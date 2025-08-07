אילה חסון מטילה פצצה: הם ידעו מראש ולא עשו כלום - סרוגים
אילה חסון מטילה פצצה: הם ידעו מראש ולא עשו כלום

לאחר שהותרו לפרסום פרטי הפרשה בניסיון ההתנקשות בראש הממשלה נתניהו, אילה חסון וחברי הפאנל בכאן 11 בחשיפה דרמטית

חדשות סרוגים
07.08.25 09:53  י״ג באב תשפ״ה
אילה חסון מטילה פצצה: הם ידעו מראש ולא עשו כלום
  יונתן זינדל/פלאש90

אילה חסון וחברי הפאנל בכאן 11, בחשיפה דרמטית, טוענים כי המידע על ניסיון ההתנקשות בנתניהו באמצעות ה-RPG היה בידי השב"כ יומיים לפני מעצר המתנקשת אך היא לא נעצרה, עוד הם טענו כי לא בוצעו לה האזנות, למרות מידע מוקדם שהיה בידי השב"כ.

נזכיר כי בסוף השבוע האחרון, בג"ץ התיר לפרסום כי החשודה בניסיון רצח ראש הממשלה בנימין נתניהו, היא מפעילות המחאה, תמר גרשוני. קודם לכן, פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד תושבת תל אביב, בגין ניסיון לקשירת קשר לביצוע מעשה טרור (רצח בנסיבות מחמירות).

על פי כתב האישום, שהוגש ע"י עו"ד שרית שמש מפרקליטות מחוז ת"א, הנאשמת אשר עוסקת בפעילויות מחאה פוליטית נגד ממשלת ישראל, אובחנה לאחרונה כסובלת ממחלה קשה וכי יתכן שימיה ספורים. על כן, גמלה בליבה החלטה לרצוח את ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, ובכך "להקריב" את חייה למען המאבק בממשלה ועל ידי כך "להציל" את מדינת ישראל.

כדי לממש את התוכנית, החליטה הנאשמת לקשור קשר עם פעילי מחאה נוספים ובמסגרת הקשר, נפגשה הנאשמת בסוף יוני עם אחד הפעילים בביתה, ושיתפה בתכניתה. הוא התנגד, אמר לה שלא יקח חלק וביקש להמתין מספר ימים במטרה למנוע ממנה להמשיך.

21

כמה ימים לאחר מכן, ביקשה שיגיע אליה שוב ובמהלך המפגש, כשהוא ניסה להניאה מלממש את התוכנית- ביקשה ממנו שיסייע לה ברכישת RPG כדי לרצוח באמצעותו את ראש הממשלה, וכן באיסוף מידע בנוגע לסדר יומו, לתנועותיו ולמיקומו של ראש הממשלה וכן לסידורי האבטחה שלו.

אילה חסון
ניסיון התנקשות
ראש הממשלה נתניהו
תגובה חדשה *
15 תגובות - 14 דיונים מיין לפי
1
לעצור את איילה...
מיקי | 07-08-2025 10:00
לעצור את איילה אסון מיד. זה מעשה חבלה מסוכן.
2
השבכ הפך לאירגון חתרני שפועל נגד יהודים
נועם | 07-08-2025 10:06
ונגד טובת ישראל.
3
א נ א ר כ י ס ט י ת
דןדן | 07-08-2025 10:09
זקנה בלה ומחבלת בוגדת-לא פעילת מחאה-מחבלת בחסות הבוגד רונן העכ בר וחבר מרעיו בקפלן-מחלקמ יהודית??
איילה חסון זקנה...
לא סרוגה | 07-08-2025 13:56
איילה חסון זקנה בלה ומחבלת בוגדת? ממש לא. היא טועה. היא תומכת במי שגמר אומר לפרק את מדינת ישראל אבל לדעתי זה רק משום שהיא מתקשה להבין לאן הדרך שלו מובילה. לא יפה לכתוב עליה את מה שכתבת.
4
איזו פצצה מריח כמו
עראק | 07-08-2025 10:14
פצצת סירחון.
5
ידיעה ישנה תתקדמו - איילה חסון שופר השלטון
רננה | 07-08-2025 10:27
ידיעה ישנה תתקדמו - איילה חסון שופר של מנהיג העליון
6
. ...
איזה סרחון יוצא מהפה של חסון ... זה כנראה שאריות החרא מהלקוק בחור התחת של נתניהו , לא ? | 07-08-2025 10:35
.
7
לא בריא לאכול מזון מעובד - שלעסו לאיילה חסון
קר קרקר קרעי | 07-08-2025 10:41
כשהפכה לא רלוונטית מבחינה חדשותית ובכלל, פנתה לחפש קרבה אצל הפריץ. מרחם עליה
8
הערצה והאדרה של המנהיג העליון
אש | 07-08-2025 10:49
ברדוגו, איילה, מגל, גל, דיסטאל, מאי גולן, מעריצי ומאדירי המנהיג הדגול… שינסו ככל הניתן לשלוף החוצה את הלשון. כל הזמן חצאי שקרים למען המטרה העליונה. די זה מגעיל.
9
ימים ספורים? נו...
דגה | 07-08-2025 11:08
ימים ספורים? נו ניראה כמה זמן תחזיק בכלא? גם אולמרט הייה חולה אנוש בכאילו בכלא. והנזק שהוא עשה למדינת ישראל ולעם היהודי לא פחות מתעמולה נאצית
10
לשים אתכל השמאלנים שרוצים להרוג את ביבי בכלא
ילדה חכמה | 07-08-2025 12:25
חייבים לשים אותם בכלא ולהחליף את ראש השבכ לדוד זיני ביבי אוהבים אותך
11
וחבריה רצו להלשין...
הזקנה קשקשה מהיהורי לבה | 07-08-2025 13:54
וחבריה רצו להלשין למשטרת בן גביר. אין פה שום איום אמיתי. זקנה בת 75 תירה RPG... קשקוש
12
כמו עם התינוקות...
איכפת | 07-08-2025 17:50
כמו עם התינוקות הביביסטים למיניהם אוהבים לעשות צימס על כל קשקוש זקנה קשקשה והנה הדייסה מוכנה הארץ רועשת וגועשת ויש עוד עניין לדבר עליו כאילו גם כך אין לנו רגע דל
13
מחלה לא לקחה...
גקי | 07-08-2025 19:06
מחלה לא לקחה אותה אולי הכלא יהרוג אותה מטורללת כמו כל שאר מפגיני השמאל
14
בשבכ נותרו סגניו...
יואב בן צרויה | 08-08-2025 0:07
בשבכ נותרו סגניו של רונן בר וגני סגניהם כל הצמרת השבכ היא חלק מההפיכה הצבאית וארועי 7.10 הם חלק מהקפלנסטים את רונן בר הפעילו ראשי השבכ הקודמים שעושעם עסקים עם קטאר הרשות הפלשתינאית ועם קופים של החמאס בעזה בשינוע סחורות מוצרי חלב חיטה מלט מישראל לעזה. ראשי השבכ צריכים לשבת בכלא.יחד עם צמרת המערכת המשפטית שעם כסף ממשל ביידן ניסו לבצע הפיכה , וכן לרצוח ראש ממשחה מכהן. לא עשו כלום המסכנה לא איכפת להם אן זה תואם את רצונם שיהיה. צי שמאיימים ועשויים לרצוח רהמ יהיו חופשיים. צמרת השבכ כיום מסוכנת לעם לדמוקרטיה גוף שראשי6 הורידו אותו מהפסים.