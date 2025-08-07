20 שנה להתנתקות| ברל'ה קרומבי: מועצת יש"ע ניצחה, הנוער הכתום מוביל את הממשלה

ברל'ה קרומבי באולפן סרוגים

20 שנה להתנתקות – משדר מיוחד בסרוגים. יו"ר תנועת 'תקומה' ברל'ה קרומבי, אומר כי למרות שגוש קטיף נחרב, המאבק של אז הצליח ואילו המחאה של השמאל היום נכשלת.

20 שנה להתנתקות: סיפורים קטנים על הקהילות בגוש

20 שנה להתנתקות

שני עשורים אחרי הגירוש וההחרבה של הישובים היהודיים ברצועת עזה וצפון השומרון, חזרנו לאנשים שהיו שם, לקהילות הפורחות שנהרסו, לגילויי האמונה והנס שהיו יומיומיים, לתושבים שנאבקו בגירוש, לאנשים שתיעדו ולאלו שפעלו כדי לחזור לישובים שנראים כעת שוב בהישג היד. 20 שנה אחרי, איפה אנחנו היום?

בר'לה קרומבי: המחאה של אז הצליחה

בזמן הגירוש, ברל'ה קרומבי הגיע לנווה דקלים כנער בשנות העשרים. הוא זעם על ההחלטה של מועצת יש"ע להיכנע לשלטון ולמעשה להכשיל את המאבק. הוא סיפר איך 7 שנים אחרי הגירוש, הוא פגש את אחד הרבנים שהוביל את הקו המתפייס, ולא היה יכול לדבר איתו מרוב כעס.

אבל היום, אחרי 20 שנה, הוא טוען כי דווקא הצד שהפסיד לכאורה – ניצח. אותו דור של נוער כתום, בני 17 עד 23 שהיו בגוש קטיף כדי להילחם נגד הגירוש, היום הם כבר שרים בממשלה.

על השאלה, איך השמאל מצליח במחאה שלו נגד הרפורמה המשפטית להשבית את המדינה ולמעשה לבלום כל צעד חקיקה הוא טוען כי ההישגים הם רק למראית עין. בשטח התמיכה במחאה מתרסקת ובכל סקר המסרים של הימין על הצורך ברפורמה משפטית – עולים.

