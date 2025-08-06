מאותתים לחיזבאללה? חיל האוויר החל בגל תקיפות בלבנון - סרוגים

תקיפות בלבנון, ארכיון | צילום: אייל מרגולין/ פלאש 90

ברקע הדיונים בלבנון על פירוק ארגון הטרור חיזבאללה מנשקו, והעימותים בין ארגון הטרור לממשלת לבנון, בחיל האוויר החלו הערב (חמישי), בגל תקיפות בלבנון.

התקיפה בלבנון | צילום: רשתות ערביות

מביטחון מבואות החרמון נמסר לתושבים: "תושבות ותושבים יקרים לילה טוב,הדי הפיצוצים שנשמעים כעת הינם כתוצאה מפעילות צה"ל בגזרת לבנון. נדגיש כי אין שינוי בהערכת המצב ואין הנחיות חריגות לעורף האזרחי. נמשיך לעדכן ככל שיידרש".

עוד באותו נושא חיזבאללה ממשיך לתקוף את ממשלת לבנון: "נכנעים לציונים" לכתבה המלאה בסרוגים >

מוקדם יותר היום פורסם כי חיזבאללה הסלים היום את הקמפיין הציבורי נגד החלטת ממשלת לבנון לפרק את הארגון מנשקו ולכונן ריבונות מלאה במדינה. בכרוז רשמי, מנהיג הארגון האשים את ממשלתו של נואף סלאם ב"אסטרטגיית כניעה לציונים" ובמתן מתנות לישראל ש"אפילו לא הצליחה להשיג בשדה הקרב".

בהודעה הרשמית נכתב כי החלטת הממשלה "מפשיטה את לבנון מהנשק שלה נגד האויב הציוני ונכנעת לתכתיבים אמריקאים". חיזבאללה טוען כי המהלך מהווה הפרה של החוקה הלבנונית, פוגע בריבונות המדינה, ומסמן כניעה לדרישות ישראל.

בארגון הדגישו כי בכוונתו להתעלם מהחלטת הממשלה, והכריז כי פרישת שרי חיזבאללה ואמל אתמול משקפת את סירוב כוחות "ההתנגדות" להחלטה, בימים האחרונים איימו בחיזבאללה ב"הידרדרות לאנרכיה" במידה והממשלה תחליט על פירוק רשמי של הארגון.