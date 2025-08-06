לא יאומן | יאיר גולן מחמיא לנתניהו: "החלטה נכונה" - סרוגים

(צילום: חיים גולדברג / פלאש90)

יו"ר מפלגת הדמוקרטים, חבר הכנסת לשעבר יאיר גולן – הקול האופוזיציוני הכי בולט נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, הפתיע ובאופן חריג החמיא לנתניהו על החלטתו לתקוף באיראן ועל דרך ניהול מלחמת 12 הימים.

בראיון לפודקאסט 'היידה' של שי האוזמן, אמר גולן: "על עיתוי התקיפה באיראן אני בהחלט אמרתי: נתניהו החליט נכון. בזמן הנכון ובצורת הפעלת הכוח הנכונה".

הוא מחה נגד ההנחה לפיה הוא יתקוף את נתניהו בכל מחיר, ואמר: "זה לא נכון שאני שולל כל אפשרות להחמיא לראש הממשלה הנוכחי".