חזית נוספת: מצרים באיום ישיר על ישראל - סרוגים

צבא מצרים (27א')

מושל מחוז צפון סיני, ח'אלד מגאוור, נשאל האם יהיה עימות צבאי בין ישראל לבין מצרים וענה כי מי שיחשוב להתקרב לגבול עם מצרים, ייתקל בתגובה מצרית שתפתיע את העולם כולו, כך דיווח היום (חמישי) דורון קדוש.

איום זה מצטרף לדבריו של נשיא מצרים, עבד אל-פתאח א-סיסי, שיצא למתקפה חריפה על ישראל על המשך המלחמה ברצועה, ועל רקע האיום הישראלים למערכה מחודשת וכיבוש מלא של הרצועה.

כאמור, נשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי גינה באופן חריף וחריג את ישראל, בנאום שנשמע דומה במיוחד לכאלה שנשמעים מבכירים ישראלים לשעבר: "המלחמה בעזה היא כבר לא מלחמה להשגת מטרות מדיניות או כדי לשחרר את החטופים, אלא מלחמת הרעבה, רצח עם, וחיסול הסוגייה הפלסטינית" טען נשיא מצרים.

בנוסף האשים סיסי כי "המצב בעזה הפך לקלף מיקוח פוליטי" בדיונים פנים ישראלים ובינלאומיים.