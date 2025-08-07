20 שנה להתנתקות: דינה אברמסון על התקשורת שהובילה את הגירוש - סרוגים

צילום מסך בזום: דינה אברמסון

20 שנה להתנתקות – משדר מיוחד בסרוגים

שני עשורים אחרי הגירוש וההחרבה של הישובים היהודיים ברצועת עזה וצפון השומרון, חזרנו לאנשים שהיו שם, לקהילות הפורחות שנהרסו, לגילויי האמונה והנס שהיו יומיומיים, לתושבים שנאבקו בגירוש, לאנשים שתיעדו ולאלו שפעלו כדי לחזור לישובים שנראים כעת שוב בהישג היד. 20 שנה אחרי, איפה אנחנו היום?

כלי התקשורת היחיד והמפתיע

דינה אברמסון הייתה דוברת הישוב נצרים בזמן הגירוש, וכתבה בזמן אמת יומן כרונולוגי לרשת המתאר את המאבק והאירועים השונים.

בשיחה עם סרוגים היא מתארת כיצד עד היום היא נזכרת איך התקשורת הייתה מגויסת למען מטרה אחת. אנחנו רגילים שתקשורת זרה לא מצליחה להבין על מה אנחנו מדברים, אבל הפעם היו אלה התקשורת הישראלית שנתקעה על נרטיב אחד. למעט כלי תקשורת אחד ומפתיע שדווקא היה יחסית הגון עם המתיישבים.

מגיש: אריה יואלי

עורך ראשי ומפיק: דוד פרוידיגר

במאי: אבי לודמיר

עריכה: פרי-פנינה רובינסקי

מנהל אולפן: אשר רוט