התפתחות דרמטית בפרשת הדלפת המסמכים לנתניהו - סרוגים

דוברו לשעבר של ראש הממשלה, אלי פלדשטיין, הנאשם בפרשת הדלפת המידע המסווג, טען בחקירותיו כי מסר מידע מסווג ישירות לראש הממשלה בנימין נתניהו ולמזכירו הצבאי רומן גופמן. כך דווח הבוקר (חמישי) בעיתון "הארץ".

לפי הפרסום, פלדשטיין טען כי חלק מהמידע שמסר לנתניהו לאחר פגישתם באוגוסט 2024 נוגע לעצם קיומו של המסמך המסווג שהודלף בהמשך לעיתון הגרמני בילד ולתוכן שלו. טענה זו סותרת את עדותו של נתניהו בפרשה בחודש נובמבר האחרון, ולפיה לא הכיר את המסמך לפני שפורסם בתקשורת.

כאמור, הבוקר דווח כי נתניהו אמר לפלדשטיין לפנות למזכירו הצבאי בקשר למידע אחר שקיבל, ושנגע לחיזבאללה. פלדשטיין, שהיה ללא סיווג ביטחוני בזמן שנחשף למידע והעביר אותו הלאה, אמר בחקירתו כי הבהיר לנתניהו ולגופמן כי קיבל את המידע הביטחוני הרגיש מ"מקור" בצבא, שלימים התגלה כי הוא נגד המילואים הנאשם גם הוא בפרשה, ארי רוזנפלד.

ראש הממשלה ומזכירו הצבאי, שלא מסרו עדות במסגרת חקירת הפרשה, מכחישים כי המידע נמסר להם. מנגד פלדשטיין מסר כי ביום שקיבל את המידע מרוזנפלד הוא עדכן את יועץ ראש הממשלה יונתן אוריך בכך שקיבל מידע מסווג מ"המקור" שיש להעבירו לראש הממשלה.

בעקבות שיחתם, אוריך הפגיש את פלדשטיין עם נתניהו באותו יום בלשכתו שבקריה. פלדשטיין עדכן את ראש הממשלה במידע שנחשף אליו שכלל את פרטי המסמך שהודלף וכן פרטי מידע נוספים, ובהם היערכות של חיזבאללה לתקוף את כוחות צה"ל. זאת, טרם הפלישה הישראלית ללבנון בספטמבר האחרון.

על פי הדיווח ב"הארץ", פלדשטיין סיפר בחקירתו כי נתניהו התעניין במיוחד במידע על חיזבאללה. "הוא ביקש ממני לעדכן את רומן גופמן בנוגע לידיעה שהמקור העביר בנוגע לכוונות חיזבאללה", אמר הנאשם לחוקריו.

לפי פלדשטיין, הוא עדכן את גופמן במידע על חיזבאללה בבור של אגף מבצעים במטכ"ל שבקריה, עוד באותו היום שבו קיבל את המידע מרוזנפלד ופגש את ראש הממשלה. פלדשטיין, שלא היה לו סיווג ביטחוני, נכנס למקום כחלק מהפמליה של נתניהו. הפרקליטות והמשטרה לא ניסו לאמת מול שאר המעורבים אם פלדשטיין אכן נפגש עם גופמן.