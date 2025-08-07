התפתחות דרמטית בפרשת הדלפת המסמכים לנתניהו - סרוגים
חדשות, חדשות פוליטי מדיני

התפתחות דרמטית בפרשת הדלפת המסמכים לנתניהו

לאחר שנתניהו הכחיש: דוברו לשעבר של ראש הממשלה, אלי פלדשטיין, הנאשם בפרשת הדלפת המידע המסווג, טען בחקירותיו כי מסר מידע מסווג ישירות לנתניהו ולגופמן

חדשות סרוגים
חדשות סרוגים07.08.25 09:41  י״ג באב תשפ״ה
התפתחות דרמטית בפרשת הדלפת המסמכים לנתניהו
  חיים גולדברג/פלאש90

דוברו לשעבר של ראש הממשלה, אלי פלדשטיין, הנאשם בפרשת הדלפת המידע המסווג, טען בחקירותיו כי מסר מידע מסווג ישירות לראש הממשלה בנימין נתניהו ולמזכירו הצבאי רומן גופמן. כך דווח הבוקר (חמישי) בעיתון "הארץ".

לפי הפרסום, פלדשטיין טען כי חלק מהמידע שמסר לנתניהו לאחר פגישתם באוגוסט 2024 נוגע לעצם קיומו של המסמך המסווג שהודלף בהמשך לעיתון הגרמני בילד ולתוכן שלו. טענה זו סותרת את עדותו של נתניהו בפרשה בחודש נובמבר האחרון, ולפיה לא הכיר את המסמך לפני שפורסם בתקשורת.

כאמור, הבוקר דווח כי נתניהו אמר לפלדשטיין לפנות למזכירו הצבאי בקשר למידע אחר שקיבל, ושנגע לחיזבאללה. פלדשטיין, שהיה ללא סיווג ביטחוני בזמן שנחשף למידע והעביר אותו הלאה, אמר בחקירתו כי הבהיר לנתניהו ולגופמן כי קיבל את המידע הביטחוני הרגיש מ"מקור" בצבא, שלימים התגלה כי הוא נגד המילואים הנאשם גם הוא בפרשה, ארי רוזנפלד.

ראש הממשלה ומזכירו הצבאי, שלא מסרו עדות במסגרת חקירת הפרשה, מכחישים כי המידע נמסר להם. מנגד פלדשטיין מסר כי ביום שקיבל את המידע מרוזנפלד הוא עדכן את יועץ ראש הממשלה יונתן אוריך בכך שקיבל מידע מסווג מ"המקור" שיש להעבירו לראש הממשלה.

עוד באותו נושא

לפיד הזהיר את נתניהו: "כיבוש עזה זה רעיון רע מאוד"


8

בעקבות שיחתם, אוריך הפגיש את פלדשטיין עם נתניהו באותו יום בלשכתו שבקריה. פלדשטיין עדכן את ראש הממשלה במידע שנחשף אליו שכלל את פרטי המסמך שהודלף וכן פרטי מידע נוספים, ובהם היערכות של חיזבאללה לתקוף את כוחות צה"ל. זאת, טרם הפלישה הישראלית ללבנון בספטמבר האחרון.

על פי הדיווח ב"הארץ", פלדשטיין סיפר בחקירתו כי נתניהו התעניין במיוחד במידע על חיזבאללה. "הוא ביקש ממני לעדכן את רומן גופמן בנוגע לידיעה שהמקור העביר בנוגע לכוונות חיזבאללה", אמר הנאשם לחוקריו.

לפי פלדשטיין, הוא עדכן את גופמן במידע על חיזבאללה בבור של אגף מבצעים במטכ"ל שבקריה, עוד באותו היום שבו קיבל את המידע מרוזנפלד ופגש את ראש הממשלה. פלדשטיין, שלא היה לו סיווג ביטחוני, נכנס למקום כחלק מהפמליה של נתניהו. הפרקליטות והמשטרה לא ניסו לאמת מול שאר המעורבים אם פלדשטיין אכן נפגש עם גופמן.

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
אלי פלדשטיין
בנימין נתניהו
הדלפת מסמכים
לקבלת עדכונים בווטסאפ
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו
32 תגובות - 20 דיונים מיין לפי
1
הכל שקר הציעו...
יוני | 07-08-2025 9:49
הכל שקר הציעו לו להפליל את ראש הממשלה בשביל טובות הנאה הוא בעצמו
רק ביבי השקרן...
כל העולם משקר כל ראשי המוסד כל ראשי השבכ גכל הרמטכלים | 07-08-2025 10:20
רק ביבי השקרן בן שקרן שמשתין עליך, דובר אמת
2
כמה עדי מדינה...
עמי | 07-08-2025 9:51
כמה עדי מדינה נתניהו ניצח?הכל לחץ
3
מידע בטחוני שהוסתר...
י | 07-08-2025 10:03
מידע בטחוני שהוסתר מראש ממשלה, הודלף לו, והמדליף נחקר, במקום שמי שמנע את העברת המידע היה צריך להיות בכלא האסיר בטחוני בחשד לבגידה
4
מאשימים אותו שהעביר מידע מסווג לראש הממשלה??
נועם | 07-08-2025 10:03
ומה עם אלו שהסתירו את המידע המסווג מראש הממשלה?
ביבי הוא האיש...
נעל של מממן הנוחבות | 07-08-2025 10:19
ביבי הוא האיש שקיבל גם את המידע הזה
5
עיתון "הארץ".עתון של שונאי ישראל .למה להזכיר
משיח | 07-08-2025 10:04
אותו כאן .שילכו לעזה
6
אחרי מה שהוא...
צבי | 07-08-2025 10:08
אחרי מה שהוא עבר נאמין לכם
7
אתם קוראים את החשד???
איציק | 07-08-2025 10:17
בס"ד מסרו לרה"מ מסמכים מסווגים??? אם לו אסור למסור, למי כן ?? אתם מגוחכים
ממש לא זו הנקודה
ערן | 07-08-2025 22:28
נתניהו יכול היה לומר שקיבל את המידע. הוא אמר שלא ידע מזה ועכשיו מסתבר ששיקר. מדוע הוא שיקר?
קשה לעכל אה...
סיסי | 07-08-2025 11:44
קשה לעכל אה ? איך הגורו שלך משתין עליך ואתה עוד מודה לו..
בכדי לקדם מטרות...
איציק לא קולט | 07-08-2025 10:33
בכדי לקדם מטרות פוליטית שקריות (כאילו סינואר מתכן לברוח עם החטופים דרך פילדלפי ולכן אסור לשחרר חטופים) איתרו מסמך שחור ופירסמו באופן שמסכן חיילים מקורות ובטחון המדינה מסמך אסור עי הצנזורה עם תרגום שקרי והסבר שיקרי. פירסמו בבילד עיתון בבעלות חבר של ביבי. ומייד אחכ, ביבי מסביר למשפחות החיילים החטופים ולתקשורת, על ה"סכנה" שקרא בבילד. כשנתפסו העבריינים נגד בטחון המדינה ביבי התנער מעובדיו ואמר שלא מכיר אותם ולא קשור אליו
8
אין חדש ...
מה מפתיע. ביבי תמיד משקר. ביבי תמיד בוגד. ביבי תמיד מאשים אחרים | 07-08-2025 10:19
אין חדש
9
אתם אשמים בזה....
נתניהו הנואף | 07-08-2025 10:21
אתם אשמים בזה. ספגתם הכל כדי שיבנה מדינת הלכה. גם תאכלו את הדגים הסרוחים, גם תחטפו מכות וגם תגורשו מהעיר.
10
רציתם קוסם ......
ראש ממשלה שלכאורה דואג להדליף מסמכים מסווגים , כדי להרוס עסקת חטופים ... בדרך כמובן משקר מבוקר עד ערב , מסתבך בגרסאות סותרות , כן מכיר / לא מכיר את פלדשטיין... מעולם לא ראה את המסמך / כן ראה ויודע שאין בו שום סיכון לבטחון המדינה ... מה עוד אפשר לבקש ...ממש גן עדן ... | 07-08-2025 10:44
רציתם קוסם ... קבלתם פסיכופת שיסרסר בחיי ילדכם כדי להשאר בשלטון ... רציתם בטחון ... קבלתם ממשלה שחושבת שהחמאס זה נכס ... רציתם קצת ערכים יהודיים ... קבלתם קואלציה שחושבת שהשבת השחורה זה נס ... רציתם נאמנות למדינה ... קבלתם לשכה הכי חשובה במדינה שורצת סוכנים קטארים ... רציתם את החטופים ... תקבלו אותם בשקיות שחורות (מי שימצא) ... ותזכורת לכל החסידים השוטים , דברי נתניהו לאולמרט : "ראש הממשלה, אתה היית צריך לבדוק את מוכנות הצבא, הפעלת הצבא, הגנת העורף. גלגול כזה של אחריות לא ראיתי מימיי. כשהכישלון כל כך רחב, הצעד המתבקש הוא החלפת ראש הממשלה שכשל" וזה על מלחמה מוצלחת , שנמשכה 3 שבועות עם 170 חללים ועלות של 10 מיליארד ש"ח אז מה צריך להגיד לראש ממשלה שאחראי על מלחמה שנמשכת 700 יום , עם 2,000 חללים , 20,000 פצועים , 10,000 הלומי קרב , אלפי קטועי גפיים , עשרות אלפי אזרחים חסרי דיור , וחובות של 350 מיליארד ....
וואו... איזו תגובה... חובה...
לא סרוגה | 07-08-2025 21:27
וואו... איזו תגובה... חובה להפיץ את הדברים ולהעביר לכל מי שאפשר. אולי יימצאו כמה ביביסטים שיצליחו סוף סוף להבין.
11
לא הבנתי, נתניהו...
מיכל | 07-08-2025 11:01
לא הבנתי, נתניהו צריך לדעת כל פירור מידה מסווג, הרי אלה האחראים ל-7/10 עשו פשע גם בכך שהסתירו מידע מהדרג המדיני
באמת לא הבנת. תמחקי...
לא סרוגה | 07-08-2025 21:23
באמת לא הבנת. תמחקי את כל מה שנדמה לך שאת יודעת על הפרשה, ותתחילי ללמוד אותה מההתחלה.
12
קישקוש של עיתון...
נהג אוטובוס | 07-08-2025 11:09
קישקוש של עיתון עוכר ישראל
קשה לעכל שהגורו...
סיסי | 07-08-2025 11:41
קשה לעכל שהגורו שלך נוכל ושקרן ושלא איכפת לו בכלל אם תמות או תחיה אה ?
13
כמה כסף עשה...
קרית 8 | 07-08-2025 11:20
כמה כסף עשה מעסקת הצוללות פלוס אישר למכור גם למצרים צוללות שאשכרה איום בטחוני על ישראל? הכי טוב לקנות שיש לך ידיעת זהב ולהכפיל עם הצוללות המיצריות. ביבי אוהב כסף
14
לא נמאס לכם...
שמעון | 07-08-2025 12:26
לא נמאס לכם לשקר אתם חושבים שהעם טיפש לא יעזור לכם רק ביבי
כנס לאתר ממר'י מוצגים...
בן | 07-08-2025 21:10
כנס לאתר ממר'י מוצגים מסמכי רייבן קרא בכמה מכרו את המדינה לקאטר.
להעיף את ממן...
בחירות עכשיו | 07-08-2025 14:30
להעיף את ממן הנוחבות
15
מה הקשקשת והבלבלת...
רוני | 07-08-2025 12:41
מה הקשקשת והבלבלת בקשר להעברת/מסירת ידיעה חשובה לראש הממשלה??? מי אם לא ראש הממשלה חייב לקבל מידע סודי בכל עניין ודבר??? זה שהפרקליטות מחפשת להפליל את ראש הממשלה וכן את הגורמים המקורבים לו מהווה שערוריה מקוממת, שמתאימה רק למדינות כמו צפון קוריאה. לאן הפרקליטות הנוראית חושבת שהיא מובילה את המדינה, אם לא להתפרקות/התפוררות???
מרוב הערצה עיוורת...
לא סרוגה | 07-08-2025 21:20
מרוב הערצה עיוורת לביבי, איבדת את הראש.
לא מדובר במידע...
רוני אפילו את הכותרת לא הבין | 07-08-2025 14:34
לא מדובר במידע שלא גולה. הפוך יש ראש מנשלה שהשביל לקדןףם טינטרס פוליטי של המשך הפקרת החטופים ומשיכת המלחמה, הוא פוגע בבטחון המדינה מדליף שקר לבילד ומצביע עליו תראו מה פורסם. כשמתגלה שהדליפו פרסום החוצה ופגעו בבטחון בחיילים ובמקורות ובאינטרס הצדינה, השקרן אומר אני לא ידעתי אני לא מכיר אותם. בכדי לקדם מטרות פוליטית שקריות (כאילו סינואר מתכן לברוח עם החטופים דרך פילדלפי ולכן אסור לשחרר חטופים) איתרו מסמך שחור דאסטר להוציא ופירסמו באופן שמסכן חיילים מקורות ובטחון המדינה מסמך אסור עי הצנזורה עם תרגום שקרי והסבר שיקרי. פירסמו בבילד עיתון בבעלות חבר של ביבי. ומייד אחכ, ביבי מסביר למשפחות החיילים החטופים ולתקשורת, על ה"סכנה" שקרא בבילד. כשנתפסו העבריינים נגד בטחון המדינה ביבי התנער מעובדיו ואמר שלא מכיר אותם ולא קשור אליו
16
. ...
למה לא מעמידים לדין את השקרן הבוגד שפוגע שוב ושוב בבטחון המדינה ובחיילים, מאינטרס פוליטי? | 07-08-2025 14:50
.
17
קטאריהו חותר תח.ת...
שירי מנתניה | 07-08-2025 16:17
קטאריהו חותר תח.ת יסודות מדינת ישראל, מערער כל אמות מידה מוסריות ולויאליות למדינה. בוגד, שמקומו בכלא !
18
כל המעובים כולל...
אביעד | 07-08-2025 17:03
כל המעובים כולל ביבי צריכים לעמוד לדין
19
ברור לכולם שביבי...
אחד מהעם | 07-08-2025 19:02
ברור לכולם שביבי וכל לשכתו הינם שקרנים פטולוגיים ועם פתיחת פיהם יוצאים רק שקרים !!
20
הגיעה העת לזעוק...
בובני | 07-08-2025 21:08
הגיעה העת לזעוק את העובדות.. אנשי לשכת ראש הממשלה פעלו למען קאטר תוך כדי מלחמה... ביבי קבל שוחד מקאטר... לכן המלחמה ממשיכה. הגיע העת לעצור את כולם לא רק את פלדשטיין.