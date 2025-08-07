סוף סוף: משרד התקשורת בהודעה משמחת לציבור - סרוגים

(אילוסטרציה: שאטרסטוק)

משרד התקשורת הודיע על אימוץ מתודולוגיה חדשה לפיקוח על כיסוי סלולרי של חברות התקשורת. המתודולוגיה, שתכלול "נסיעות מבחן" (Drive Tests) בכבישי הארץ, נועדה להבטיח קליטה איכותית לטובת הציבור. המתודולוגיה פותחה בשיתוף עם גורמים במשרד התקשורת וקמ"ט תקשורת ודואר באיו"ש, ותופעל בכל רחבי המדינה.

המתודולוגיה החדשה היא תוצר של תהליך עבודה מקיף שכלל שימוע ציבורי, והיא תהווה השלמה למתודולוגיות הקיימות המבוססות על נתוני פריסת אנטנות. מטרתה היא לתת מענה לתלונות הציבור על קליטה ירודה, תוך שמירה על הליך מקצועי והוגן.

עיקרי המתודולוגיה החדשה

בדיקות מקיפות: נסיעות המבחן יבחנו באופן אובייקטיבי את רמת הקליטה בתוואי נסיעה שונים ברחבי הארץ.

הזדמנות לתיקון: אם יתגלו ליקויים, יינתן לחברות פרק זמן של 4 חודשים לתקן אותם לפני פתיחת הליך אכיפה.

הליך בדיקה כפול: במקרה של חשד להפרה, יבוצעו לפחות שתי נסיעות מבחן באותו תוואי, בהפרש של שבוע, כדי לאמת את הממצאים. לאחר תיקון ההפרה תתבצע בדיקה נוספת.

שקיפות: נתוני כל נסיעת מבחן יתועדו ויפורסמו לציבור.

מהמשרד נמסר: "משרד התקשורת מזמין את הציבור להגיש תלונות על כבישים עם קליטה ירודה, כדי שהם יוכנסו לרשימת נסיעות המבחן המתוכננות".