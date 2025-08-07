חמאס בקריאה דחופה לעולם הערבי - סרוגים

חמאס בקריאה דחופה לעולם הערבי
ללא הפרעה: ארגון הטרור חמאס ממשיך בהסתה שלו נגד ישראל, פונה לעולם המוסלמי להחריף את הצעדים שלו נגד מדינת ישראל ולהפגין בכל העולם
עלי חסן/פלאש90
ארגון הטרור חמאס פרסם היום (חמישי) קריאה להסלמת פעולות המחאה הבינלאומיות נגד ישראל, זאת כחלק מכל המערך שהוא מפעיל נגד ישראל, כמו "קמפיין הרעב" וכו'.
בהודעתו קרא חמאס לציבור המוסלמי ברחבי העולם להגביר את קצב ההפגנות בסוף השבוע הקרוב. לדבריו, יש לפעול נגד מה שכינה "מלחמת ההשמדה וההרעבה שמנהלת ישראל בעזה", ולפעול ליצירת לחץ גלובלי להפסקתה.
חמאס כמובן ניצל את ההזדמנות להאשים את ישראל במעשי טרור נגד אזרחים עזתים חפים מפשע. עוד קרא חמאס למארגני המחאות למקד את פעילותם מול שגרירויות ישראל וארצות הברית ברחבי העולם, כדי להפעיל לחץ מדיני לפתיחת מעברי הגבול להכנסת סיוע הומניטרי מיידי לרצועה.
