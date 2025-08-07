משפחות החטופים בקריאה לרמטכ"ל: "אל תסכן את יקירנו" - סרוגים

(צילום: יונתן זינדל\פלאש 90)

רקע לפני כינוס הקבינט המדיני ביטחוני הערב (חמישי) לדיון על הרחבת המלחמה בעזה, משפחות החטופים פנו הבוקר לרמטכ"ל אייל זמיר, וביקשו ממנו לפעול נגד התוכנית לכיבוש מלא של הרצועה. בדבריהם קראו להימנע מסיכון חיי החטופים והאפשרות להשבת החללים.

" הרמטכ״ל זמיר, אל תתן יד להקרבת החטופים!" אמרו במטה המשפחות. "אתה מפקד צבא העם: רצון העם הוא לסיים את המלחמה ולהחזיר את החטופים. זכור את ערכי צה״ל: לא משאירים אף אחד מאחור".

עוד קראו לזמיר: "אנחנו מבקשים ממך – תעמוד איתן. אתה המפקד העליון, אל תסכים לסכן את יקירנו. האמת ברורה: 80 אחוז מהציבור תומך בהסכם כולל להשבת 50 החטופים והחטופה ובעד סיום הלחימה. לכן, יש רק החלטה אחת שהממשלה יכולה וצריכה לקבל – למלא אחר רצון העם, ולחתום מיידית על הסכם שיחזיר את כולם הביתה".

"כל החלטה אחרת היא חתירה נגד רצון העם ונגד ערכי הרעות והערבות ההדדית. כל החלטה אחרת תהיה בלתי אנושית בעליל ותמיט אסון על החטופים והחטופה ועל מדינת ישראל כולה" סיכמו. "משפחות החטופים והחטופה קוראות למפקדי צה״ל בכל הרמות והדרגים שלא לפעול באופן שיסכן את חיי החטופים וימנע את הסיכוי להשבתם של החללים".