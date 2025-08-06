בלתי נתפס: ישראל הנחיתה מכה דרמטית על איראן - סרוגים

בלתי נתפס: ישראל הנחיתה מכה דרמטית על איראן
בכיר בצבא איראן, תת-אלוף ולדי, הודה באופן חריג בנזקים "בלתי הפיכים" מהמלחמה. לדבריו, כל המכ"מים הושבתו והוא מותח ביקורת על משרד ההגנה על תקציבים נמוכים
מפקד החטיבה הלוגיסטית הצבאית בבסיס מהרבאד באיראן, תת אלוף ולדי, התבטא היום באופן חריג והודה לראשונה כי ישראל הנחיתה על איראן מכה בלתי הפיכה במלחמת 12 הימים.
ולדי הודה בפה מלא כי "הנזקים שנגרמו למדינה במלחמה הם בלתי הפיכים". הוא אף חשף כי "בשלביה האחרונים של הלחימה לא נותר אפילו מכ"ם אחד פעיל, כולם הושבתו".
בנוסף, ולדי תקף את משרד ההגנה על תקציבים מגוחכים, והזהיר: "רכישת מכ"מים מרוסיה לא תפתור דבר, כל עוד לא נשנה את כל הגישה, לא נוכל לצאת מהמשבר".
רון | 07-08-2025 6:36
יגיבו לנו עכשיו
חבל רק שבארץ...
דודו | 07-08-2025 11:28
חבל רק שבארץ מדווחים על הנזקים באיראן ולא על הנזקים שהם ביצעו בישראל