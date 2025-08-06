בלתי נתפס: ישראל הנחיתה מכה דרמטית על איראן - סרוגים

(צילום: שאטרסטוק)

מפקד החטיבה הלוגיסטית הצבאית בבסיס מהרבאד באיראן, תת אלוף ולדי, התבטא היום באופן חריג והודה לראשונה כי ישראל הנחיתה על איראן מכה בלתי הפיכה במלחמת 12 הימים.

ולדי הודה בפה מלא כי "הנזקים שנגרמו למדינה במלחמה הם בלתי הפיכים". הוא אף חשף כי "בשלביה האחרונים של הלחימה לא נותר אפילו מכ"ם אחד פעיל, כולם הושבתו".

בנוסף, ולדי תקף את משרד ההגנה על תקציבים מגוחכים, והזהיר: "רכישת מכ"מים מרוסיה לא תפתור דבר, כל עוד לא נשנה את כל הגישה, לא נוכל לצאת מהמשבר".