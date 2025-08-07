חגי לובר: מכתב פומבי לרמטכ"ל המאיים להתפטר - סרוגים
חגי לובר: מכתב פומבי לרמטכ"ל המאיים להתפטר

אסור לך להתפטר, גם אם הפקודה שקיבלת לא מוצאת חן בעיניך! ואם אתה הרמטכ"ל זקוק לדוגמה, קח לך את בני ההרוג יהונתן כהשראה, כי הוא נהרג בגלל פקודה שהוא לא רצה לציית לה

חגי לובר, חדשות סרוגים
07.08.25 07:20  י״ג באב תשפ״ה
  (צילום: דובר צה"ל; תמונת כותב: הדס פרוש/פלאש90)

האב השכול חגי לובר מפרסם מכתב פומבי לרמטכ"ל אייל זמיר וזאת לאור הדיווחים כי איים בהתפטרות במקרה ויידרש על ידי הממשלה להרחיב את התמרון בעזה ולכבוש גם את העיר עזה וגם את מחנות המרכז, בהם נמצאים ככל הנראה החטופים.

"לרמטכ"ל המאיים להתפטר", כותב לובר, "לפני שאתה מאיים להתפטר אם לא יקבלו את תוכניתך.לפני שאתה מודיע שאתה עוזב אם לא ינהגו לפי דעתך".

"דע לך שאתה מהווה דוגמה אישית למאות אלפי חיילי סדיר ומילואים, שגם להם יש דעות מוצקות על איך צריך לנהל מלחמה ומה יציל חטופים. ואם אינך מציית לדרג הממונה עליך, שנבחר כחוק על-ידי רוב העם. ואם אתה מתפטר כדי לנקות את עצמך מתוצאות אפשריות. ואם אתה מסרב לבצע את החלטת הממשלה, לאחר ששקלו גם את דעתך".

"זו דוגמה שלילית לכל החיילים, לא לשרת עד שהצבא יעשה את מה שהם רוצים.זו דוגמה שלילית לחרדים, לא להתגייס עד שהצבא יהיה תפור למידותיהם. זו דוגמה שלילית לאמנים וארגוני מחאה, לאיים בהפסקת השירות עד שדעתם תתקבל על ידי הצבא והממשלה.

ולכן אסור לך להתפטר, גם אם הפקודה שקיבלת לא מוצאת חן בעיניך!".

ואם אתה הרמטכ"ל זקוק לדוגמה, קח לך את בני ההרוג יהונתן כהשראה: כי גם הוא חשב שאסור היה לצבא לפנות יהודים מביתם שבגוש. וגם לו הייתה דעה שהצבא חייב לחתור להכרעה וכיבוש. והוא חשב שהמוסר היהודי מחייב להפציץ בתים שולטים כדי למנוע פגיעה בחיילים. ובכל זאת הוא לא ברח מהמערכה. ולא ישב מנגד כשבאה הפקודה. כי הוא הבין שאין מישהו אחר שיגן על אזרחים, ילדים ונשים. ופיקוח נפש דוחה ביקורת ודעה ומחייב מעשים. וכדי שהצבא לא יתפרק חייבים לציית לממונים.

אז הוא ציית לפקודה להיכנס רגלית ולסרוק בתים, וצלף מבית גבוה ירה בו וכעת הוא בין המתים. ואם הוא לא היה מציית ומצטרף לטהרנים, חייו שלו אולי היו ניצלים, אבל הצבא היה מתפרק והיו שוב טבח, אונס והרוגים.

וממנו תלמד, שצריך לציית לפקודות, ואם הממשלה אינה מקבלת את דעתך במלואה. נסה לשכנע, אבל אל תעז לברוח מהמערכה.

כי הגיע הזמן ליצוק משמעות למילה אחריות!

חגי לובר, אב שכול.

 

23 תגובות - 11 דיונים מיין לפי
1
צריך לזרוק לכלא...
אליהו 3 | 07-08-2025 7:36
צריך לזרוק לכלא את כל צמרת הצבא הקפלנסטית שבעצם מבצעת מרד בזמן מלחמה. צריך לקרא, מי לנצחון על הנאונצים, אלי!! ואיתם לנצח את המלחמה. גם את הנצים ביהודה ושומרון ובגבולות הקו הירוק
כל מילה בסלע...
ציגלר מרמת אפעל | 07-08-2025 9:18
כל מילה בסלע
תסתום,אליהו ,תינוק שוטה ואוכל מוות שכמוך
גננת עדנה | 07-08-2025 8:47
תן לחכמים ממך לנהל את המדינה.
2
חייל חייב לסרב...
משה פואה | 07-08-2025 8:10
חייל חייב לסרב לפקודה שהוא חושב שהיא לא מוסרית ומסכנת אותו את חייליו ואת עמ''י. שילמנו מחיר כבד מאוד על כך שחיילים לא סרבו פקודה בגוש קטיף לא סרבו להילחם באוייב בזמן שמי ששולח אותם מסייע לאוייב. צבא שחיילים ממלאים כל פקודה הוא צבא מפורק, שעושה פשעים. תיקון הצבא יגיע כשהימין יפנים זאת ויתחיל להציב גבולות אדומים בדיוק כפי שעושה השמאל והמגזר החרדי. סירוב של חיילים ימניים יחזק את צה''ל ואת מדינת ישראל.
עוד עלוב נפש...
ציגלר מרמת אפעל | 07-08-2025 9:16
עוד עלוב נפש ומושתן שמאלן פשיסט המיץ של הזבל
3
יש הרבה הורים...
ישראל | 07-08-2025 8:51
יש הרבה הורים שכולים שלא חושבים כחגי אז בבקשה תביאו דעות גם של הורים אחרים ,ובכלל נמאס כבר עם כל הכבוד לשמוע רק את חגי המשחיסט,חבל שבנו הצדיק לא סירב פקודה כנגד ממשלת המושחתים ,אז היה חי ומגדל ילדיו שיאיר נתניהו יתנדב
900 חיילים כנגד...
גיא | 07-08-2025 12:46
900 חיילים כנגד 100 חתופים בושה לכם השמאל הארור משתחים את עזה עים החתופים כמו שרבין ופרס הארורים אמרו קורבנות השלום וחוסחים בחיי 900 חיילים
עוד עלוב נפש...
ציגלר מרמת אפעל | 07-08-2025 9:15
עוד עלוב נפש ומושתן ומסריח כמו בואש שמאלן קיצוני רדיקלי פשיסטי טפו טפו טפו טפו מיץ של הזבל....
4
רוצה להתפטר? שיתפטר...
שקד | 07-08-2025 9:17
רוצה להתפטר? שיתפטר יש בעם ישראל מפקדים ולוחמים שיכולים לקחת פיקוד כאן על האירוע, ולהוביל את העם הזה ליעודו.
5
תתפטר אם לא יקבלו דעתך
עמקה | 07-08-2025 9:22
רמטכ"ל אינו חייל!! החלטות על אסטרטגית לחימה היא פררוגטיבה שלו בלבד. אסופת צמאי מוות לא יכולה לקבוע לו מה תהיה האסטרטגיה הצבאית. אם לדעת המטכ"ל כיבוש הרצועה על ידי גיוס כול הצבא והמילואים והתקפה רבתי תביא למות החטופים לשחיקת הצבא ולהרוגים ולכן יש דרך טוב יותר הוא צודק
טיפש. הרמטכ"ל הוא...
שמואל | 08-08-2025 0:00
טיפש. הרמטכ"ל הוא בוודאי חייל. לא סתם קוראים לו החייל מס' 1... הרמטכ"ל צריך לעמוד במשימה שלו או להתפטר
6
הממשלה זו כושלת...
הבעיה המרכזית היא שהממשלה חסרה מנדט ציבורי וחסרת מנדט מוסרי , ל 80% מהאזרחים אין אימון , אפשר לצעוק "קפלניסטים" , "שמאל רדיקלי" , "פאשיסטים", מה שתרצו ... אבל העובדות נשארות , ההתיצבות למילואים היא בשפל של כל הזמנים , השמועות אומרות שפחות מ 50% מתייצבים , השאר מוצאים את האישורים הרפואיים / נפשיים המתאימים , לציבור אין אימון בממשלה שדורשת ממנו מאות ימי מילואים בשנה ומצד שני מנסה ככל יכולתה לדחוף חוק פטור לאוכלוסיה ענקית שלא נושאת בנטל , אין אימון בראש ממשלה שקונה לילדיו דירות בבריטניה וארה"ב, ואשתו נופשת חודשים בארה"ב בזמן מלחמה ... התחושה היא שהדבר היחיד שמעניין את הקואלציה זה למשוך זמן ולבזוז את הקופה הציבורית הריקה ... | 07-08-2025 9:39
הממשלה זו כושלת בכל תחום ... מדיניות החוץ שלנו בקריסה טוטלית ... ישראל ואזרחיה הפכו למוקצים מחמת מיאוס בכל מקום בעולם , וזה בלי להתייחס ל 2000 חללים , 18,000 פצועים, 5,000 הלומי קרב , צפון הרוס , דרום שרוף , מאות אלפי חסרי פתרון דיור , עסקים בחובות , עסקים מתמוטטים, רציחות בשיא , גניבות כלי רכב בשיא , גביית דמי חסות בשיא , פרוטקשיין חקלאי , מה לא .... בידוד בינלאומי מוחלט, חובות של 300 מיליארדים, חרם אקדמאי על מוסדות ישראלים ... ובמה הם עסוקים ? בהדחת היוע"משית, ולמה ? כדי שיוכלו למנות בובה שתבטל לשקרן בן שקרן את משפטו ... לא יאמן כמה דם נשפך בשביל הרעיון המטורף הזה , כי זו הרי הסיבה היחידה שנתניהו נותן להתרסקות המדינה להימשך ... בבחינת תמות נפשי עם פלשתים ... העיקר שלילדיו דאג לדירות בבריטניה וארה"ב... ואתם שאין לכם אפילו דירה פה , הולכים למות בעזה בשביל חתיכת חרא כזה ... פשוט לא יאומן .
אבל אתה בכלל...
שמואל | 07-08-2025 23:58
אבל אתה בכלל אח של העזתים. מה אתה רוצה מאיתנו? אתה ערבי?
חחחח נתראה בקלפי...
גיא | 07-08-2025 12:43
חחחח נתראה בקלפי אתם השמאל הארור עים המחבלים תומחי חמס בכנסת לא יכולים להקים ממשלה אפילו עים עודה שקרא לחיילים רוצחים איתם אתם רוצים להקים ממשלה ארורים
איזה רוב...
יובל הלא מבולבל | 07-08-2025 12:04
גם אם תצעק עד מחרתיים שהימין לא הרוב אתה יודע למה זה שווה...לאחרונה הממשלה היחידה שהשמאל היה שותף לה היתה בראשות מפלגת ימין ובשיתוף מפלגות ערביות ( לגמרי לא ציוניות...) אז תפסיק לשתף את כל מה שמאכילים אותך בערוצי התרעלה...
7
מורה הדרך והתותחן...
צביקה | 07-08-2025 10:15
מורה הדרך והתותחן חגי לובר מקשקש. תגיד לובר, אם אתה כזה בטחוניסט, למה לא הלכת לשייטת ? להיות טייס קרב ? למה לא למדת רפואה או הנדסה למען חוסנה של החברה שלנו ? איש קטן משיא עצות לרמטכל.
8
אני מצטערת שבנך...
אני | 07-08-2025 10:28
אני מצטערת שבנך נפל במלחמה, אבל באמת שאין צורך בהרוגים נוספים.
9
. ...
הממשלה שהביאה להרג 900 חיילים עד כה, תמיד מחזיקה אב שכול מחמד, שתומך בהמשך מדיניות הפקרת חיי החיילים | 07-08-2025 10:36
.
חיילים נפחו לשוו...
גיא | 07-08-2025 12:42
חיילים נפחו לשוו בגלל מדיניות של לא להרוג חיים מיפשע של האוייב מה שהשמאל הארור עושה ובגלל החתופים בגלל 50 חתופים 800 חיילים נהרגו בושה למשפחות החתופים
10
לא למען הפקרתם...
חגי בנך הי''ד נפל בהגנה על החטופים | 07-08-2025 10:43
לא למען הפקרתם עי ממשלת ההשתמטות והרג מיותר של חיילים מאינטרס פוליטי של משיכת זמן. אם היה חי היה בולם אותך א
11
חגי לובר לא...
שירי מנתניה | 07-08-2025 16:07
חגי לובר לא היה רוצה להיות אב שכול והיה עושה הכל לחזור אחורה בזמן ולהציל את בנו. איפה ההזדהות עם מאות אבות לחיילים, שיאבדו את ילדיהם? איפה הרצון למנוע מהם את הגיהנום, שבו חגי חי???? איפה ההערכה למי, שמתעקש למנוע את נפילתם של מאות לוחמים?