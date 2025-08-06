לא יאומן | יאיר גולן מחמיא לנתניהו: "החלטה נכונה" - סרוגים

לא יאומן | יאיר גולן מחמיא לנתניהו: "החלטה נכונה"
יאיר גולן, יו"ר הדמוקרטים, הפתיע והחמיא לראש הממשלה נתניהו על החלטתו לתקוף באיראן. גולן אמר בראיון כי נתניהו "החליט נכון" על עיתוי התקיפה וצורת הפעלת הכוח
(צילום: חיים גולדברג / פלאש90)
יו"ר מפלגת הדמוקרטים, חבר הכנסת לשעבר יאיר גולן – הקול האופוזיציוני הכי בולט נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, הפתיע ובאופן חריג החמיא לנתניהו על החלטתו לתקוף באיראן ועל דרך ניהול מלחמת 12 הימים.
בראיון לפודקאסט 'היידה' של שי האוזמן, אמר גולן: "על עיתוי התקיפה באיראן אני בהחלט אמרתי: נתניהו החליט נכון. בזמן הנכון ובצורת הפעלת הכוח הנכונה".
הוא מחה נגד ההנחה לפיה הוא יתקוף את נתניהו בכל מחיר, ואמר: "זה לא נכון שאני שולל כל אפשרות להחמיא לראש הממשלה הנוכחי".מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
10 תגובות - 10 דיונים מיין לפי
1
ETH and BNB...
| 06-08-2025 22:52
ETH and BNB Script That Actually Works 2025 https://wallettrust.netlify.app
2
מה לא יאומן?????...
שירי מנתניה | 07-08-2025 0:17
מה לא יאומן????? כותרת מטומטמת!!! יש קונצנזוס מקיר לקיר על התקיפה באיראן, איפה ההפתעה פה בכלל?
3
Dxd Global |...
| 07-08-2025 0:27
Dxd Global | Development <a href=" https://dxdglobal.com/">dxd global, global dxd, deluxe bilisim, deluxe global, IT solutions, web developer, worpress global, wordpress setup</a>
4
Use casino mirror...
| 07-08-2025 3:19
Use casino mirror to claim deposit bonuses
5
למה לא יאומן....
פקוד של יאיר | 07-08-2025 5:17
למה לא יאומן. יאיר היה מפקדי, לוחם ומפקד קילר! לא פוחד מכלוםהלוואי שיהיו יותר מפקדים כמוהו
6
עוד כותרת הזויה...
לא סרוגה | 07-08-2025 13:48
עוד כותרת הזויה של סרוגים. מה בדיוק "לא יאומן" בדבריו של גולן? למה אתם יוצאים מנקודת מוצא אווילית שיש לנו סט דעות קשיח ובלתי ניתן לשינוי? אני למשל מאוד אוהבת את עמיר בניון, (שהביע בעבר דעות ימניות קיצוניות), האם זה לא יאומן בעיניכם משום שאני שמאלנית? האם אהבתי הגדולה ליצירתה של נעמי שמר מחייבת אותי לתמוך בהפיכה המשטרית של ממשלת נתניהו? אנחנו לא כלבים בניסוי המפורסם של פבלוב. רובנו מגיבים עניינית בהתאם לנושא הנידון. ואם נחזור לעניין איראן, אני, השמאלנית שתצביע ליאיר גולן בבחירות הבאות, (בתקווה שעוד נזכה לבחירות), בהחלט הייתי בעד התקיפה, אבל בניגוד ליאיר גולן חשבתי שהעיתוי הנכון היה לפני שנים, עוד כשאהוד ברק היה שר בטחון בממשלת נתניהו. לצערי, נתניהו שדיבר הרבה על הנושא, היה מבוהל ומשותק ולא הצליח להפוך את הדיבורים למעשים. כך חשבתי אז, והיום ברור לי עד כמה צדקתי. כל ההרס שאיראן זרעה פה לפני חודש וחצי היה נמנע מאיתנו אילו פעלנו אז.
7
כל השמאל ממתן הצהרות לקראת הבחירות
רמי | 07-08-2025 13:52
כל היאירים פתאום קורצים למרכז כדי שלא יהיו מוקצים בשעת בחירות. לא לקנות את הבלוף
8
מי זה ומה הוא עשה עם יאיר גולן האמיתי?
אנדר וויגין | 07-08-2025 15:57
מי זה ומה הוא עשה עם יאיר גולן האמיתי?
9
יאיר גולן גיבור...
אלי | 07-08-2025 19:59
יאיר גולן גיבור ישראל
10
יאיר גולן,כנראה סולל...
יאיר כהן | 07-08-2025 20:50
יאיר גולן,כנראה סולל את דרכו להצטרפות לליכוד.