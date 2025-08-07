20 שנה להתנתקות: השבועה של יוסי דגן מליל הגרוש מתקיימת - סרוגים

20 שנה להתנתקות – משדר מיוחד בסרוגים. ראש מועצת שומרון יוסי דגן, נשבע לחזור לישוב שלו שאנור וההבטחה עומדת להתקיים.

20 שנה להתנתקות – משדר מיוחד בסרוגים

שני עשורים אחרי הגירוש וההחרבה של הישובים היהודיים ברצועת עזה וצפון השומרון, חזרנו לאנשים שהיו שם, לקהילות הפורחות שנהרסו, לגילויי האמונה והנס שהיו יומיומיים, לתושבים שנאבקו בגירוש, לאנשים שתיעדו ולאלו שפעלו כדי לחזור לישובים שנראים כעת שוב בהישג היד. 20 שנה אחרי, איפה אנחנו היום?

תפילת הנערות בבית הכנסת בנווה דקלים



נשבענו לחזור – ואנחנו חוזרים

יוסי דגן היה חלק מהגרעין שהגיע לחזק את הישוב שאנור – כפר אמנים שכמעט ננטש בגלל הפיגועים באינתיפאדה השנייה. בזמן הגירוש הוא היה דובר הישוב. ערב לפני שהגיעו החיילים לפנות אותם, הוא נשבע שתי שבועות. הראשונה – לעשות הכל כדי לחזור לשאנור. והשנייה – שדבר כזה לעולם לא יקרה שוב.

כמה שבועות אחרי הגירוש, הוא כבר פעל במטה 'חומש תחילה' של בני גל, שבאופן סזיפי ארגן עליות וחזרות לאזור הישוב חומש, שאמנם פונה אבל לא ננטש משליטה ישראלית. 18 שנה עברו, דגן בינתיים נבחר לראש המועצה האזורית שומרון וקידם דרך הכנסת, את ביטול חוק ההתנתקות בצפון השומרון. כיום ישיבת חומש כבר נמצאת בישוב חוקי.

היעד הבא של דגן הוא הישוב שאנור, המצודה שנמצאת בראש ההר הסמוך, ובו שכן הישוב שלו ושל שולי הר-מלך שנרצח בדרכו לישוב, בעודו מדבר בשיחת טלפון עם דגן. אשתו, לימור, נבחרה לכנסת והיא כיום מובילה את המאבק לחזרה לשאנור ולהחיל את הריבונות על יהודה ושומרון.

הממשלה יכולה לבטל את החרפה הזו ולהחליט בתוך שבוע על ריבונות ביו"ש, אומר דגן, יש לנו גב מהאמריקאים. אפשר היה לעשות את זה בימי ביידן-האריס, ובטח שאפשר עכשיו בזמן ממשל טראמפ.

מגיש: אריה יואלי

עורך ראשי ומפיק: דוד פרוידיגר

במאי: אבי לודמיר

עריכה: פרי-פנינה רובינסקי

מנהל אולפן: אשר רוט