צבי יחזקאלי: "כך נראית תחילתה של כניעה" - סרוגים

הפרשן הבכיר לענייני ערבים צבי יחזקאלי, מתייחס לדיווח לפיו ארגון הטרור חיזבאללה הביע נכונות למסור את הטילים ארוכי הטווח שברשותו, ואומר כי מדובר בכניעה מוחלטת של ארגון הטרור השיעי.

"כך נראית תחילתה של כניעה", כתב יחזקאלי. לדבריו: "אחרי הנשק הכבד והטילים, חיזבאללה רוצה את הנשק הקל ברשותו. מי שאין לו נשק מזמין את הטבח הבא. לכן חיזבאללה לא ימהר למסור את הנשק הקל ויחפש עסקת ביניים כמו ההצעה הזו".

כאמור, העיתון הסעודי "א-שרק אל-אווסט" מפרסם היום כי חיזבאללה הביע נכונות לוותר על טיליו ארוכי הטווח. לפי מקורות לבנוניים שצוטטו בעיתון, הארגון הציע למסור את הטילים בתמורה להפסקת התקיפות הישראליות ולאפשר ללבנון לשקם את אזורי הדרום.