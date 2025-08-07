20 שנה להתנתקות: סא"ל (מיל') מעוז שוורץ כבש את עזה - סרוגים

צילום: אבי לודמיר

20 שנה להתנתקות – משדר מיוחד בסרוגים. סא"ל במיל' מעוז שוורץ, קמב"ץ גולני בהתנתקות, משמש באזרחות כר"מ בישיבת אמית יגל באשדוד. הוא חזר לכבוש את עזה כמג"ד במלחמת חרבות ברזל.

20 שנה להתנתקות: סא"ל (מיל.) מעוז שוורץ כבש חזרה את עזה

20 שנה להתנתקות

שני עשורים אחרי הגירוש וההחרבה של הישובים היהודיים ברצועת עזה וצפון השומרון, חזרנו לאנשים שהיו שם, לקהילות הפורחות שנהרסו, לגילויי האמונה והנס שהיו יומיומיים, לתושבים שנאבקו בגירוש, לאנשים שתיעדו ולאלו שפעלו כדי לחזור לישובים שנראים כעת שוב בהישג היד. 20 שנה אחרי, איפה אנחנו היום?

חזרנו לצפון הרצועה, וזה התיקון האמיתי

בזמן הגירוש, שוורץ סיים תפקיד כמ"פ והתמנה לקמב"ץ חטיבת גולני. החטיבה עצמה לא השתתפה בפינוי התושבים אלא במשימות בעוטף עזה. 18 שנה אחרי, שוורץ חזר בראש הגדוד שלו מחטיבת ירושלים כדי לכבוש את מוצב פלסטין ומוצב אסקלון (מול אשקלון), שנמצאים על חורבות הישובים דוגית וניסנית.

בחלק מהמוצבים עוד היה ניתן לראות שרידים של הכבישים והמדרכות שנשארו מהישובים שנחרבו. אבל מה שברור, שהפלסטינים לא מתכוונים לקחת את השטח ולהצמיח ממנו תועלת אלא רק טרור. כעת, אחרי השמדת המוצבים, תושבי נתיב העשרה יכולים לנשום לרווחה, וכעת הגיע הזמן גם לחזור ולהקים את הישובים במקום שלא הייתה שום סיבה הגיונית להרוס.

