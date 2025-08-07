היסטוריה: גרעין השיבה לשא-נור ביקר לראשונה ביישוב - סרוגים

צילם: רועי חדי, דוברות המועצה האזורית שומרון

20 שנה אחרי הגירוש: משפחות גרעין השיבה לשא-נור ביקרו ביישוב – לראשונה מאז החלטת הקבינט שהוביל השר סמוטריץ׳ לחידוש ההתיישבות במקום, והחלו בהכשרת השטח. בראש העולים: יוסי דגן ראש המועצה, מגורש מהישוב וחבר הגרעין, שהודיע: ״נבנה את שא-נור מחדש״, ושר האוצר בצלאל סמוטריץ׳: ״מתקנים את חטא הגירוש״.

התרגשות בשומרון: 20 שנה לאחר הגירוש, שנתיים לאחר ביטול חוק ההתנתקות בכנסת וחודשים אחרי החלטת הקבינט שהוביל השר בצלאל סמוטריץ׳ להכרה מחדש בשא-נור כישוב מן המניין במועצה האזורית שומרון, גרעין השיבה לשא-נור המורכב ממשפחות מגורשים מהישוב ומזוגות צעירים, הגיע הבוקר (חמישי) אל הישוב בצפון השומרון, לביקור ראשון כגרעין אחרי החלטת הקבינט.

עוד באותו נושא 20 שנה להתנתקות: השבועה של יוסי דגן מליל הגרוש מתקיימת לכתבה המלאה בסרוגים >

בראש הנכנסים: שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ׳, שהוביל את החלטת הקבינט להקמת שא-נור מחדש, וראש מועצת השומרון יוסי דגן, שגורש משא-נור לפני 20 שנה, והיום מכהן כראש המועצה וחבר עם משפחתו בגרעין השיבה ליישוב. גרעין המגורשים יצא משכונת המגורשים בישוב שבי שומרון, ויחד עלה בהתרגשות אל שבילי שא-נור בהם הם התגוררו עד לגירוש.

חברי הגרעין קיימו ישיבת גרעין ראשונה במבנה המצודה העתיק שבמרכז היישוב, ולאחריה החלו בעבודות ניקיון של ערימות פסולת שערביי האיזור השליכו שם בשנים האחרונות.

הפנינג על חורבות היישוב

על חורבות היישוב התקיים לאורך הבוקר הפנינג מיוחד בהובלת המועצה האזורית שומרון למשפחות המגורשים, ולאחריו המשפחות נפגשו ושמעו סקירה ודברי ברכה מפי שר האוצר בצלאל סמוטריץ', ומפי ראש המועצה יוסי דגן, כאמור חבר בגרעין השיבה בעצמו.

שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' אמר:״המאבק בגירוש היה נחוש מאד וקיווינו למנוע את האיוולת הנוראה, אך ידענו כבר אז שגם אם חלילה הגירוש יצא לפועל, עוד נשוב לכל המקומות מהם גורשנו. זה נכון בעזה ובוודאי שגם נכון בשומרון. יישובי צפון השומרון שנעזבו הגנו בהיותם על הקרקע על חלקים נרחבים בשרון וכשגורשנו התפתחו באיזור חממות טרור בהם אנו מטפלים בשנה האחרונה בכל הכח״.

לדבריו, ״ביטול חוק ההתנתקות בכנסת והחלטת הקבינט להקמת חמישים יישובים ובהם הקמתו המחודשת של שאנור היא הבעת אמון של עם ישראל במתיישבים והבעת הערכה עצומה למי שבוחרים להקדיש את חייהם על מנת ליישב את ארצנו״.

״אני מודה לידידי ראש המועצה יוסי דגן על שיתוף פעולה ועבודה משותפת למען ארץ ישראל ועם ישראל. בע״ה נמשיך ליישב את ארצנו ונפעל להחלת ריבונות מלאה על כל מרחבי ארצנו״, סיים.

יוסי דגן שפונה משא-נור בהתנתקות: "חלק מהתיקון"

ראש מועצת שומרון יוסי דגן הצהיר: ״20 שנה לאחר עוול הגירוש, אנחנו זוכים להיות שותפים ולקחת חלק בתיקון. זכיתי לסגור היום מעגל אישי ולאומי, כאשר בפעם הראשונה הגענו כגרעין שיבה מסודר, לאחר ביטול חוק ההתנתקות וחודשים ספורים אחרי החלטת הממשלה להכיר בשאנור כיישוב מן המניין במועצה האזורית שומרון, יחד עם נציג הממשלה בצלאל סמוטריץ׳ וכוחות צה״ל, כמייצגים של עם ישראל בצורה רשמית, והפעם הפעם במטרה לחזור – לתמיד. עם ישראל שב לארצו, ומתקן את פשע הגירוש״.

״עשרים שנה אנחנו נלחמים מאז רגע הגירוש, ונשבענו שלא נשקוט ולא ננוח, ושכל עוד נשמה באפינו נפעל כדי לחזור לתקן ועל מנת שדגל ישראל ישוב ויתנופף. הגענו לכאן היום, והתחלנו לנקות ולהשמיש את היישוב. אנחנו כאן כדי לחזור, ונמשיך בכל הכוח עד שנחזור ונקים את היישוב מחדש. חזרנו לחומש, נחזור לגנים וכדים וגם לגוש קטיף נגיע״, הוסיף דגן.

בסיום דבריו הודה יוסי דגן לשר בצלאל סמוטריץ', שהוביל את ההחלטה ההיסטורית בקבינט להכרה המחודשת בישובים חומש ושא-נור.