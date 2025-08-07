אילה חסון מטילה פצצה: הם ידעו מראש ולא עשו כלום - סרוגים

יונתן זינדל/פלאש90

אילה חסון וחברי הפאנל בכאן 11, בחשיפה דרמטית, טוענים כי המידע על ניסיון ההתנקשות בנתניהו באמצעות ה-RPG היה בידי השב"כ יומיים לפני מעצר המתנקשת אך היא לא נעצרה, עוד הם טענו כי לא בוצעו לה האזנות, למרות מידע מוקדם שהיה בידי השב"כ.

נזכיר כי בסוף השבוע האחרון, בג"ץ התיר לפרסום כי החשודה בניסיון רצח ראש הממשלה בנימין נתניהו, היא מפעילות המחאה, תמר גרשוני. קודם לכן, פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד תושבת תל אביב, בגין ניסיון לקשירת קשר לביצוע מעשה טרור (רצח בנסיבות מחמירות).

על פי כתב האישום, שהוגש ע"י עו"ד שרית שמש מפרקליטות מחוז ת"א, הנאשמת אשר עוסקת בפעילויות מחאה פוליטית נגד ממשלת ישראל, אובחנה לאחרונה כסובלת ממחלה קשה וכי יתכן שימיה ספורים. על כן, גמלה בליבה החלטה לרצוח את ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, ובכך "להקריב" את חייה למען המאבק בממשלה ועל ידי כך "להציל" את מדינת ישראל.

כדי לממש את התוכנית, החליטה הנאשמת לקשור קשר עם פעילי מחאה נוספים ובמסגרת הקשר, נפגשה הנאשמת בסוף יוני עם אחד הפעילים בביתה, ושיתפה בתכניתה. הוא התנגד, אמר לה שלא יקח חלק וביקש להמתין מספר ימים במטרה למנוע ממנה להמשיך.

עוד באותו נושא נתניהו קובע: "צה"ל ערוך לממש כל החלטה שתתקבל בקבינט" לכתבה המלאה בסרוגים >



כמה ימים לאחר מכן, ביקשה שיגיע אליה שוב ובמהלך המפגש, כשהוא ניסה להניאה מלממש את התוכנית- ביקשה ממנו שיסייע לה ברכישת RPG כדי לרצוח באמצעותו את ראש הממשלה, וכן באיסוף מידע בנוגע לסדר יומו, לתנועותיו ולמיקומו של ראש הממשלה וכן לסידורי האבטחה שלו.