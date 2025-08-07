דיווח דרמטי: חיזבאללה מווותר על טילים ארוכי טווח - סרוגים

(mohammad kassir/shutterstock)

העיתון הסעודי "א-שרק אל-אווסט" מפרסם היום כי חיזבאללה הביע נכונות לוותר על טיליו ארוכי הטווח. לפי מקורות לבנוניים שצוטטו בעיתון, הארגון הציע למסור את הטילים בתמורה להפסקת התקיפות הישראליות ולאפשר ללבנון לשקם את אזורי הדרום.

שר החוץ של איראן עבאס עראקצ'י, התייחס לדיווח ואמר: "זו לא הפעם הראשונה שמנסים לפרק את חיזבאללה מנשקו וזה ברור, הם ראו מה נשק ההתנגדות יכול לעשות. הם חושבים שהם יוכלו ליישם את התוכנית שלהם בעקבות המכות שחיזבאללה ספג, אבל השיעה בלבנון עדיין בשיא כוחה".

הוא טען כי "חיזבאללה תיקן ושיקם את כל המכות שספג במלחמה, ארגן מחדש את כוחותיו והחליף מפקדים. יש לו כוח מספיק כדי להגן על עצמו, אנחנו תומכים מרחוק בכל החלטה שחיזבאללה יקבל, אך נסתפק בתמיכה ולא נתערב".