אסון: נער בן 18 טבע במאגר עין יעקב - סרוגים

נער בן 18 נמצא הערב (רביעי) לפני זמן ללא רוח חיים בעין יעקב שנעדר מספר שעות לאחר שנראה לאחרונה במחצבת געתון. לוחמי האש מתחנת זבולון בשיתוף יחידת להבה והיחידה לחילוצים מיוחדים של גליל מרכזי ומחוז חוף במאמץ משותף פעלו לחילוץ הנער ע"י הצוללנים של יחידת להבה.

לפני מספר שעות התקבל דיווח במוקד זק"א 1220 על בחור צעיר שטבע ככל הנראה במהלך טיול קבוצתי במאגר עין יעקב, למקום הוזנקו מתנדבי זק"א מחוז צפון ומתנדבי יחידת הצוללים של זק"א.

הכוחות פועלים בשטח בסיוע אמצעים טכנולוגיים מתקדמים, ובהם מערכת סונאר ימית ייחודית של יחידת הצוללים בזק"א, ומצטרפים לחיפושים שמנוהלים ע"י לוחמי יחידת להבה של כב"ה.

חיים אוטמזגין, מפקד היחידות המיוחדות בזק"א, מזהיר: "דווקא בימי בין הזמנים אנו נדרשים לעירנות ומוכנות נכונה לפני כל יציאה לאתר בטבע, הסיכונים גדולים אך בהכנה נכונה ניתן להימנע מאסון, יש לנקוט משנה זהירות באתרים שאינם מוכרזים לרחצה, ולהימנע מכניסה למאגרי מים מסוכנים, האחריות בידיים שלנו."