנפח שלא ייאמן .לשם מה? לשם הדגשת חשיבות העניין. הצהרה שהממשלה שנבחרה בבחירות דמוקרטיות, איננה יכולה לדון ולהחליט בענייניה!! בושה!!
16
משחק מחור גם...
דודי | 07-08-2025 13:59
משחק מחור גם עם יהיו 30 שופטים התוצאה קבוע מראש בית משפט מושחט ומשחיט עוד מפלגת שמאל
17
אני אהייה בשוק אם ההחלטה תהייה ביטול ההדחה
דוד | 07-08-2025 14:15
ביטול החלטת הממשלה תהייה השיא של הדיקטטורה השיפוטית. זה יוכיח שהליכה להצביע בבחירות היא דבר מיותר לחלוטין. זה לא יאמן איך פקידה במשרה ציבורית גוררת מדינה שלמה לתהליך מטורף כל כך. גם אם ההדחה לא צודקת, לא יתכן שממשלה שלמה שנבחרה מתוזזת על ידי פקידה שאין אמון בה.
18
הממשלה הזו, של...
ממשלה עבריינית. אין לה רוב אז פועלת בניגוד לחוק ורוצה לפור את נחוק ונמדפט | 07-08-2025 14:20
הממשלה הזו, של מממן הנוחבות והמשתמטים זה הדבר הכי רחוק ממשלת ימין. לפי החוק יש חובת גיוס לכל מי שנדרש עי צהל. לביבי אין רוב בעם ואפילו לא רוב הכנסת! לביבי אין רוב לשנות את החוק חובת גיוס ואין לו רוב לחוקק חוק השתמטות. לכן הוא מנסה דהצמדלה תחליט בניגוד לחוק שאין גיוס לחרדים. תפקידה של היועצת להצביע על החוק - והיא קובעת: זה לא חוקי. החוק קובע חובת גיוס. מה עושים? מפטרים את החוק ואת המשפט. ממשלה פושעת ועבריינית. ביבי חושב שהוא יהיה כאן ארדואן או פוטין. הוא מעל החוק. הכל מותר לבוגד. אין ביקורת.
19
רק העבריין שהכתיר עצמו והאימא של הגנב קובעים
יוסי | 07-08-2025 14:38
לניבחרי הציבור אסור להחליט כלום בדמוקרטיה נאורה.
20
בית המשפט התחתון...
ירמי | 07-08-2025 14:45
בית המשפט התחתון חונטה אשכנזית שמאלנית שבראשה עומד נשיא עבריין שעבר על חוק הבנייה. בגין טעה אין שופטים בירושלים. "צדק צדק תרדוף " "ביבי ביבי תרדוף" הפרקליטות המושחת תפרה לראש הממשלה בנימין נתניהו תיקים הזויים שאין בהם כלום בשביל שמפניה ורודה וסיגרים ובובה של באגס באני החרבתם את המדינה.
21
התוצאה ידועה מראש יד...
יאיר | 07-08-2025 14:58
התוצאה ידועה מראש יד לוחצת יד
22
עמית אמר שעד...
שלומה | 07-08-2025 15:00
עמית אמר שעד סוף ספטמבר הוא עמוס.מה קרה שהוא בשופטים? הכל מכור מראש
23
בג" ץ חוצפני...
חיש גז | 07-08-2025 15:08
בג" ץ חוצפני ומרושע. להכין כבר חקיקה של רפורמה משפטית על מלא להעביר כולה מקשה אחת בפגרה.
24
9 אנשים מול...
אתם בדיחה | 07-08-2025 15:29
9 אנשים מול 9 מיליון שבחרו ממשלה. אתם הזויים ויהירים.
9 מיליון בחרו...
סקרומדון | 07-08-2025 16:13
9 מיליון בחרו ממשלה? מי פה הזוי?
25
שוב תבזבזו לנו...
יובל דותן | 07-08-2025 15:38
שוב תבזבזו לנו את הזמן ותגיעו להחלטה הכי חלמאית
26
מי שלמעשה מחליט...
יוגל | 07-08-2025 15:42
מי שלמעשה מחליט מי,מה וכמה זה נבחרת בגצ הגם שהיא דנה בנושאים שאינם בסמכותה על חוק שהוא צריך להיות האורים והתומים,המקום לדחות את העתירות מחמת שזה אינו בסמכותם,הם מחליטים לדון בעתירות ועד אז היועצת שאינה יועצת תמשיך לכהן.בושה
27
חאלד כאבוב הפטריוט יקבע את גורל הבג"צ
נתן | 07-08-2025 16:10
במדינת חלם, 68 מנדטים , לא יודעים לשלוט. טמבל מי שמצביע להם. מאז הקמת הממשלה ,ראש הממשלה , מפחד לשלוט. השמאל ב-60 מנדטים ,היה מרסן את בג"ץ.
בעקרון צודק. הסמול...
טיטוס | 07-08-2025 17:50
בעקרון צודק. הסמול נאחז בשלטון בכל אמצעי, כמו פאשיסטים. טוב שהימין לא גומה לו.
28
משחק מכור. העם הוא...
אריה | 07-08-2025 16:11
משחק מכור. העם הוא שצריץ לפרק את כנופיית העליונים.
29
הייתי אומר שהיוערצת...
יוסי9 | 07-08-2025 16:12
הייתי אומר שהיוערצת הזו מתאינה מאוד לתפקיד יועצת האופוזיציהמקווה שבגץ יוציא לה מנוי
30
המשחק מכור מראש...
יהודה | 07-08-2025 16:35
המשחק מכור מראש . אף אחד לא סומך על בג"צ ויותר מכך אתם לא צריכים להתערב
31
למה כל ממזר...
ציפי טנג'י | 07-08-2025 17:10
למה כל ממזר מלך בישראל?
32
מושחתי המשפט באים...
אלימות השמאלנים | 07-08-2025 17:15
מושחתי המשפט באים להגן על הרועצת המשפטית בושה
33
אז מי השלטון...
יוחנן | 07-08-2025 17:20
אז מי השלטון בארץ נבחרי העם או נבחרי עמית עבריין הבנייה לא נחתם בקלפים סולברג אתה שופט לא מחוקק לא בשלטון מי הסמיך אותך עמית הלו אתה בטלת את הריבון קרי העם שופטים פוליטיים
34
משחק מכור.9 אנרכיסטים...
סלומון | 07-08-2025 17:28
משחק מכור.9 אנרכיסטים
35
איך השופטים דנים...
בועז | 07-08-2025 17:29
איך השופטים דנים במשהו שקשור אליהם ישירות מה קורה כאן אין ניגוד עיניינים והיועמשית היא עושה דברם אין צדק במדינה לממשלה זכות לפטר ולא חעבוד עם מי שנגד הממשלה ורוצה בהדחתה
36
הרכב טוב יגמר...
אלון | 07-08-2025 17:49
הרכב טוב יגמר 5 4 לטובת יצחק עמית
37
דיקטתורט בגץ עמית...
גיא | 07-08-2025 19:29
דיקטתורט בגץ עמית כמו חומיני באירן
38
4 בעד 5...
אבי מתל אביב | 07-08-2025 19:30
4 בעד 5 נגד כך יצביעו .
39
את עמית הערב...
ערב רב | 07-08-2025 19:35
את עמית הערב רב צריך לבקר בבית. שם נקודת אכילס של האנשים האלה
40
הם חושבים שנשחק...
ערב. רב | 07-08-2025 19:37
הם חושבים שנשחק איתם תמישחק הזה היועמשית תעוף כמו גדולה. וגם את עמית נישפוט,ונחלט רכושו. זה סופו של עוכר ישראל
תת רמה. ...
רב ערב | 07-08-2025 22:09
תת רמה.
41
והסתומים, העבדים של...
עמית קבע הרכב של 7 מתוך 9 שופטים שמרנים. ימנים. | 07-08-2025 19:48
והסתומים, העבדים של הנאשם, מוכי מכונת הרעל, סתומים
42
חלק ניכר מה...
זאב בודד | 07-08-2025 20:32
חלק ניכר מה 9 הם פרסומת לפחי זבל והשופט הכחבה איבן כחבה הוא בעצמו סוג מיוחדּ של זבל
43
שופט עלק עבריין...
מיכה | 07-08-2025 21:35
שופט עלק עבריין מושחת מקומך בעמוד תלייה
44
גולדפריינד יצחק=נוכל משפטי,...
חרד | 07-08-2025 21:47
גולדפריינד יצחק=נוכל משפטי, מעוות דין, מטה משפט, צדקן רמאי, מתחזה ועשיו כידוע עבריין בניה מושחת ומשחית. שמי ידוע, אני מזמין את הנוכל להגן על שמו ה"טוב".
45
הגדילו את תמונות...
דן | 07-08-2025 22:17
הגדילו את תמונות של השופט עמית...ותיווכחו בגודל הרוע שפה עליונה מחוקה עד לכדי לא קיימת מעיד על רוע צרוף
46
הממשלה מאשרת הכל...
סימבה | 07-08-2025 22:55
הממשלה מאשרת הכל פה אחד. הדיקטטורה כבר פה. אף אחד שם לא מסוגל שתהיה לו חשיבה עצמית. חושדים שראש הכת ובעיקר רעייתו למקום בהם אוי לנו
47
בגץ מושחת ,...
שלומו | 08-08-2025 0:30
בגץ מושחת , אמרנו?
48
9 מושחתים חוויה...
מני | 08-08-2025 1:20
9 מושחתים חוויה מה חדש משכורות עתק בחינם