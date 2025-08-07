9 שופטים: נקבע ההרכב המורחב לדיון בפיטורי היועמ"שית - סרוגים

(צילום: יונתן זינדל\פלאש 90)

נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית הודיע היום (חמישי) על הרכב השופטים שידון בעתירות נגד הדחתה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, שיתקיים ב-3 בספטמבר.

הדיון יתקיים בהרכב מורחב של 9 שופטים, כשלצד הנשיא עמית והמשנה לנשיא נעם סולברג ישתתפו בדיון גם השופטים דוד מינץ, יוסף אלרון, יעל וילנר, עופר גרוסקופף, אלכס שטיין, גילה כנפי-שטייניץ וחאלד כבוב.

כזכור, הממשלה אישרה את המלצת ועדת השרים לפטר את היועמ"שית ביום שני האחרון – אך ההחלטה הוקפאה באותו יום עד לקיום הדיון בבג"ץ. על פי החלטת השופט סולברג, בתקופת הביניים לא יחולו כל שינויים בסמכויות היועצת המשפטית לממשלה ובסדרי העבודה הקיימים בינה לבין הממשלה. בנוסף, נאסר על הממשלה להכריז על מחליף או למנות ממלא מקום ליועצת.

בהחלטתו ציין סולברג במפורש כי מעמדן הנורמטיבי של חוות הדעת של היועצת המשפטית ושל החלטות רשויות התביעה נותר בעינו: "מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי מעמדן הנורמטיבי של חוות הדעת של הייעוץ המשפטי לממשלה והחלטות רשויות התביעה – בעינו עומד, ולא חל בו כל שינוי, לכאן או לכאן."