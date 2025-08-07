20 שנה להתנתקות: התקשורת שיתפה פעולה עם המגרשים - סרוגים

נעמה זרביב ודקלה גלעד (שמואל אריה)

20 שנה להתנתקות – משדר מיוחד בסרוגים. נעמה זרביב הייתה מנהלת הישוב קטיף, דקלה גל-עד הייתה עיתונאית מקור ראשון בנווה דקלים, ושתיהן כועסות על התקשורת שלקחה צד באופן מובהק בזמן הגירוש.

20 שנה להתנתקות: הדמוניזציה למתיישבים

20 שנה להתנתקות

שני עשורים אחרי הגירוש וההחרבה של הישובים היהודיים ברצועת עזה וצפון השומרון, חזרנו לאנשים שהיו שם, לקהילות הפורחות שנהרסו, לגילויי האמונה והנס שהיו יומיומיים, לתושבים שנאבקו בגירוש, לאנשים שתיעדו ולאלו שפעלו כדי לחזור לישובים שנראים כעת שוב בהישג היד. 20 שנה אחרי, איפה אנחנו היום?

הסתר פנים של התקשורת

דיקלה גל-עד הייתה תושבת גני טל. היא שימשה כעיתונאית מקור ראשון ועברה מסיקור אירועי תרבות, לדיווחים מהשטח על המאבק בגירוש ועל הגירוש עצמו, כולל הבאת קולות בלעדיים של המפגינים שהסכימו לדבר רק איתה.

היא נתקלה בחומה של אטימות מצד כלי התקשורת ומהמסגור הדמוני של המתיישבים. וגם היום, עם הרשתות החברתיות והערוצים הימניים, עדיין תקשורת המיינסטרים מציבה מסך שחור על כל מה שלא באג'נדה שלהם. את הדבר הזה היא מכנה "הסתר פנים".

נעמה זרביב, מנהלת הישוב קטיף, פעילה במטה ההסברה ואפילו החזיקה 50 שב"חים בביתה. גם היא נזכרת ומחלקת את העולם בין הכתבים שישבו בגוש לבין אלה שישבו בתל אביב. כתבים שמשנים את הדיווחים ועורכים שמחליפים תכנים מתוך אג'נדה ומצניעים אייטמים "לטובת" המתיישבים.

==

מגיש: אריה יואלי

עורך ראשי ומפיק: דוד פרוידיגר

במאי: אבי לודמיר

עריכה: פרי-פנינה רובינסקי

מנהל אולפן: אשר רוט