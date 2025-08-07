בשל עומס החום: כבאות והצלה בהנחיה דחופה לציבור - סרוגים

(צילום: אדי ישראל\פלאש 90)

גל החום הכבד: נציב כבאות והצלה לישראל, רב טפסר אייל כספי חתם הבוקר (חמישי) על צו איסור הדלקת אש בכל הארץ, מתוקף סמכותו לפי תקנה 8 לתקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה. הצו נכנס לתוקף היום, ויהיה תקף עד סוף חודש אוגוסט.

צו איסור הדלקת האש מתייחס לכל שטח ישראל, למעט השטח הנמצא דרומית לכביש 25 (כביש המחבר בין צומת הערבה-דימונה- באר שבע -נתיבות), והוא אוסר על הדלקת אש בשטחים פתוחים. קיום עבודות טכניות היוצרות הבערה או אש יתקיימו בהתאם להוראות הצו.

עם זאת, הובהר כי הבערת אש בתוך מתקן ייעודי להכנה או חימום אוכל כמו מנגל מותרת.

כאמור, אחרי מספר התראות בימים האחרונים, השירות המטאורולוגי מזהיר מפני גל חום קיצוני וארוך שצפוי להתחיל כבר הבוקר. הטמפרטורות יהיו גבוהות במיוחד בפנים הארץ, והפעם צפוי שילוב נדיר בין חום ללחות גבוהה גם באזורים פחות רגילים לכך, כמו בהרים.

בסוף השבוע ישרור עומס חום כבד עד קיצוני בכל רחבי הארץ. בהרים ובמזרח צפויות טמפרטורות שיתקרבו ל-40 מעלות ברוב ימי גל החום. בנוסף, קיימת אפשרות שהמצב אף יחמיר בשבוע הבא, ואז הטמפרטורות בהרי המרכז עשויות לחצות את רף 40 המעלות לראשונה מאז 2020. עם זאת, בשירות המטאורולוגי מרגיעים ומבהירים כי לא מדובר בשיאים היסטוריים.

הפתעת גשם בשיא הקיץ?

במהלך השבת ויום ראשון, אולי תהיה הפתעה מרעננת: ייתכן שיירד גשם מקומי, ואף חזק ומלווה בסופות רעמים, במיוחד בדרום הנגב ובגבול ישראל-מצרים.