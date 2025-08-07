חזית נוספת: מצרים באיום ישיר על ישראל - סרוגים

חזית נוספת: מצרים באיום ישיר על ישראל
חזית נוספת מול ישראל: מושל מחוז צפון סיני, ח'אלד מגאוור, התייחס לשאלה האם יהיה עימות צבאי בין ישראל לבין מצרים, כך הוא השיב
צבא מצרים (27א')
מושל מחוז צפון סיני, ח'אלד מגאוור, נשאל האם יהיה עימות צבאי בין ישראל לבין מצרים וענה כי מי שיחשוב להתקרב לגבול עם מצרים, ייתקל בתגובה מצרית שתפתיע את העולם כולו, כך דיווח היום (חמישי) דורון קדוש.
איום זה מצטרף לדבריו של נשיא מצרים, עבד אל-פתאח א-סיסי, שיצא למתקפה חריפה על ישראל על המשך המלחמה ברצועה, ועל רקע האיום הישראלים למערכה מחודשת וכיבוש מלא של הרצועה.
כאמור, נשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי גינה באופן חריף וחריג את ישראל, בנאום שנשמע דומה במיוחד לכאלה שנשמעים מבכירים ישראלים לשעבר: "המלחמה בעזה היא כבר לא מלחמה להשגת מטרות מדיניות או כדי לשחרר את החטופים, אלא מלחמת הרעבה, רצח עם, וחיסול הסוגייה הפלסטינית" טען נשיא מצרים.
בנוסף האשים סיסי כי "המצב בעזה הפך לקלף מיקוח פוליטי" בדיונים פנים ישראלים ובינלאומיים.
4 תגובות
1
אחלה איום ...
רוחמה | 07-08-2025 10:59
אחלה איום
2
קחו את הזבל...
יניב | 07-08-2025 11:04
קחו את הזבל אליכם ותורידו את המים
3
א-סיסי כלכך דואג...
אלון | 07-08-2025 15:40
א-סיסי כלכך דואג להם, אז למה שלא יפתח את הגבול ויתן להם להכנס למצרים?
4
עזבו אותכם מא-סיסי...זה...
דייויד | 07-08-2025 18:07
עזבו אותכם מא-סיסי...זה מס שפתיים! במטרה לצנן את התקפות העולם הערבי נגד מצרים ומול החזית הפנימית שלו,לראייה..הוא חתם היום על חוזה לרכישת גז מישראל הסכום שיא של 35 מיארד דולר.